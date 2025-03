VinFast Minio Green – xe nhỏ hiện thực hóa giấc mơ ô tô

Giá mềm hơn những mẫu xe xăng rẻ nhất thị trường tới cả trăm triệu đồng trong khi chỉ cần chuẩn bị 50 triệu đồng để có xe, Minio Green giúp người trẻ nhận ra, cơ hội lên đời 4 bánh chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Chi từ 50 triệu đồng, dư sức sở hữu ô tô

Chị Hải Hà, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội, đã ấp ủ ý định “lên đời” 4 bánh từ lâu nhưng tiền tích lũy hàng tháng không nhiều, nên chị vẫn cố gắng di chuyển với chiếc xe máy. Cho đến khi VinFast cho ra mắt Minio Green, người phụ nữ trẻ bỗng nhận ra, cơ hội tậu xe tưởng xa, hóa ra… gần ngay trước mặt.

Có mức giá niêm yết 269 triệu đồng, Minio Green đang là một trong những mẫu xe dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Hơn nữa, do là xe điện nên chị Hà được miễn 100% lệ phí trước bạ, tương ứng với một khoản tiết kiệm khoảng 30 triệu đồng. Chị cũng được tặng 2,5 triệu đồng vào tài khoản VinClub do đăng ký biển ở Hà Nội. Tổng số tiền lăn bánh bởi thế giảm được cả trăm triệu đồng so với một mẫu xe xăng cỡ nhỏ trên thị trường như Kia Morning, đang có chi phí xuống đường ít nhất hơn 410 triệu đồng.

Đặc biệt, Minio Green đang được hỗ trợ trả góp đến 80%, nhờ đó, chị chỉ cần hơn 50 triệu đồng chi phí ban đầu là đã có thể sở hữu xe. Số tiền trả trước này theo chị Hà là “dư sức” đối với thu nhập trung bình của người Việt hiện nay.

Chưa hết, đi kèm mức giá tốt còn là ưu đãi miễn 100% chi phí sạc pin trong khoảng thời gian từ nay tới 30/6/2027 cho toàn bộ chủ xe VinFast. Đây là yếu tố thu hút rất nhiều khách hàng, từ cá nhân tới kinh doanh dịch vụ, xuống tiền mua xe trong đợt mở cọc sớm vừa qua.

“Giá tốt, rồi hơn hai năm đi ô tô không phải trả tiền sạc điện. Tính ra chi phí sử dụng còn rẻ hơn chiếc xe tay ga tôi đang sử dụng”, chị Hà quyết định chốt đơn Minio Green để hưởng loạt ưu đãi “lợi đơn, lợi kép” này.

Nhiều điểm cộng “từ ngoài vào trong” cho số đông

Bên cạnh khả năng sở hữu dễ dàng như xe máy, Minio Green còn là lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng có ý định mua xe lần đầu, nhất là những người trẻ, gia đình trẻ nhờ nhiều ưu điểm “từ ngoài vào trong”.

Kiểu dáng nhỏ gọn, mềm mại cùng dải màu sắc đa dạng từ trung tính với đen, bạc, đỏ cho đến trẻ trung, tươi mới gồm hồng ánh kim, xanh ngọc lá, vàng được đánh giá phù hợp với mọi cá tính của khách hàng.

“Minio Green dài khoảng 3.090 mm, rộng 1.496 mm thực sự rất phù hợp với nhu cầu đi lại trong các đô thị lớn. Ví dụ, đường đi làm tôi phải đi qua con ngõ nhỏ, ô tô lớn phải tay lái cứng mới qua được. Nhưng như Minio Green thì người mới lái hay phụ nữ cũng thoải mái hơn rất nhiều”, chị Kim Ngân, giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội cho biết.

Kích thước gọn gàng là một lợi thế rất lớn của Minio Green khi vận hành trong điều kiện giao thông phức tạp, trong khi vẫn đủ công năng của một chiếc ô tô với khả năng chở 4 người. Thậm chí, so với các mẫu xe xăng hạng A rẻ nhất trên thị trường như Kia Morning có giá 350-400 triệu đồng, Minio Green hơn ở nhiều điểm như hộp số tự động, đèn LED trước, gầm cao hơn…

Vì lý do này, chị Kim Ngân đã tự tin đặt cọc Minio Green qua một đại lý VinFast gần nhà. Không lo mưa, nắng, không sợ khói bụi là những lý do chính khiến chị quyết định mua ô tô.

“Thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, ngoài phố thì khói bụi nhiều, Minio Green là lựa chọn hợp lý để tôi đỡ vất vả hơn”, chị cho biết.

Theo nhiều chuyên gia, Minio Green có nhiều điểm đáp ứng nhu cầu sử dụng của số đông người dùng. Ngoài những khách hàng tìm kiếm mẫu xe đầu tiên, Minio Green cũng được nhiều khách hàng đặt mua để làm chiếc xe thứ hai, cho người thân trong gia đình đi mua sắm hay đưa đón con đi học.

Song song đó, đây là mẫu minicar duy nhất trên thị trường được khai thác kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, hiện tại đang áp dụng tỷ lệ chia sẻ doanh thu hấp dẫn cùng nhiều chính sách có lợi cho tài xế.

Với khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu trong khi chi phí bỏ ra tối ưu nhất, khi những chiếc xe đầu tiên bắt đầu được bàn giao từ tháng 8/2025, dòng xe này được dự đoán tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn nữa, giúp ngày càng nhiều người Việt có thêm động lực để chuyển đổi sang xe điện.