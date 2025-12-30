Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

10:47 30/12/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2821/QĐ-TTg ngày 29/11/2025 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo chí phản ánh (Đề án).
1-1767066473.jpg

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và xử lý nguồn tin về tội phạm; đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo đảm thực hiện đồng bộ với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ.

Hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, khắc phục tình trạng kiểm tra hình thức, chồng chéo

Đề án đặt mục tiêu cụ thể rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh. 

Hoàn thiện cơ chế, quy định và quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ phạm vi, nội dung và phương thức thực hiện; khắc phục tình trạng kiểm tra hình thức, chồng chéo; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Đồng thời, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, trách nhiệm công vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; đặc biệt là đội ngũ trong các cơ quan tiến hành tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan. 

Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra của Đảng, cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân, cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia giám sát theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận nguồn tin giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Xác định chuyển đổi số là một hướng đi trọng tâm trong nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; đặt mục tiêu từng bước hiện đại hóa, số hóa các quy trình và xây dựng hệ thống dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền.  

Đối tượng, phạm vi của Đề án

Đối tượng của Đề án: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định sau kiểm tra, giám sát; cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; người có trách nhiệm, thẩm quyền trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Đề án tập trung tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo chí phản ánh (giai đoạn 01/01/2018 - 01/01/2025) đối với các Đảng bộ thuộc Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 

Các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội bức xúc, báo chí phản ánh được xác định trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát chuyên đề và nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, bao gồm: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu thầu, mua sắm công; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý doanh nghiệp nhà nước; y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các lĩnh vực khác có vị trí công tác được quy định định kỳ chuyển đổi tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Trên cơ sở đó, Đề án đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

7 nhiệm vụ, giải pháp

Đề án đặt ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật.

3. Tăng cưòng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm.

6. Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

