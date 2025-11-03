Tuần làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV: ĐBQH thảo luận ở Tổ về các dự án luật quan trọng

Ngày 3/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ bước sang tuần làm việc thứ ba. Các đại biểu sẽ tập trung tham gia thảo luận ở Tổ, cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tư pháp, xây dựng…, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn. Trước đó, nhìn lại tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, nội dung đáng chú ý nhất là Quốc hội đã dành 2 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, trong đó, các ĐBQH đề xuất nhiều giải pháp căn cơ, toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tuần làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội tập trung thảo luận ở Tổ nhiều dự án Luật quan trọng

Trong tuần làm việc thứ ba tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (từ ngày 3/11 - 7/11/2025), các đại biểu sẽ tập trung tham gia thảo luận ở Tổ về các dự án Luật quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Trong tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ họp Phiên toàn thể ở Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, sau đó tiến hành thảo luận ở Tổ về các dự án luật

Theo đó, thứ hai, ngày 03/11/2025, Quốc hội họp Phiên toàn thể ở Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 05 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 06 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử. Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về 06 dự án Luật này.

Các đại biểu tại Phiên họp

Đơn cử như, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công tập trung vào việc tăng cường phân cấp thẩm quyền trong phê duyệt, ký kết và quản lý các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, đồng thời hướng tới đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong huy động, sử dụng vốn vay…

Dự án Luật Thương mại điện tử được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối mới của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển và quản lý hoạt động thương mại điện tử. Dự thảo Luật quy định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể như thương nhân điện tử, cá nhân kinh doanh trực tuyến, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị hỗ trợ (logistics, thanh toán, quảng cáo), cùng các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động xuyên biên giới tại Việt Nam...

Các đại biểu tiến hành thảo luận ở Tổ về các dự án luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên thảo luận tại Tổ 16. Đại biểu Quản Minh Cường - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng điều hành thảo luận Tổ 16

Nhìn chung, xuyên suốt tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ họp Phiên toàn thể ở Hội trường, nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về nhiều dự án luật quan trọng, liên quan đến lĩnh vực xây dựng, môi trường như: Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính như: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng như: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Sau đó, các đại biểu tiến hành thảo luận ở Tổ về các dự án Luật này.

Tiêu biểu trong tuần làm việc thứ ba, ngày 07/11/2025, buổi sáng, sau khi nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về 03 nội dung: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Quang cảnh Phiên thảo luận ở Tổ 9

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 9

Theo đó, một trong những điểm trọng tâm của dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) là việc hoàn thiện hệ thống quy hoạch, xác lập rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và cơ chế xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch. Để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa các loại quy hoạch, dự thảo Luật bổ sung quy định về xử lý mâu thuẫn bao gồm: Xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch do các cấp khác nhau phê duyệt; Xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành; Xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch cùng cấp. Đáng chú ý, dự thảo Luật cũng tăng cường phân cấp trong thẩm quyền lập và phê duyệt; đơn giản hóa thủ tục, quy trình trong hoạt động quy hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư.

Quang cảnh Phiên thảo luận tại Tổ 1 - Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội chiều 31/10

Mục tiêu chính của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn lần này là hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, làm rõ mối quan hệ với hệ thống quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành; đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình…

Nhìn chung, việc sửa đổi, bổ sung các dự án Luật nêu trên nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung về phân cấp, phân quyền, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước - Điểm nhấn nổi bật tuần làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Trước đó, nhìn lại tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nội dung dành được nhiều sự quan tâm nhất của các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước là Phiên thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025…

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Đồng thời, Quốc hội cũng thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030…

Phiên thảo luận diễn ra trong 2 ngày (29-30/10), được phát thanh và truyền hình trực tiếp đến đồng bào và cử tri cả nước theo dõi; đã có 92 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, 2 ý kiến tranh luận. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, tích cực, tâm huyết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, toàn diện, các ý kiến đã phân tích kỹ lưỡng kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ (Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà) và 3 Bộ trưởng (Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan) đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu quan tâm.

Các đại biểu tại Phiên họp

Các đại biểu thống nhất đánh giá năm 2025 tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ; sự giám sát, đồng hành, phối hợp của Quốc hội; sự vào cuộc của các bộ, ngành, các địa phương cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và Nhân dân; sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tình hình kinh tế - xã hội đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, năm 2025 đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, 22/26 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2021-2025 cũng đạt và vượt, tạo thế và lực cho phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau đánh giá cao quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, việc phân cấp, phân quyền giữa các cấp có những tiến bộ đáng ghi nhận

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng GDP dự kiến đạt ở mức khá; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá; xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, khách du lịch nước ngoài tiếp tục là điểm sáng; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được từng bước cải thiện; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ và hiệu quả; quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được giữ vững và tăng cường; vị thế, uy tín quốc gia tiếp tục được nâng lên trên trường quốc tế.

ĐBQH đề xuất nhiều giải pháp căn cơ, toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng

Nhiều ý kiến tại Phiên thảo luận đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần sớm khắc phục: Kinh tế vĩ mô vẫn ổn định nhưng áp lực để điều hành còn lớn, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ cấu lại nền kinh tế chuyển biến chưa mạnh; hiệu quả đầu tư công, giải ngân vốn và đổi mới sáng tạo chưa đạt kỳ vọng; thị trường tín dụng, thị trường vàng, thị trường bất động sản còn khó khăn, cần các giải pháp tổng thể…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước

Trước những tồn tại đó, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát tình hình, có phản ứng chính sách linh hoạt, đồng bộ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp, thận trọng nhưng chủ động, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giảm mặt bằng lãi suất, chi phí vốn, khơi thông dòng chảy tín dụng; đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý cho quản lý phát triển đồng bộ các loại thị trường tài chính, chứng khoán, vàng, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản...; triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thoát bẫy thu nhập trung bình.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đề nghị cần có giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong huy động và thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư

Nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn và tạo nền tảng cho kế hoạch 2026-2030, các đại biểu thống nhất đề nghị Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo hướng chủ động, thực chất, đột phá hơn, bám sát xu hướng phục hồi, chuyển dịch của kinh tế thế giới, đồng thời phát huy nội lực, sức mạnh tự cường của nền kinh tế.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tại Phiên thảo luận bày tỏ quan tâm đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp cùng Tòa án, Viện kiểm sát sớm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn; điều chỉnh phù hợp, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quản lý biên chế, sử dụng hiệu quả tài sản công, trụ sở; có chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đề nghị cần có các giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề gian lận, trốn thuế, chống thất thu thuế, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh

Năm 2026 là năm đầu thực hiện các kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao hơn nhiều so với giai đoạn trước, các đại biểu đề nghị cần lường trước các rủi ro đối với dự toán thu, có giải pháp tăng cường quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Lưu ý nhu cầu tăng chi ngân sách Trung ương năm 2026 rất lớn, các ý kiến đề nghị cần có giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời đảm bảo an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia, huy động được các nguồn lực trong xã hội như vàng, ngoại tệ và đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực; xử lý các khó khăn, vướng mắc để vận hành thông suốt việc quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công thông qua công tác quy hoạch

Về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn, các đại biểu nhấn mạnh, các chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch tài chính 5 năm cơ bản hoàn thành, thu, chi ngân sách cải thiện, ưu tiên bố trí chi cho đầu tư và cân đối đủ nguồn cho các nhiệm vụ chi quan trọng trên các lĩnh vực, đảm bảo vốn vay cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển, các chỉ tiêu an toàn nợ công trong ngưỡng cho phép.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu sau 2 ngày Quốc hội thảo luận ở Hội trường

Các đại biểu đề nghị kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 cần khắc phục hạn chế của giai đoạn trước và có đại biểu đề nghị cần thay đổi tư duy quản lý tài chính quốc gia, chuyển từ phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước sang dẫn dắt các nguồn lực của Nhà nước và tăng cường áp dụng cơ chế quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật thu, chi ngân sách, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, cơ cấu thu ngân sách theo hướng bền vững, cải thiện việc phân bổ, giao kế hoạch giải ngân đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng có tính chất kết nối vùng, ưu tiên các khu vực khó khăn, các vùng trọng điểm, vừa tạo động lực phát triển, đồng thời tránh chênh lệch trong quá trình phát triển.

Quốc hội giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Đoàn Chủ tịch tại Phiên thảo luận

Một điểm nhấn quan trọng khác trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10 là Quốc hội đã dành cả ngày (28/10) thảo luận ở Hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã phát biểu giải trình, tiếp thu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước khi thảo luận, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh - Phó Trưởng Đoàn giám sát trình bày Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề

Trong Phiên thảo luận này, các ý kiến tập trung phân tích kết quả đạt được, bất cập, hạn chế, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp để hoàn thiện chính sách, pháp luật, khắc phục điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện với phương châm lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của người dân là mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, chung tay cho sự phát bền vững.

Quang cảnh Phiên thảo luận ở Hội trường về kết quả giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường

Các đại biểu nhấn mạnh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy và phương thức phát triển bền vững của Việt Nam. Đây không chỉ là một khung khổ pháp lý về kỹ thuật quản lý môi trường, mà còn khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động vì tương lai xanh của đất nước. Luật đã thiết kế nhiều chính sách mới mang tính đột phá, thể hiện sự chuyển hướng rõ ràng từ cách tiếp cận quản lý thụ động, xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy phát triển bền vững, từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang quản lý bằng các công cụ kinh tế theo thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Sau gần 4 năm triển khai, công tác bảo vệ môi trường đã có chuyển biến rõ nét trên cả 3 phương diện: thể chế, nhận thức và tổ chức thực hiện.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc xử lý, tái chế đối với rác thải đặc thù, trong đó có cánh quạt điện gió gặp nhiều khó khăn, cần có giải pháp xử lý vấn đề này

Bên cạnh các kết quả đạt được, các ý kiến cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như tình trạng suy thoái môi trường vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng mở rộng ở một số khu vực; công tác bảo vệ môi trường tuy có chuyển biến nhưng còn chậm so với kỳ vọng của Nhân dân và yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Ô nhiễm không khí tại các đô thị vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; ô nhiễm một số lưu vực sông chưa được giải quyết triệt. Hạ tầng thu gom, xử lý chất thải rắn còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp, chưa đi vào thực tiễn… Ngoài ra, các đại biểu cũng chỉ rõ điểm nghẽn về các quy định liên quan đến nguồn lực tài chính, trong đó có Quỹ Bảo vệ môi trường chưa phát huy hiệu quả, tỉ lệ chi ngân sách cho bảo vệ môi trường hiện nay còn thấp so với yêu cầu thực tiễn...

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng đề nghị nâng tỉ trọng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường trong tổng chi quốc gia

Trước thực trạng trên, các đại biểu đề nghị nâng tỉ trọng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường trong tổng chi quốc gia; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, pháp luật, trong đó trọng tâm là kinh tế hóa môi trường, tạo động lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Các đại biểu đề nghị cần quan tâm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tiếp tục đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư…

Cùng với đó, cần giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn đã được nhận diện về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên của chất thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, có chính sách và lộ trình hợp lý trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân. Tập trung nguồn lực của Nhà nước, xã hội cho đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm không khí và phục hồi chất lượng nước ở các lưu vực sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, phân loại rác tại nguồn là giải pháp căn cơ hướng tới xây dựng lối sống xanh, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững

Nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoàn thiện hạ tầng và công nghệ giám sát môi trường trong thời gian tới, các ý kiến cho rằng, trọng tâm là đầu tư xây dựng, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường tự động, liên tục và tích hợp dữ liệu số hóa, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong cung cấp thông tin phục vụ quản lý và giám sát của cộng đồng; vận hành hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon kết nối với quốc tế; hoàn thành vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia bảo đảm tích hợp, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ từ trung ương đến xã theo thời gian thực...

Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đề nghị nâng cao chất lượng công tác thẩm định và hậu kiểm của đánh giá tác động môi trường

Các ý kiến nhấn mạnh, nếu trước đây công tác bảo vệ môi trường chủ yếu là ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm thì giờ yêu cầu đặt ra là phải kiến tạo các giá trị phát triển mới dựa trên sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường không đồng nghĩa với chi phí phải trả cho tăng trưởng. Hơn hết, bảo vệ môi trường là trách nhiệm và bổn phận gìn giữ và phát huy nguồn vốn tự nhiên, gắn kết chặt chẽ trong không gian phát triển mới, việc kiểm soát nguồn thải, xử lý chất thải, tái chế, tái sử dụng phải trở thành mắt xích trong một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn.

Qua thảo luận, Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý chỉ đạo sát sao và đúng thời hạn việc ban hành, thực thi các văn bản cụ thể hóa Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan theo nghị quyết của Quốc hội; công tác triển khai một số chính sách trong luật cần nhanh chóng, sát thực, phát huy hiệu quả trên thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu kết luận Phiên thảo luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, sau 1 ngày thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, đã có 42 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, 1 đại biểu phát biểu tranh luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Đoàn giám sát và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết giám sát trình Quốc hội xem xét, thông qua. Dẫn chứng một câu danh ngôn mang nhiều ý nghĩa, đó là “thời điểm tốt nhất để trồng cây là 10 năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn, ngày hôm nay là thời điểm tốt để mỗi người chúng ta cụ thể hóa kết quả giám sát chuyên đề về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thành những nhận thức đúng đắn, nghĩa cử tốt đẹp và hành động thiết thực vì một Việt Nam xanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 12 về dự án Luật An ninh mạng

Cũng trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 04 dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Đây là 04 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp hiện hành và đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9. Các dự thảo Luật này sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã bám sát mục tiêu, quan điểm đề ra khi xây dựng các dự án luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tham dự Phiên thảo luận tại Tổ 14 chiều 31/10

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia thảo luận ở Tổ về một số dự án Luật quan trọng như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự./.