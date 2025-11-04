Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân

16:50 04/11/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Xây dựng Nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân. Hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại. Những định hướng này cần được làm rõ trong văn kiện của Đại hội XIV.
a1-1762249803.jpg

Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 4/11

Chiều 4/11, trước khi Quốc hội tiến hành “trọng trách đặc biệt”- thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quốc hội đã làm việc tại Hội trường, nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; trao đổi thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là những văn kiện định hướng cho con đường phát triển của dân tộc ta trong nhiều năm tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tiếng nói của các đại biểu Quốc hội hôm nay không chỉ là ý kiến góp ý cá nhân mà là tiếng nói của cử tri mà các Đại biểu là đại diện; là tiếng nói của thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; là tiếng nói của những người làm luật. Tổng Bí thư mong muốn, với vị thế là đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan làm luật, các đại biểu tiếp tục góp ý ở tầm cao hơn, với kinh nghiệm sâu hơn, bằng trách nhiệm lớn hơn; đi thẳng vào những vấn đề căn cốt nhất của thể chế và phương thức tổ chức thực thi quyền lực nhà nước.

Tổng Bí thư cũng gợi mở một số nhóm nội dung để các đại biểu cùng trao đổi, đào sâu để làm rõ thêm.

a2-1762249816.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin với Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện

“Một đạo luật tốt không phải là đạo luật viết hay mà là đạo luật phải đi được vào cuộc sống”

Trước hết, về thể chế và pháp luật, Tổng Bí thư chỉ rõ, chúng ta đã ban hành luật để quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhưng trong thực tiễn vẫn còn tình trạng: “luật thì đúng mà làm thì khó”, “ trên nghị trường thì thông, xuống dưới cơ sở thì lại vướng”.

Tổng Bí thư đề nghị các Đại biểu tập trung nói thật rõ vì sao có những đạo luật, nghị định, thông tư ban hành rất công phu, rất dày, nhưng cán bộ cơ sở không dám làm. Doanh nghiệp loay hoay xoay sở, người dân lúng túng, xuôi ngược. Cần chỉ rõ chỗ nào chồng chéo? chỗ nào còn cách hiểu khác nhau giữa các bộ, ngành? chỗ nào trao quyền mà lại buộc người ta phải chịu trách nhiệm vượt quá khả năng kiểm soát của họ.

Theo Tổng Bí thư, cần phải hướng tới một hệ thống pháp luật dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Câu chữ trong luật phải ngắn gọn, rõ nghĩa, không đánh đố, không để lại khoảng mờ cho sự lạm dụng hay sự né tránh. Chính sách ban hành phải đo được bằng tác động, kiểm soát được rủi ro. “Đặc biệt là phải tạo ra thuận lợi chứ không tạo thêm thủ tục. Một đạo luật tốt không phải là đạo luật viết hay mà là đạo luật phải đi được vào cuộc sống”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần chỉ rõ để luật thực sự đi vào cuộc sống thì trong văn kiện Đại hội 14 cần bổ sung, điều chỉnh những định hướng gì. “Chúng ta phải nói thẳng để sửa thẳng”, Tổng Bí thư nói.

a3-1762249816.jpg

Quang cảnh phiên họp chiều 4/11

a4-1762249816.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên họp

a5-1762249816.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên họp

“Còn tình trạng nào mà người dân phải đi xin những thứ lẽ ra họ phải được hưởng?”

Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư nêu rõ, Nhà nước pháp quyền không chỉ là có hệ thống pháp luật đầy đủ. Nhà nước pháp quyền trước hết là sự thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, là sự kiểm soát quyền lực, là công khai, minh bạch, là giải trình trước nhân dân.

Do đó Tổng Bí thư Tô Lâm mong ý kiến của các đại biểu tập trung vào câu hỏi: Chúng ta đã làm đủ chưa để mỗi quyền lực đều phải được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, vận hành đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng lợi ích của nhân dân?. Còn có khoảng trống nào khiến người dân cảm thấy "muốn thì được mà không muốn thì thôi"? Còn tình trạng nào mà người dân phải đi xin những thứ lẽ ra họ phải được hưởng?. Nếu chưa có câu trả lời đầy đủ, đó chính là chỗ Nhà nước pháp quyền còn chưa hoàn chỉnh.

“Xây dựng Nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân. Hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại. Những định hướng như thế cần được làm rõ trong văn kiện của Đại hội 14”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

a6-1762249817.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Mô hình hai cấp phải thiết kế thế nào cho dân không bị xa chính quyền

Về phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư cho biết, chúng ta cũng đã bàn nhiều năm về vấn đề này, đã có nhiều nghị quyết, nhiều đề án tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đầu mối, đổi mới lại mô hình chính quyền địa phương. Song bây giờ cần phải trả lời cho được hai câu hỏi: Phân cấp những gì, cho ai, đi liền với những điều kiện gì?. Cơ chế chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát sẽ như thế nào?. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu góp ý thẳng vào nội dung này. “Nơi nào cấp dưới có thể giải quyết nhanh, sát dân hơn thì phải mạnh dạn giao quyền. Nhưng giao quyền không phải là việc đẩy việc xuống, đẩy rủi ro xuống. Giao quyền phải đi cùng với nguồn lực, nhân lực, công cụ và cả vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không phải chịu trách nhiệm cá nhân một cách oan uổng, khó làm”, Tổng Bí thư nói.

Liên quan tới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang từng bước sắp xếp lại hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là một nội dung rất mới, rất quan trọng, rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân và của cán bộ ở cơ sở. “Tôi mong các đại biểu cho ý kiến cụ thể mô hình hai cấp phải thiết kế thế nào cho dân không bị xa chính quyền, không bị đứt gãy dịch vụ công. Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm ra tầng nấc”. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư cho rằng, quan trọng hơn nữa là chính quyền cơ sở phải có quyền gì, phải có nguồn lực như nào để thực hiện nhiệm vụ kiến tạo phát triển cơ sở. Cần thêm những gì cho hành lang pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ này?

Cùng với đó là mối quan hệ giữa ba cấp chính quyền: trung ương, tỉnh, thành phố và cơ sở. Theo Tổng Bí thư, ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau. “Tuyệt đối không phải ba lớp chuyền trách nhiệm cho nhau để nhân dân phải chạy lòng vòng. Các đồng chí là những đại biểu Quốc hội đi cơ sở rất nhiều, cũng xin được góp ý thật kỹ cho những chỗ này”, Tổng Bí thư lưu ý.

a7-1762249817.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Cơ chế nào để Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện nhưng không làm thay, không bao biện, không buông lỏng

Về mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhưng lãnh đạo thế nào? Lãnh đạo bằng đường lối, bằng nêu gương trong sạch, bằng tổ chức thực hiện hiệu quả, bằng xây dựng niềm tin nơi dân, hay bằng mệnh lệnh hành chính?

Theo Tổng Bí thư, cần có câu trả lời phải rõ, phải minh bạch, phải thuyết phục được nhân dân. “Tôi cũng mong các đại biểu góp ý thêm cơ chế nào để Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện nhưng không làm thay, không bao biện, không buông lỏng. Chính phủ quản lý, điều hành theo luật pháp, dám chịu trách nhiệm cá nhân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể tham gia, giám sát, phản biện và đồng hành. Nếu nói lấy dân làm trung tâm thì phải thiết kế cơ chế để dân có tiếng nói thực chất, có quyền giám sát thực chất, có cơ hội tham gia thực chất vào các vấn đề.

a8-1762249817.jpg

Quang cảnh phiên họp

Văn kiện trình Đại hội 14 không thể chỉ nói tăng cường sự lãnh đạo của Đảng theo cách chung chung

Về vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong hệ thống pháp luật và trong điều hành thực tiễn, Tổng Bí thư nên rõ, Đảng ta là Đảng cầm quyền. Cầm quyền tức là phải gánh trách nhiệm trước dân về sự phát triển của đất nước, về cuộc sống hằng ngày của nhân dân. Cầm quyền không chỉ là đưa ra đường lối mà còn là tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, các văn kiện trình ra Đại hội 14 không thể chỉ nói tăng cường sự lãnh đạo của Đảng theo cách chung chung. Chúng ta phải làm rõ hơn Đảng lãnh đạo để đảm bảo mọi chính sách, mọi đạo luật đều phải thực sự phục vụ nhân dân, phát triển đất nước. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ ổn định chính trị, xã hội, giữ gìn đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng lãnh đạo để chống tư duy cục bộ ngành, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đảng lãnh đạo để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Do đó Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu góp ý xem trong văn kiện đã thể hiện những yếu tố, những điều này hay chưa, đã rõ chưa?. Đã chạm đến những điểm yếu còn tồn tại trong vận hành thực tiễn hay chưa?

a9-1762249817.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Quản trị quốc gia kiến tạo phát triển chứ không phải là quản trị “xin cho”

Về tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị quốc gia theo phương châm kiến tạo và vì dân. Tổng Bí thư cho biết, thế giới thay đổi rất nhanh, thực tiễn trong nước cũng thay đổi rất nhanh. Nếu tư duy của chúng ta chậm hơn thực tiễn thì văn kiện sẽ lạc hậu ngay, thậm chí ngay khi vừa được thông qua.

Do đó Tổng Bí thư đề nghị các vị đại biểu đọc văn kiện với tinh thần có điểm nào vẫn còn tư duy cũ, cách nói cũ, cách làm cũ. Có điểm nào chúng ta vẫn còn giữ thói quen quản lý theo kiểu "xin cho" trong khi lẽ ra nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. “Chúng ta cũng phải khẳng định rõ hơn mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới. Quản trị dựa trên pháp luật, minh bạch, dữ liệu tin cậy, hạ tầng số hiện đại, bộ máy tinh gọn, cán bộ liêm chính, kỷ cương đi đôi với phục vụ. Quản trị như vậy là quản trị kiến tạo phát triển chứ không phải là quản trị xin cho”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu đóng góp bằng những ví dụ cụ thể từ những ngành, địa phương, lĩnh vực mà mình phụ trách. Chỗ nào còn thủ tục rườm rà làm cho doanh nghiệp nản lòng? Chỗ nào khiến người dân bức xúc vì đi lại nhiều lần không giải quyết được việc? Chỗ nào còn chạy cơ chế?. “Chúng ta cũng nêu thẳng, không né tránh. Có nhìn thẳng thì mới sửa được những tồn tại, hạn chế đó”, Tổng Bí thư kiên quyết.

a10-1762249817.jpg

Quang cảnh hội trường chiều 4/11

Mẫu số chung mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân mong muốn

Về những điểm mới, điểm đột phá, Tổng Bí thư cho biết, Tiểu ban văn kiện cũng đã nêu 18 điểm mới, những định hướng được coi là đột phá, thể hiện tinh thần dám đổi mới, dám chuyển đổi mô hình phát triển, dám tổ chức lại bộ máy và phương thức vận hành.

Do đó Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu giúp trả lời cho hai câu hỏi rất quan trọng: Thứ nhất, 18 điểm mới ấy đã đủ tầm chưa? Có điểm nào còn đang ở mức chủ trương, định hướng sẽ nghiên cứu, trong khi xã hội còn đang đòi hỏi câu trả lời cụ thể, có lộ trình rõ ràng và có trách nhiệm rõ người?. Thứ hai, theo các đại biểu những người sát dân, gần dân, hiểu được đời sống thực tế, hiểu được tâm tư của cử tri thì còn những vấn đề nào chưa được gọi tên đúng mức trong văn kiện?. Còn có nút thắt nào nếu không tháo gỡ bây giờ thì 5 năm tới chúng ta sẽ phải trả giá đắt hơn?. “Xin nói thẳng, nói hết, nói rõ những điểm đó, những phát hiện đó”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội là văn kiện gốc, Tổng Bí thư cho rằng, phải làm rõ được ngay từ đầu thì sau này quá trình thể chế hóa, xây dựng luật, tổ chức thi hành sẽ thuận lợi hơn, thống nhất hơn, đỡ lúng túng hơn. Ngược lại, nếu văn kiện còn chung chung, chưa hoàn thiện, thì khi đưa vào luật sẽ sinh ra cách hiểu khác nhau, cách làm khác nhau, thậm chí vận dụng theo cách hiểu cá nhân. Như vậy, người chịu thiệt nhất chính là người dân.

a11-1762249818.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tổng Bí thư mong buổi thảo luận hôm nay và các vòng góp ý kiến tiếp theo sẽ thật sự là những cuộc thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng.

“Điều mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân mong muốn có một mẫu số chung rất cụ thể, rất gần gũi, rất giản dị. Đó là: đất nước phát triển bền vững, xã hội trật tự, kỷ cương, ấm áp, nhân văn. Người dân được bảo vệ và được trao cơ hội vươn lên bằng chính sức lao động của chính mình. Ai làm đúng pháp luật thì được bảo hộ, ai làm sai thì bị xử lý công bằng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội hôm nay đóng góp với tư cách người đại diện cho nhân dân, đồng thời cũng với tư cách là đảng viên, là cán bộ, là những người có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, có trải nghiệm thực tiễn sâu sắc. “Hãy nói lên điều mình thật sự thấy, điều mình trăn trở, điều mình dám chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh lại 6 yêu cầu cụ thể để các đại biểu tập trung:

Một, góp ý vào tính khả thi của thể chế, của pháp luật.

Hai, góp ý vào tổ chức quyền lực nhà nước, cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế chịu trách nhiệm cá nhân.

Ba, góp ý vào phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quan hệ giữa ba cấp chính quyền.

Bốn, góp ý vào mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân sao cho thật sự gắn bó, thật sự đồng lòng.

Năm, góp ý vào vai trò cầm quyền trong quản trị phát triển đất nước.

Sáu, góp ý làm rõ và làm sâu sắc thêm các điểm đột phá, không chỉ dừng lại ở phương châm mà đi vào cơ chế vận hành.

Tổng Bí thư tin rằng, với kinh nghiệm công tác, với sự gắn bó rất gần với cử tri, với bản lĩnh của mình, các đại biểu sẽ làm rất tốt trọng trách này. Chúc các vị đại biểu sức khỏe, trí tuệ, tâm huyết để tiếng nói của các đại biểu đi vào văn kiện và đi vào cuộc sống.

a12-1762249818.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Văn kiện phải kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ và khát vọng của dân tộc

Trước đó, trong phần đề dẫn tại Hội trường Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ là dấu mốc quan trọng trong con đường phát triển của dân tộc ta. Đại hội có ý nghĩa định hướng tương lai, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, tự tin, tự lực, tự cường. Đại hội khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Phát huy mạnh mẽ thế và lực, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với tinh thần thật sự dân chủ, kỷ cương. Chúng ta cần xem xét nhiều mặt, cầu thị lắng nghe, huy động được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giới trí thức, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, quản lý, trong đó có ý kiến tham gia của các vị đại biểu khi cho ý kiến dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải thật sự là một công trình khoa học, kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ và khát vọng của dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: phát triển nhanh, vững chắc, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

