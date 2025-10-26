Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

15:47 26/10/2025
(Pháp lý) - Chiều 25/10/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổ chức Lễ tổng kết 6 tháng hoạt động đầu tiên (từ 25/4 đến 25/10/2025). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, quy tụ đông đảo lãnh đạo Trung tâm, các trọng tài viên, nhà tài trợ, khách mời và cơ quan báo chí.
1-1761468437.jpg

Chủ tịch TGAC Huỳnh Quốc Nguyên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch TGAC Huỳnh Quốc Nguyên nhấn mạnh: “Sáu tháng đầu tiên là hành trình khởi đầu đầy tự hào – một bước đi nhỏ nhưng chứa đựng khát vọng lớn lao. TGAC sẽ tiếp tục tiên phong vì công lý, vì doanh nghiệp và vì cộng đồng.” Ông cho biết, giai đoạn vừa qua, Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn ban đầu để từng bước định hình mô hình hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, hướng tới trở thành địa chỉ tin cậy trong giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

2-1761468458.jpg
 

Phó chủ tịch TGAC Lê Đông Triều phát biểu tại buổi tổng kết

Theo báo cáo tổng kết  do Phó Chủ tịch Nguyễn Nữ Việt trình bày, 6 tháng qua là chặng đường “Đặt nền móng, xây dựng niềm tin và khẳng định bản lĩnh” của TGAC. Trung tâm đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, công bố Quy tắc tố tụng trọng tài và các quy chế nội bộ, đồng thời nỗ lực phát triển đội ngũ trọng tài viên chất lượng cao. Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, TGAC đã tiếp nhận gần 200 hồ sơ đăng ký và xét duyệt, kết nạp 101 trọng tài viên, đa phần là các luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý và kinh tế có uy tín.

3-1761468458.jpg

Phó chủ tịch TGAC Nguyễn Nữ Việt báo cáo tổng kết

Đặc biệt, TGAC đã thành lập Hội đồng Khoa học gồm 13 thành viên, trong đó có các Phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh và thạc sĩ luật học, đảm nhiệm vai trò phản biện, tham mưu học thuật, xây dựng quy chế và chuẩn mực nghề nghiệp. Hội đồng này được xem là “bộ não” khoa học của Trung tâm, góp phần tạo dựng nền tảng lý luận vững chắc cho hoạt động trọng tài. Song song đó, Trung tâm cũng triển khai việc lập báo cáo gửi Bộ Tư pháp, công bố danh sách trọng tài viên theo quy định, khẳng định tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong tổ chức và vận hành.

Về công tác phát triển mạng lưới, TGAC đã thành lập 4 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đà Nẵng và Bình Phước, từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng tại các trung tâm kinh tế trọng điểm. Các chi nhánh đóng vai trò cầu nối giữa TGAC với doanh nghiệp địa phương, đồng thời là kênh tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại nhanh chóng, hiệu quả.

4-1761468458.jpg

Chủ tịch TGAC ông Huỳnh Quốc Nguyên và Phó chủ Tịch ông Lê Đông Triều trao quyết định bổ nhiệm cho các phó chủ tịch

Bên cạnh công tác tổ chức, TGAC còn ghi dấu bằng việc tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực pháp lý. Ngày 21/5/2025, Trung tâm ra mắt nền tảng LAWANDPRESS.AI.VN, hệ thống tích hợp AI hỗ trợ nghiên cứu pháp lý và truyền thông pháp luật. Ngay sau đó, TGAC phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn ứng dụng AI trong quản trị văn phòng, thu hút sự quan tâm của hơn 200 đại biểu. Ngoài ra, Trung tâm cũng ký kết hợp tác với Khoa Luật, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn – Đại học Duy Tân, mở ra cơ hội để sinh viên luật được thực hành trong môi trường pháp lý chuyên nghiệp.

Trong hoạt động xã hội, TGAC đã triển khai chương trình “Suất ăn 0 đồng” tại TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ 70 suất ăn miễn phí cho người lao động khó khăn, đồng thời quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai ở Thái Nguyên. Chủ tịch Huỳnh Quốc Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi coi trách nhiệm xã hội là một phần trong bản sắc của TGAC – nơi trọng tài không chỉ là công lý, mà còn là sự sẻ chia và nhân văn.”

Về tài chính, TGAC công khai minh bạch thu – chi trong 6 tháng đầu: Tổng chi hơn 206 triệu đồng, chủ yếu dành cho hoạt động tổ chức sự kiện, đào tạo và truyền thông; tổng thu 26 triệu đồng, đến từ phí trọng tài viên và các nguồn tài trợ, trong đó có Công ty Tahshin Apparel Việt Nam và Công ty Luật TNHH Nguyên Huỳnh & Cộng sự.

Không khí buổi lễ trở nên sôi nổi khi TGAC tiến hành trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Dưới sự chứng kiến của toàn thể đại biểu, Chủ tịch Huỳnh Quốc Nguyên và Phó Chủ tịch Lê Đông Triều đã trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Chủ tịch mới gồm ông Viên Thế Giang, ông Đào Đức Hạnh, ông Trần Thanh Hơn và ông Trần Quốc Nhân. Tiếp đó, Tổng Thư ký Nguyễn Hồng Hòa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Thư ký là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo và bà Lương Thị Hoàng Yến.

Buổi lễ cũng ghi nhận sự ra mắt chính thức của Hội đồng Khoa học TGAC. Phó Chủ tịch Mai Trọng Nghĩa công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Viên Thế Giang làm Chủ tịch Hội đồng, cùng hai Phó Chủ tịch là TS. Châu Quốc An và TS. Phạm Văn Lưỡng. Các thành viên khác gồm những nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư uy tín như TS. Nguyễn Thị Anh, TS. Kim Thị Hạnh, NCS. LS. Nguyễn Đức Thư, ThS. Lưu Đức Quang, ThS. Trần Minh Trường Giang… Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu, phản biện và đóng góp chuyên môn cho các hoạt động của Trung tâm.

5-1761468458.jpg

PGS.TS Viên Thế Giang làm Chủ tịch Hội đồng

Ngay sau phần công bố, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viên Thế Giang phát biểu cảm ơn Ban Lãnh đạo TGAC đã tin tưởng, đồng thời cam kết Hội đồng sẽ phát huy tối đa vai trò học thuật, hỗ trợ chuyên sâu cho công tác chuyên môn của Trung tâm, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ trọng tài viên.

Tiếp nối chương trình, TGAC công bố danh sách Trọng tài viên mới được bổ nhiệm và trao quyết định, thẻ trọng tài viên cho gần 40 thành viên tại các đợt xét duyệt. Đây là lực lượng nòng cốt giúp TGAC mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp thương mại trên phạm vi cả nước.

6-1761468458.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Ban Tổ chức cũng dành thời gian tri ân các đơn vị truyền thông và nhà tài trợ đã đồng hành cùng Trung tâm trong giai đoạn đầu thành lập, gồm Tạp chí Pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam, cùng các doanh nghiệp Gạo Tây Đô K9, Trung Kiên Group, PTFV và Okiawa Việt Nam. Các đại diện được trao thư cảm ơn và quà lưu niệm, thể hiện tinh thần gắn kết và trân trọng từ TGAC.

Kết thúc chương trình, Chủ tịch Huỳnh Quốc Nguyên nhấn mạnh định hướng sắp tới: TGAC tiếp tục phát huy tinh thần “Chuyên nghiệp – Nhân văn – Gắn kết – Phát triển bền vững”, tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, hội thảo quốc tế và chương trình đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp. Trung tâm hướng tới xây dựng môi trường trọng tài minh bạch, hiện đại, hội nhập, trở thành địa chỉ tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập toàn cầu.

Từ một khởi đầu đầy thử thách, TGAC đã chứng minh bản lĩnh và khát vọng vươn lên của một trung tâm trọng tài trẻ, năng động, hiện đại và gắn bó với cộng đồng. Sáu tháng đầu tiên chỉ là bước khởi đầu, nhưng đã đủ để khẳng định TGAC đang đi đúng hướng – nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự vì công lý, vì doanh nghiệp và vì một xã hội pháp quyền nhân văn, minh bạch.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

7-1761468458.jpg
8-1761468458.jpg
9-1761468458.jpg
10-1761468458.jpg
11-1761468458.jpg
12-1761468459.jpg
Trần Dương

