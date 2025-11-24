Tuần làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 10: Tư duy kiến tạo, đồng hành và khát vọng giải phóng nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng

Tuần làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với chất lượng thảo luận cao. Những vấn đề quốc kế, dân sinh đều được thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, tâm huyết, để lại dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần cải cách và quyết tâm kiến tạo phát triển. Khối lượng công việc lớn, phạm vi nội dung rộng nhưng từng phiên thảo luận tại Hội trường và tại Tổ đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Tuần làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với chất lượng thảo luận cao (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Từ ngày 24/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ 6 (từ ngày 24/11 đến ngày 28/11). Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận ở hội trường về nhiều nội dung quan trọng: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật Báo chí (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Trí tuệ nhân tạo; dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong tuần làm việc thứ 6, Quốc hội cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số luật: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Đại biểu tham gia các Phiên họp tại hội trường (Ảnh: Vũ Hiếu - Cao Hoàng)

Trước đó, trong tuần làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (17/11-21/11) khép lại với dấu ấn mạnh mẽ của tinh thần cải cách, tính chủ động trong hoạch định chính sách và các cuộc thảo luận sôi nổi - nơi các đại biểu Quốc hội cùng thảo luận, phản biện, đề xuất những quyết sách mang tính nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Nếu coi mỗi tuần họp là một “lát cắt”, tuần làm việc thứ 5 chính là lát cắt mang đậm tinh thần đổi mới lập pháp: không chỉ chỉnh sửa kỹ thuật lập pháp, mà còn xây dựng khung pháp lý chiến lược cho tương lai, từ giáo dục và đào tạo, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp quốc phòng, an ninh, đến kinh tế, tài chính, dữ liệu số, thị trường và quản trị quốc gia. Đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có tính gợi mở chính sách, các cơ quan soạn thảo và thẩm tra thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao trong việc thẩm tra cũng như tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, với tinh thần tiếp cận chủ động, coi lập pháp không chỉ là vá lỗi hệ thống, mà tạo hành lang pháp lý cho phát triển.

Đại biểu tham gia các phiên họp tại Hội trường

Trong tuần làm việc thứ 5, phần lớn thời gian Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường, rà soát để chuẩn bị cho quá trình hoàn thiện trước khi bấm nút thông qua. Nội dung thảo luận trong tuần làm việc thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, những nhóm vấn đề then chốt như: Giáo dục và đào tạo; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu số; Công nghiệp quốc phòng, an ninh; Thuế, tín chỉ carbon, vàng, thống kê và thị trường; Tư pháp; Phòng, chống tham nhũng.

Giáo dục và đào tạo: Đãi ngộ cao nhưng cần tính toán đủ nguồn lực thực hiện

Một trong những nội dung đáng chú ý trong tuần làm việc thứ 5 là Quốc hội dành một ngày (20/11) thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo).

Đây là nội dung quan trọng, có liên quan trực tiếp đến sự phát triển nguồn nhân lực đất nước, được sắp xếp thảo luận đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Không khí nghị trường "nóng" với hàng loạt kiến nghị về sách giáo khoa, đào tạo y khoa và đặc biệt là chế độ đãi ngộ thực chất cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học. Phiên họp cũng được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo luật, Nghị quyết thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Ảnh: Vũ Hiếu - Cao Hoàng)

Các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao về việc nâng chế độ đãi ngộ cho nhà giáo. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên, 30% cho nhân viên và lên tới 100% cho giáo viên vùng khó khăn. "Việc tăng chế độ đãi ngộ là một phần đầu tư nhỏ của xã hội nhưng mang lại lợi ích cho hàng triệu người học", đại biểu Hoàng Văn Cường – Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khẳng định. Mặc dù vậy, một số đại biểu băn khoăn, lo ngại về tính khả thi của nguồn lực thực hiện, nếu chính sách ban hành, nhưng ngân sách không đáp ứng được sẽ tạo ra sự hụt hẫng lớn cho đội ngũ nhà giáo.

Đại biểu Hoàng Văn Cường – Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Vấn đề một bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc vẫn tiếp tục được đại biểu Quốc hội nhắc lại trong các cuộc thảo luận ở Tổ và Hội trường. Đại biểu Nguyễn Anh Trí – Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội ủng hộ quay lại một bộ sách chuẩn để tránh lãng phí và rối rắm, nhưng yêu cầu phải có một Ban biên soạn thực sự giỏi và tâm huyết. Về lộ trình miễn phí sách giáo khoa, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy nhanh tiến độ, thực hiện ngay từ năm học 2026-2027, thay vì chờ đến 2030, để đảm bảo công bằng cho trẻ em vùng khó khăn.

Tâm điểm của phiên thảo luận về Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xoay quanh công tác đào tạo nhân lực ngành Y. Nhiều đại biểu đề nghị giao Bộ Y tế quản lý và công nhận các văn bằng đào tạo chuyên sâu (Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, Bác sĩ nội trú). Lý do được đưa ra là để phù hợp với đặc thù ngành y và chuẩn mực hội nhập quốc tế, tránh tình trạng Bộ Giáo dục và Đào tạo "ôm" quá nhiều việc chuyên môn sâu mà mình không nắm rõ.

Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Bộ chỉ quản lý nhà nước về nguyên tắc chung đối với các bậc học hàn lâm (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ). Các chương trình chuyên sâu đặc thù của ngành Y (bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ Nội trú) vẫn do Bộ Y tế quản lý chuyên môn và cấp bằng, không có sự chồng chéo.

Với Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), các đại biểu tập trung vào giải pháp thu hút người học và gắn kết doanh nghiệp. Cụ thể, cần làm rõ giá trị bằng trung học nghề và mở rộng cơ chế liên thông lên bậc học cao hơn. Đặc biệt, để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, cần có cơ chế mở cho giáo viên là chuyên gia từ doanh nghiệp, không yêu cầu chứng chỉ sư phạm một cách cứng nhắc. Các chính sách miễn học phí và hỗ trợ tín dụng cho các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội đang cần cũng được đề xuất mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu giải trình vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (Ảnh: Vũ Hiếu - Cao Hoàng)

Có thể nói, phiên thảo luận ngày 20/11 không chỉ là những lời chúc những người công tác trong sự nghiệp trồng người, mà còn là những hành động lập pháp cụ thể để tôn vinh nghề giáo. Việc trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các trường đại học, cơ chế đặc thù cho giáo viên và các tranh luận của đại biểu về đào tạo y khoa cho thấy, Quốc hội, đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến chiều sâu của chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố quyết định cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khoa học, công nghệ phải thật sự “cao” trong tri thức, “mới” trong tư duy và “mở” trong khả năng kết nối

Cũng trong tuần làm việc thứ 5, Quốc hội đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu số, gồm: Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Các ý kiến cho rằng, muốn phát triển công nghệ, luật phải đi trước, không thể chạy sau thực tiễn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị lượng hóa khái niệm; các tiêu chí công nghệ cao, công nghệ chiến lược cần được lượng hóa, định nghĩa chính xác. Công nghệ cao, công nghệ chiến lược phải thật sự “cao” trong tri thức, chiến lược trong tầm nhìn và định hướng phát triển quốc gia; “mới” trong tư duy và “mở” trong khả năng kết nối với thế giới.

Quốc hội thảo luận về các dự thảo luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu số (Ảnh: Vũ Hiếu - Cao Hoàng)

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng – đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo, các dự án luật về khoa học, công nghệ thay đổi tư duy từ quản lý sang thúc đẩy. Dự thảo luật đưa ra các khái niệm mới như "công nghệ chiến lược", "công nghệ lõi" để có chính sách ưu đãi đặc biệt.

Đại biểu Trần Anh Tuấn – Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đề xuất Nhà nước phải chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào công nghệ chiến lược, vì "làm 100 cái có thể hỏng 50-60 cái là bình thường. Nếu sợ mất vốn nhà nước thì không bao giờ có đổi mới sáng tạo”. Cùng với đó, các ý kiến cũng cảnh báo về những khoảng trống pháp lý trong chuyển giao công nghệ. Trong kỷ nguyên số, công nghệ có thể nằm gọn trong một chiếc USB, hoặc chuyển giao qua internet. Nếu định nghĩa chuyển giao công nghệ chỉ dựa trên biên giới lãnh thổ vật lý là lạc hậu; cần có cơ chế kiểm soát chuyển giao công nghệ "không tiếp xúc" và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Đại biểu Trần Anh Tuấn – Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh phát biểu (Ảnh: Vũ Hiếu - Cao Hoàng)

Các ý kiến tâm huyết của đại biểu Quốc hội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trong tuần làm việc thứ 5 cho thấy, công tác xây dựng pháp luật tiến tới khung pháp lý công nghệ mang tính hội nhập quốc tế. Cuộc cách mạng AI, vật liệu mới, công nghệ sinh học, bán dẫn… đòi hỏi một hệ thống pháp luật đủ linh hoạt để đón nhận cái mới, nhưng cũng đủ chặt chẽ để kiểm soát rủi ro.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo - dấu mốc quan trọng vì Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á xây dựng luật chuyên ngành về AI (Ảnh: Vũ Hiếu - Cao Hoàng)

Sáng 21/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Đây là dấu mốc quan trọng vì Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á xây dựng luật chuyên ngành về AI. Thảo luận tại Tổ về nội dung này, nhiều đại biểu nhấn mạnh, AI cần gắn với hệ sinh thái tri thức, đổi mới sáng tạo, không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là nền tảng của phát triển kinh tế số tương lai. AI đang trở thành công nghệ định hình lại nền kinh tế thế giới. Việc Quốc hội dành thời gian đáng kể cho dự án luật này cho thấy tầm nhìn dài hạn: xây dựng hành lang pháp lý chủ động, thay vì chạy theo thực tiễn.

Đại biểu phản ánh nỗi lòng của người nộp thuế và hộ kinh doanh

Các dự án luật trong lĩnh vực kinh tế, tài chính được nhiều đại biểu cho ý kiến vào: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Đại biểu Trần Văn Lâm – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Vấn đề giảm trừ gia cảnh trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã làm “nóng” nghị trường. Nhiều đại biểu cho rằng, mức giảm trừ hiện tại đã quá lạc hậu so với tốc độ lạm phát và chi phí đắt đỏ tại các đô thị lớn. Đại biểu đề xuất cần có mức giảm trừ linh hoạt theo vùng miền, hoặc tự động điều chỉnh theo CPI hàng năm, thay vì chờ Quốc hội sửa luật. Đặc biệt, sự bất bình đẳng giữa người làm công ăn lương và hộ kinh doanh cá thể đã được đại biểu Trần Văn Lâm – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phân tích thấu đáo. Việc quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế 200 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh (tương đương thu nhập khoảng 1,33 triệu/tháng nếu tính lãi 10%) là quá thấp so với mức khởi điểm chịu thuế của người làm công ăn lương (11 triệu/tháng). Đây là sự bất bình đẳng mà người kinh doanh nhỏ lẻ, buôn gánh bán bưng đang phải chịu - đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh.

Đại biểu Trịnh Xuân An – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai phát biểu (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đưa ra quy định đánh thuế 0,1% đối với giao dịch vàng miếng và thuế chuyển nhượng bất động sản. Một số đại biểu băn khoăn: Vàng là tài sản tích lũy, là "của để dành" của người dân được mua bằng tiền tiết kiệm (đã đóng thuế thu nhập). Việc đánh thuế khi bán vàng liệu có phải là thuế chồng thuế?. Tuy nhiên, đại biểu Trịnh Xuân An – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai lại ủng hộ quan điểm này dưới góc độ quản lý vĩ mô. Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh thị trường vàng Việt Nam biến động phức tạp, việc đánh thuế (chỉ với vàng miếng) là công cụ cần thiết để hạn chế đầu cơ, đưa hoạt động mua bán vàng vào khuôn khổ kiểm soát, chống "vàng hóa" nền kinh tế.

Đại biểu Trần Văn Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Sân bay Gia Bình là hạ tầng mang tính chiến lược, không chỉ phục vụ Bắc Ninh mà còn mở rộng không gian phát triển cho cả vùng

Thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhận được sự đồng thuận cao từ phía đại biểu Quốc hội về sự cần thiết, vai trò chiến lược. Đây được coi là công trình lưỡng dụng chiến lược, giúp giảm tải cho Nội Bài và là động lực phát triển kinh tế vùng. Tuy nhiên, Quốc hội cũng đặt ra hàng loạt vấn đề hóc búa về quy hoạch, nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng khổng lồ cần được Chính phủ giải trình và có cơ chế đặc thù.

Đại biểu lo ngại về khả năng xung đột vùng trời do khoảng cách gần với Nội Bài và các sân bay khác, yêu cầu có phương án quản lý bay chặt chẽ, khoa học để đảm bảo an toàn và thị phần. Cùng với đó là áp lực giải phóng khối lượng mặt bằng khổng lồ, dự án ảnh hưởng đến 7.100 hộ dân và cần di dời khoảng 18.000 ngôi mộ; dự án cần di dời 25 di tích, bao gồm cả di tích cấp quốc gia, đại biểu Quốc hội băn khoăn về nguy cơ làm mất đi giá trị "gốc" của di tích và yêu cầu cơ chế bảo tồn cẩn trọng.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu

Để tháo gỡ khó khăn, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế đặc thù cho Bắc Ninh, bao gồm việc xử lý đất đai không sổ đỏ, di dời di tích, và xem xét áp dụng cơ chế di dời di tích cho cả tuyến đường kết nối từ Hà Nội đến sân bay.

Nhìn chung, các ý kiến thảo luận về lĩnh vực kinh tế, tài chính cho thấy, tư duy làm luật về thuế đang chuyển dịch từ "tận thu" sang "nuôi dưỡng nguồn thu" và "điều tiết hành vi". Việc các đại biểu bảo vệ quyền lợi cho hộ kinh doanh nhỏ và người làm công ăn lương cho thấy, đại biểu dân cử đang lắng nghe rất sát hơi thở cuộc sống. Điều này đòi hỏi Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiêm túc, trách nhiệm hơn nữa trong việc tiếp thu ý kiến đại biểu, nghiên cứu thiết kế một sắc thuế vừa đảm bảo ngân sách quốc gia, vừa không triệt tiêu động lực làm việc và kinh doanh của người dân.

Công nghệ là chìa khóa kiểm soát tài sản

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, các đại biểu quan tâm đến quy định về kiểm soát tài sản thu nhập. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng – Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh vai trò của công nghệ, trong bối cảnh hiện nay không thể kiểm soát tài sản bằng bản kê khai giấy thủ công, mà cần liên thông dữ liệu đất đai, ngân hàng, thuế để hệ thống tự động phát hiện rủi ro.Một số đại biểu đề nghị quy định rõ ngưỡng phải kê khai bổ sung (từ 300 triệu lên đến 1 tỷ đồng) để tránh hình thức, nhưng cũng cần kiểm soát các giao dịch chia nhỏ dưới ngưỡng này.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Một điểm mới được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong giải trình là việc đưa cơ quan Kiểm tra Đảng vào luật với tư cách là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành Phiên thảo luận cho ý kiến về các dự thảo luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Trong tuần làm việc thứ 5, Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trên, nhằm phù hợp với mô hình địa phương hai cấp; đồng bộ với hệ thống pháp luật; giải quyết các vướng mắc mới phát sinh; thúc đẩy phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính…

Đại biểu tham gia các phiên thảo luận tại hội trường (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Nhìn lại tuần làm việc thứ 5, những vấn đề quốc kế, dân sinh đều được thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, tâm huyết. Xuyên suốt các nội dung được bàn thảo, từ việc tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, đến các dự thảo luật về công nghệ cao, giáo dục… đều thể hiện tinh thần chủ đạo là tháo gỡ điểm nghẽn, trao quyền tự chủ và chấp nhận rủi ro để phát triển.

Đại biểu Quốc hội không chỉ bàn cách "siết chặt quản lý", mà còn bàn nhiều hơn về cách "mở", điển hình như cho phép địa phương quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; cho phép các trường đại học tự chủ mở ngành; chấp nhận rủi ro trong đầu tư mạo hiểm công nghệ… Tuy vậy, sự thận trọng trước các vấn đề nhạy cảm như vấn đề thu hồi đất, kiểm soát tài sản cán bộ, quy định mới về trí tuệ nhân tạo, hay quản lý đào tạo y khoa…vẫn được Quốc hội, đại biểu Quốc hội thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng. Những tranh luận đa chiều của đại biểu Quốc hội giúp nhận diện rõ rủi ro pháp lý, thể hiện sự thận trọng cần thiết, từ đó giúp thiết kế các "van an toàn" trong các dự thảo luật.

Các vấn đề dân sinh cũng được đề cập cụ thể và sinh động, hơi thở cuộc sống được đưa vào nghị trường, từ chuyện nộp thuế của những người bán tạp hóa, chuyện con chữ của trẻ em vùng cao, chuyện lương của cô giáo mầm non, đến chuyện người dân bán vàng tích lũy có phải đóng thuế hay không... Các đại biểu Quốc hội đã thực sự đóng vai trò là người đại diện, mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân vào nghị trường để các Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và điều chỉnh.

Toàn cảnh Phiên họp cho ý kiến về các dự thảo luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Ảnh: Cao Hoàng - Vũ Hiếu)

Tuần làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ với chất lượng thảo luận cao. Những quyết sách được định hình trong tuần này sẽ tác động sâu rộng đến cấu trúc kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Đó là việc nhìn nhận, đánh giá đúng, trúng những điểm nghẽn đất đai để khơi thông nguồn lực; sự trân trọng đội ngũ trí thức, nhà giáo để xây dựng và phát triển con người Việt Nam; tầm nhìn chiến lược về công nghệ để không lỡ nhịp với thời đại; là sự nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền kiến tạo, liêm chính và nhân văn.

Cử tri và Nhân dân cả nước có quyền kỳ vọng những dự thảo luật, nghị quyết được thảo luận trong tuần qua, sau khi được tiếp thu, trình Quốc hội xem xét, thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.