Nhà đầu tư sành sỏi “săn” shophouse đã bàn giao

2 tòa tháp The Matrix One đã chính thức bàn giao và đón cư dân về sinh sống từ tháng 6/2022

12 năm kinh nghiệm trên thương trường bất động sản, anh Trần Ngọc (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận, đã từng bỏ rất nhiều vốn vào đất nền, nhà phố, nhà đất thổ cư và thu về không ít lợi nhuận. Song ở hiện tại, nhà đầu tư này phân tích, giá của loại hình bất động sản này đang chạm đỉnh, tính thanh khoản lại thấp. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng đang tăng cao khiến các sản phẩm đầu tư truyền thống giảm sức hấp dẫn về tỷ suất sinh lời.

Đánh giá lại tiềm năng tất cả sản phẩm trong giỏ hàng đầu tư, anh Ngọc quyết định cơ cấu lại danh mục, tất toán 90% các bất động sản, dồn tiền sang vào loại hình shophouse khối đế. Theo nhà đầu tư giàu kinh nghiệm này, ngay cả trong thời điểm thị trường có biến động, shophouse khối đế vẫn là sản phẩm giữ nguyên giá trị sinh lời kép: khả năng tăng giá và dòng tiền ổn định từ kinh doanh hoặc cho thuê.

Báo cáo của các tổ chức nghiên cứu thị trường bất động sản cũng nhận định, shophouse khối đế là một trong những loại hình bất động sản có tiềm năng tăng giá và bền vững nhất thị trường. Điều này thực chứng ngay trong thời điểm thị trường “ngủ đông” trước đây, shophouse khối đế vẫn mang lại dòng tiền đều đặn từ hoạt động kinh doanh.

Theo tiết lộ của những nhà đầu tư sành sỏi, họ “chuộng” các shophouse nằm trong dự án đã đi vào hoạt động. Sự lựa chọn này giúp họ đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm đầu tư cũng như đánh giá dễ dàng khả năng hút dòng tiền từ kinh doanh.

Shophouse khối đế The Matrix One nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo thông thoáng

Thông thường, các shophouse khối đế sẽ hút đến hơn 80% khách hàng mua sắm, sử dụng dịch vụ là cư dân của dự án. Mức độ sinh lời của loại hình này phụ thuộc vào khả năng lấp đầy của từng dự án. Điều này cũng đồng nghĩa, với dự án có tỷ lệ lấp đầy nhanh, cư dân đã về ở thì tốc độ khai thác kinh doanh sẽ tăng trưởng, ổn định. Tất yếu, mức giá của các căn shophouse khối đế kinh doanh tốt sẽ tăng theo hướng tỷ lệ thuận với dòng tiền thu nhập đều đặn mỗi tháng.

Theo một chuyên gian BĐS, không thể phủ nhận, shophouse khối đế chung cư vẫn là sản phẩm được giới đầu tư quan tâm. Tuy nhiên không phải dự án nào cũng có thể đầu tư và sinh lời bền vững. Bởi, nếu chọn mua shophouse khối đế tại các dự án chưa bàn giao hoặc chất lượng không tốt thì lượng cư dân về ở ít, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận khai thác sau này. Đặc biệt, giữa bối cảnh thị trường đang biến động như hiện nay phải bỏ ra số tiền lớn, thì chọn khu vực nào, dự án nào để dòng tiền được an toàn, hạn chế rủi ro là điều mà khá nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Trong quá trình “săn” tìm sản phẩm đầu tư thích hợp, anh Trần Ngọc đặc biệt chú ý đến Mỹ Đình vì khu vực này tập trung rất nhiều công trình điểm nhấn tầm cỡ quốc gia. Hàng năm, nơi đây đều đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế đến làm việc, tham gia các sự kiện thể thao, giải trí, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh ăn uống, mua sắm.

Một trong số các dự án được anh Ngọc cũng như nhiều nhà đầu tư sành sỏi nhắm đến nhờ đảm bảo đầy đủ “tham số” cho một sản phẩm đầu tư chắc thắng là shophouse khối đế tại dự án hạng A The Matrix One.

Mặt trong shophouse khối đế The Matrix One view nội khu xanh mướt với rất nhiều tiện ích hấp dẫn

Với số lượng cực ít, chỉ gồm 20 căn, các shophouse khối đế tại đây sẽ không phải cạnh tranh quá nhiều về mặt kinh doanh. Nhờ tọa lạc ngay chân tòa tháp đôi 43 tầng chung cư và cạnh vườn nội khu thoáng đãng, các căn shophouse hứa hẹn trở thành lựa chọn ưu tiên của cư dân cũng như nhân viên tại các văn phòng tại tầng 4 trong tổ hợp dự án mỗi khi cần tìm nơi gặp gỡ, mua sắm, trải nghiệm giải trí… Đây là yếu tố thuận lợi giúp chủ sở hữu hoặc khách thuê dễ dàng thu hút dòng khách lớn, gia tăng nguồn thu nhập đều đặn, nhất là khi dự án đã được bàn giao và đón lượng lớn cư dân về sinh sống.

Bên cạnh lượng khách hàng là cư dân của dự án, shophouse khối đế The Matrix One còn đón trọn tệp khách cơ hữu lân cận nhờ tọa lạc tại vị trí đủ sầm uất - đắt giá nhất phía Tây, ngay ngã tư Lê Quang Đạo - Mễ Trì - trục đường mọc san sát các tòa cao ốc với hàng trăm nghìn lượt qua lại mỗi ngày. Sở hữu tọa độ “ngàn đô" hiếm hoi còn sót lại, shophouse The Matrix One sẽ đem lại giá trị kinh doanh vượt trội dành cho những nhà đầu tư sành sỏi.

Xuống tiền sở hữu shophouse khối đế The Matrix One thời điểm này, nhà đầu tư sẽ có sẵn một tập khách hàng ổn định mà không cần phải chờ đợi, đồng thời hoàn toàn an tâm về tính pháp lý của dự án. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chính sách tài chính vô cùng hấp dẫn với mức chiết khấu 5% giá trị shophouse, lãi suất 0% trong vòng 24 tháng và miễn phí 1 năm phí dịch vụ.