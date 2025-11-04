Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Trí, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; các đồng chí đại diện lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị gồm:

Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lê Minh Trí.

Chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian qua, với quyết tâm chính trị rất lớn, cả nước đã cơ bản hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; hoàn thành tốt đẹp Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và hiện đang tích cực chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự, căn cứ vào những tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, Bộ Chính trị đã xem xét rất thận trọng, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Các đồng chí vừa được phân công, điều động đều đã được rèn luyện qua thực tiễn, là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, có chuyên môn đào tạo và có quá trình, kinh nghiệm công tác tương đối phù hợp. Các đồng chí cũng đã có những thành tích, kết quả, sản phẩm trong lĩnh vực công tác, đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của các chức danh theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trịnh Văn Quyết đều là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, được đào tạo cơ bản và đã trải qua nhiều cương vị, vị trí công tác khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của các cơ quan Trung ương, của quân đội. Trong thời gian qua, các đồng chí cũng đã tích cực cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần quan trọng đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Tin tưởng các đồng chí với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tạo nên thành quả của công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Trí cũng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ pháp luật. Trên cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất xây dựng mô hình Tòa án nhân dân các cấp phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo các hoạt động của hệ thống tòa án liên tục, hiệu quả, không bị gián đoạn công việc, không bỏ sót nhiệm vụ. Đồng chí cần tiếp tục phát huy kết quả công tác đã đạt được, nhanh chóng nắm bắt công việc mới, triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị trước mắt, các đồng chí cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan tập trung tham mưu cho Trung ương chuẩn bị cho tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan của Đảng tiếp tục ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo mới của các cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Tổng Bí thư đề nghị trước mắt, các đồng chí mới được bổ nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan tập trung tham mưu cho Trung ương chuẩn bị cho tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

Thay mặt các đồng chí mới nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách lớn. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận, công tác nội chính đều là những mặt công tác hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, mỗi cá nhân đều đã ý thức rất rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ mới, sẽ chủ động tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; xây dựng nền tư pháp liêm chính, trong sạch; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản thân mỗi người không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu gương trong hành động, cùng với tập thể cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp công tác tốt với các cơ quan liên quan, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân.