Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh

16:41 17/11/2025
(Pháp lý) - Sáng ngày 17/11, tại Trường THPT Bình Chánh (TP.HCM), Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Chánh tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và phòng chống bạo lực học đường thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh. Hoạt động nổi bật nhất là phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” – mô phỏng theo một tình huống thực tế đang xảy ra ngày càng phổ biến trong môi trường học đường hiện nay.

Tái hiện vụ án từ mâu thuẫn nhỏ thành thương tích nặng

Trong khuôn khổ phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã công bố Cáo trạng tái hiện một vụ việc đáng tiếc xảy ra ngày 22/4/2025. Theo Cáo trạng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Trung (SN 2010) cùng học tại địa phương đã mang theo ống sắt dài 73 cm đến sân vận động xã Bình Chánh, bất ngờ đánh vào đầu và lưng em Đỗ Hoàng – người bị hại – gây thương tích 30%, phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

1-1763370793.jpg

Toàn cảnh phiên tòa giả định sáng 17/11/ 2025

Hành vi của Trung được xác định nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù. Cáo trạng nhấn mạnh đây là hành vi bột phát nhưng mang tính côn đồ, xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe người khác chỉ vì một câu nói thách thức trên mạng xã hội.

2-1763370793.jpg

Đại diện UBND xã Bình Chánh, Ban giám hiệu trường THPT Bình Chánh tham dự PTGĐ

Tại phiên tòa, Trung thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi. Gia đình bị cáo đã bồi thường 34 triệu đồng và đồng ý bồi thường thêm 50 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại. Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử tuyên Huỳnh Trung 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, xét bị cáo còn nhỏ tuổi, đang đi học và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Bạo lực học đường gia tăng: Hồi chuông cảnh báo

Buổi phiên tòa giả định không chỉ tái hiện một vụ án đơn lẻ mà còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong môi trường học sinh hiện nay. Theo nhiều thống kê ngành giáo dục và cơ quan chức năng: Số vụ bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng tại các thành phố lớn và cả khu vực nông thôn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, không dừng lại ở xô xát thông thường. Nhiều học sinh sử dụng hung khí, tụ tập theo nhóm, quay clip phát tán lên mạng để thách thức, hạ uy tín nhau, mạng xã hội trở thành “mồi lửa” cho xung đột, khi nhiều em bị kích động bởi bình luận, chia sẻ độc hại, hoặc bị “anh hùng bàn phím” dắt mũi dẫn đến hành động thiếu kiểm soát.

Một mâu thuẫn nhỏ trong lớp, một bình luận trên Facebook hay một đoạn video vu vơ có thể bị đẩy thành xung đột nghiêm trọng, gây thương tích, thậm chí để lại hậu quả pháp lý kéo dài suốt cuộc đời.

Bài học pháp luật – kỹ năng sống từ phiên tòa giả định

Điểm đặc biệt của hoạt động lần này là toàn bộ quá trình tố tụng được tổ chức như một phiên tòa thật: từ tuyên bố khai mạc, công bố Cáo trạng, xét hỏi, tranh luận cho đến tuyên án. Các luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên đều là những người đang công tác trong ngành tư pháp, giúp học sinh có trải nghiệm chân thực, sinh động và dễ tiếp thu.

Trong phần tranh luận, luật sư và kiểm sát viên phân tích rõ: Hành vi bạo lực dù bột phát vẫn đủ yếu tố cấu thành tội phạm; Việc sử dụng hung khí có thể khiến hành vi bị xử lý ở mức nặng hơn, thậm chí chuyển thành tội danh khác nếu gây hậu quả chết người; Bị hại cũng có lỗi khi có lời lẽ thách thức, cho thấy cả hai bên đều thiếu kỹ năng xử lý mâu thuẫn.

3-1763370782.jpg

HĐXX phiên tòa giả định chụp ảnh lưu niệm

Phiên tòa không chỉ là bài học pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh về kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và kiểm soát cảm xúc cho học sinh trong thời đại số.

Buổi tuyên truyền tại THPT Bình Chánh được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, phù hợp trong bối cảnh bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Thông qua hoạt động thực tiễn, học sinh hiểu rằng: Bạo lực không phải là cách giải quyết mâu thuẫn, mà là con đường dẫn tới hậu quả pháp lý và tổn thương lâu dài; Mạng xã hội không phải “sân chơi an toàn”, mọi lời nói, hành động đều có thể gây hệ lụy; Sự thiếu quan tâm, lơ là quản lý của gia đình cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi lệch chuẩn của học sinh; Trách nhiệm của mỗi học sinh là ứng xử văn minh, tôn trọng bạn bè, tìm người lớn can thiệp khi cần, thay vì sử dụng bạo lực.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang kỳ vọng mô hình phiên tòa giả định sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành phương pháp giáo dục pháp luật sinh động, trực quan, giúp giảm thiểu bạo lực học đường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại PTGĐ:

4-1763370794.jpg
5-1763370793.jpg
6-1763370794.jpg
7-1763370794.jpg
8-1763370794.jpg
9-1763370794.jpg
10-1763370794.jpg
11-1763370794.jpg
Văn Vũ - Nhân Trần

