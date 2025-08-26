Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Ngày 25/08/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL) - tập đoàn giáo dục hơn 130 năm tuổi đến từ Thuỵ Sĩ được mệnh danh là “Đại học Harvard” trong đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ, cùng phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, đối tác chiến lược EHL - tập đoàn giáo dục số một thế giới về đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ từ Thụy Sĩ, sẽ đồng hành cùng Sun Group phát triển Học Viện Du lịch Mặt Trời – Sun Tourism Academy (STA), để phát triển thế hệ nhân lực đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực giải trí – nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng của ngành dịch vụ du lịch Việt Nam. EHL,với lịch sử hơn 130 năm, là cái nôi đã sản sinh ra những thế hệ lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành dịch vụ – khách sạn, được mệnh danh là “Harvard của ngành dịch vụ khách sạn toàn cầu”. Tập đoàn này từng liên tục giữ vị trí số 1 thế giới trong bảng xếp hạng uy tín QS World University Rankings ngành Hospitality & Leisure Management (Quản trị Dịch vụ, Khách sạn và giải trí) nhiều năm liên tiếp.

Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School vào 25/8/2025

Lễ ký kết hợp tác chiến lược đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái của Sun Group, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư lâu dài cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành dịch vụ du lịch Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực khách sạn và vui chơi giải trí. Theo đó, STA cùng với sự đồng hành của EHL sẽ xây dựng những chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tiễn. Học viện được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiên phong, nơi thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp cận tri thức hiện đại, công nghệ tiên tiến và tư duy dịch vụ toàn cầu.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó Tổng giám đốc Sun Group, Tổng giám đốc Khối Giải trí Nghỉ dưỡng của Tập đoàn, khẳng định sự đồng hành của EHL chính là yếu tố bảo đảm để Học viện Du lịch Mặt trời trở thành một trung tâm đào tạo mang chuẩn mực quốc tế, khác biệt và đẳng cấp. Bà Quỳnh Anh nhấn mạnh: “Trong suốt hành trình phát triển, Sun Group luôn kiên định với triết lý kiến tạo những công trình, sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn vượt thời gian. Nhưng để mỗi công trình trở thành biểu tượng, yếu tố con người luôn đóng vai trò then chốt. Chính vì vậy, chúng tôi coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những sứ mệnh quan trọng hàng đầu. Và sự ra đời của Học viện Du lịch Mặt trời là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết đó. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng ngành du lịch Việt Nam trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao, đáp ứng chuẩn mực quốc tế song vẫn am hiểu bản sắc Việt Nam, để nâng tầm chất lượng, góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến có chất lượng dịch vụ du lịch hàng đầu khu vực.”.

Về phía EHL, ông Bao Chen – Giám đốc Khu vực, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của EHL nhấn mạnh: “EHL hợp tác chặt chẽ với Sun Group trong dự án này với tham vọng xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực bền vững, đồng thời nuôi dưỡng cơ hội việc làm không chỉ cho Sun Group mà còn cho toàn ngành. Đây chính là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận thấy Việt Nam có tiềm năng to lớn về phát triển nhân tài và cơ hội nghề nghiệp. Vì vậy, dự án này sẽ trở thành chất xúc tác giữa EHL và Sun Group, đóng góp cho cả đất nước và ngành công nghiệp.”

Ông Bao Chen khẳng định Học viện Du lịch Mặt trời sẽ nuôi dưỡng cơ hội việc làm cho toàn ngành dịch vụ du lịch Việt Nam

Trong gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Sun Group đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực trụ cột: Du lịch nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Bất động sản cao cấp, Đầu tư hạ tầng và Tài chính. Với sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất”, Sun Group đã kiến tạo hàng loạt công trình biểu tượng, các quần thể du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và đạt nhiều kỷ lục thế giới như như Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), Sunset Town (Phú Quốc)... và các khách sạn đẳng cấp quốc tế được quản lý bởi các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới.

Với Sun Group, “Làm đẹp những vùng đất” không chỉ bằng những công trình biểu tượng, mà việc kiến tạo Học viện Du lịch Mặt trời còn thể hiện khát vọng “làm đẹp những vùng đất bằng tri thức”. Học viện Du lịch Mặt trời hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ, mở ra cánh cửa việc làm bền vững cho người dân tại các điểm đến mà Sun Group đặt chân tới, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa. Theo đó, Học viện Du lịch Mặt trời không chỉ trao cho thế hệ trẻ hành trang hội nhập quốc tế, mà còn góp phần nâng tầm tri thức cộng đồng tại các địa phương.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - một trong những kiệt tác nghỉ dưỡng được Sun Group kiến tạo

Học viên tại Học viện Du lịch Mặt trời được “học đi đôi với hành” ngay trong môi trường chuyên nghiệp tại các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển. Nhờ đó, họ không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy dịch vụ tiên tiến, mà còn được bảo đảm chất lượng đầu ra, sẵn sàng làm việc tại các cơ sở dịch vụ của Sun Group. Đây cũng sẽ là nguồn cung cấp nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho ngành du lịch –– khách sạn, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm trên bản đồ dịch vụ và du lịch toàn cầu.

Năm 2024, Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025 con số đã vượt 11 triệu lượt, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ.

Hệ thống Sun World trên cả nước nổi tiếng nhờ những công trình biểu tượng du lịch như Cầu Vàng tại Bà Nà, Cáp treo Hòn Thơm…

Chính vì vậy, sự kết hợp giữa Sun Group –EHL không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Sun Group, mà còn góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có tay nghề cao, những “đại sứ dịch vụ” mang tầm quốc tế, đủ năng lực và bản lĩnh để lan tỏa niềm tự hào Việt Nam ra thế giới. Từ nền tảng này, đất nước sẽ ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch toàn cầu.