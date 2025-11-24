Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người. Đến nay, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 1.310 tỷ đồng cho Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thủ tướng chỉ đạo trước mắt tiếp tục hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh này.

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người

Vào lúc 2h ngày 23/11 (theo giờ Nam Phi, tức 7h cùng ngày theo giờ Hà Nội), từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tại các tỉnh miền Trung.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và các địa phương.

Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria.

Đã hỗ trợ 4 tỉnh 1.310 tỷ đồng

Từ ngày 16/11 đến nay, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lũ lớn, trong đó tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra mưa lũ vượt lịch sử. Từ ngày 21/11, mưa đã giảm; mực nước các sông đã xuống mức BĐ1; hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ); Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trí; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên. Dự báo, mưa lớn dịch chuyển ra khu vực Huế - Quảng Ngãi và đến ngày 25/11 mưa sẽ giảm.

Về thiệt hại, theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria

Về chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 22/11/2025, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.

Ngày 21/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng). Cùng với các lần hỗ trợ trước đó, tổng số tiền đã hỗ trợ 4 tỉnh trong đợt này là 1.310 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Lực lượng công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mỳ tôm cho Đắk Lắk.

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo).

Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo khắc phục sự cố, thông tuyến Quốc lộ 1; hiện còn 13 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc đang tiếp tục xử lý.

Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện còn đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.

Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng ngày 19/11/2025 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo tại phiên họp

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công các Phó Thủ tướng tiếp tục trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Về các công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được; lo hậu sự cho những người đã mất; cứu chữa những người bị thương; chia sẻ với các gia đình có những người chết, mất tích, bị thương; tập trung cao nhất cho con người; kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương sản xuất thêm quần áo để cung cấp cho người dân.

Trước đề xuất của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho các tỉnh để thực hiện các công việc khẩn cấp như khôi phục nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông, trong đó: Đắk Lắk thêm 500 tỷ đồng, Gia Lai thêm 150 tỷ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỷ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỷ đồng. Các cơ quan hoàn thành các thủ tục trước 10h ngày 23/11.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo. Tỉnh Khánh Hòa rà soát lại, nếu cần thì cấp thêm ngay. Các tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Quân đội, công an tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân; Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, các sư đoàn đóng trên địa bàn, Bộ Công an, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… điều động lực lượng, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho nhân dân.

Về vận chuyển vật tư, hàng hóa, Thủ tướng chỉ đạo vận chuyển từ nơi gần nhất, nếu cần thì sử dụng các doanh nghiệp hàng không, đường sắt và các phương tiện khác; bố trí ngay trực thăng, thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực không tiếp cận được.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà (số liệu mới nhất là khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi), trước 31/1/2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân, các địa phương xây dựng đề án cụ thể để đề xuất cách làm, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của các địa phương. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới 30/11/2025 phải xong.

Về trường lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các địa phương rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ trước 30/11, tiến hành sửa chữa, xây dựng lại càng sớm càng tốt các trường bị hư hỏng, đổ sập. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê lại, hỗ trợ ngay, không để học sinh thiếu sách vở đi học.

Về bệnh viện, trạm y tế, Bộ Y tế rà soát cùng các địa phương, có phương án cụ thể trước 30/11. Các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh, khử trùng nhanh chóng để ổn định tình hình nhân dân.

Trong tiếp xúc với Thủ tướng tại G20, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với phía WHO để triển khai việc này.

Để sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính triển khai các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí, chỉ đạo khẩn trương chi trả bảo hiểm cho các đối tượng bị thiệt hại; Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo về giống cây trồng, vật nuôi…; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện khoanh, giãn, hoãn nợ, triển khai gói tín dụng cho khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục hệ thống giao thông sớm nhất có thể, tiến hành các thủ tục trong tình trạng khẩn cấp để làm nhanh nhất. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp gồm Viettel, VNPT, Mobifone… khẩn trương khôi phục viễn thông. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết liệt khôi phục điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt; tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, găm hàng đội giá, bất ổn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan liên quan rà soát việc vận hành các hồ chứa và các địa phương nghiên cứu các giải pháp lâu dài, căn cơ như tái định cư để di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, để khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất

Nhấn mạnh "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan liên quan, để khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các bộ hết sức coi trọng việc nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý ngay theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kịp thời hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ người dân; nếu có vấn đề, vướng mắc thì báo cáo các Phó Thủ tướng đã được phân công để xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì các Phó Thủ tướng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư, Chủ tịch các tỉnh bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát chỉ đạo của các cấp để triển khai nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt bình thường cho nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh và chủ động đề xuất các cơ chế chính sách.

Các tỉnh phân công các đồng chí thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành xuống tận cơ sở; tất cả những điểm nóng như những nơi còn bị ngập lụt, chia cắt… phải có mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh để nắm tình hình và chỉ huy, chỉ đạo. Các địa phương thông báo đầu mối, địa điểm tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, để việc hỗ trợ hệ thống, trật tự, phân bổ phù hợp, hiệu quả nhất.

Các cơ quan truyền thông báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình, dự báo, các thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền, tăng cường phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho người dân.

Văn phòng Chính phủ hằng ngày có báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và các đề xuất, kiến nghị, các công việc cần giải quyết theo thẩm quyền. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ Chính phủ, các bộ, ngành.