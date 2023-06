Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

Ảnh minh họa.

Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng hoạt động báo chí để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong những năm qua, chúng đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền phá hoại bằng nhiều phương thức tinh vi, nguy hiểm và khó nhận diện.

Một trong những mục tiêu chính của các thế lực thù địch là lĩnh vực báo chí - truyền thông. Họ thường công kích, vu khống và cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí. Bằng cách sử dụng các đài, báo, tạp chí nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng, các hội nhóm phản động, tổ chức phi chính phủ (NGOs) và đảng phái chính trị thiếu thiện chí, các thế lực này đăng tải những bài viết xuyên tạc về tự do báo chí tại Việt Nam. Họ tung hô những đối tượng lợi dụng báo chí để xâm phạm an ninh quốc gia hoặc lan truyền quan điểm cực đoan, đi ngược lại chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các tổ chức như "Tổ chức phóng viên không biên giới" và "Ân xá quốc tế" thường công bố "Báo cáo về vấn đề tự do Internet, tự do báo chí của Việt Nam" với góc nhìn tiêu cực và chủ quan. Hơn nữa, vào các dịp kỷ niệm quan trọng về báo chí, các sự kiện quốc tế, các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng và xuyên tạc vấn đề tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

Ngoài việc đăng tải trên Internet và mạng xã hội những tin tức và bài viết của các phóng viên có quan điểm cực đoan, quá khích nhằm kích động chống Đảng và Nhà nước, các thế lực thù địch còn tăng cường việc lôi kéo và mua chuộc phóng viên, biên tập viên có tư tưởng bất mãn và quan điểm cấp tiến. Họ tác động và hô hào những cá nhân này tham gia vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Thế lực thù địch cũng tài trợ và cung cấp học bổng cho một số cán bộ, phóng viên và biên tập viên của các cơ quan báo chí, nhằm lôi kéo họ theo quỹ đạo của tổ chức nước ngoài và đánh mất vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam. Hành động này làm mất đi tính tuân thủ và chấp hành chủ trương quan điểm của Đảng và Nhà nước về báo chí.

Tất cả những âm mưu và thủ đoạn trên đã dẫn đến hậu quả suy thoái về tư tưởng chính trị trong một số cán bộ phóng viên và biên tập viên. Một số phóng viên và biên tập viên đã đưa tin và viết bài thể hiện quan điểm hoài nghi và thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thậm chí, đã có những trường hợp phóng viên ủng hộ quan điểm và tư tưởng lệch lạc, sai trái của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước. Họ đã hạ thấp thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử và suy diễn, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, thông qua các trang cá nhân trên mạng xã hội, một số nhà báo trong nước đã viết bài và bình luận thể hiện quan điểm ủng hộ "tự do báo chí, tự do ngôn luận" theo kiểu phương Tây, đòi thoát ly vai trò của Đảng đối với báo chí trong nước. Đây là những biểu hiện rõ nét của tình trạng "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong một số phóng viên và biên tập viên, mà một phần nguyên nhân là do âm mưu và hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Trước những vấn đề trên, Đảng, Nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm phải tăng cường vai trò quản lý thông tin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí. Điều này đòi hỏi không chỉ đảm bảo rằng các hoạt động báo chí tuân thủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà còn cần tăng cường sự kiểm soát và quản lý đối với các tổ chức, cơ sở báo chí và cá nhân có liên quan. Cần tạo điều kiện thuận lợi để báo chí cách mạng phát huy vai trò tư tưởng, phòng chống và đấu tranh chống lại các hoạt động tuyên truyền phá hoại của thế lực thù địch.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên và biên tập viên về lý luận chính trị, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên và biên tập viên có ý thức cao về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của báo chí cách mạng, từ đó giữ vững và nâng cao chất lượng công tác báo chí trong thời kỳ hiện nay.

Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng, không thể ngăn chặn hoàn toàn các hoạt động tuyên truyền phá hoại của thế lực thù địch. Điều quan trọng là tạo sự hiểu biết, nhận thức rõ về tình hình, từ đó đề phòng và đối phó linh hoạt với những thủ đoạn và âm mưu của chúng. Bằng sự cảnh giác, sự hiểu biết sâu sắc về vai trò và chức năng của báo chí cách mạng, chúng ta có thể đối phó một cách hiệu quả với những thách thức và mối nguy từ các thế lực thù địch trong lĩnh vực truyền thông.

Nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của báo chí cách mạng

Để tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý thông tin báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua. Qua đó, đã có những bước tiến trong việc nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong việc phản bác quan điểm, luận điệu và âm mưu thù địch, chống phá.

Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư đã đặt ra mục tiêu "Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cổ vũ, khuyến khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt, ngăn chặn những tác phẩm có quan điểm lệch lạc, sai trái. Chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Kết luận số 23-NQ/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư đã tăng cường chỉ đạo, quản lý và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đặc biệt, nó nhấn mạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí, xuất bản; xây dựng đội ngũ người làm báo, xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, đất nước.

Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Nó cũng đề cao việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, nhằm bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Trước những âm mưu và hoạt động chống phá ngày càng phức tạp và tinh vi của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" đã được Ban Bí thư ban hành. Nghị quyết này tiếp tục khẳng định vai trò tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản. Quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí trở thành một nhiệm vụ quan trọng và tất yếu trong tình hình mới, bởi vì "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...".

Với hơn 98 năm hình thành và phát triển, báo chí Cách mạng Việt Nam luôn theo con đường do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng. Hoạt động báo chí của nước ta đã luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, tuân thủ pháp luật, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và diễn đàn của nhân dân. Báo chí cách mạng cũng là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền và phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Cần tập trung, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản

Trong bối cảnh hiện tại, để tăng cường công tác quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí một cách mạnh mẽ, tích cực và hiệu quả hơn, chúng ta cần tập trung và quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí. Các cơ quan quản lý nhà nước nên đảm nhận trách nhiệm xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản này. Mục tiêu là tạo ra một cơ sở pháp lý để cơ quan báo chí có thể tham gia một cách hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các văn bản này cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào việc bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc, cũng như giữ gìn môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, các văn bản cũng cần quy định cụ thể về những hành vi không được phép trong hoạt động báo chí, đặc biệt là các hành vi chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc bản chất chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch để báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đề án và chiến lược này cần tạo ra các khung pháp lý, chính sách và cơ chế để khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy báo chí thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả. Ngoài ra, cần xây dựng các quy hoạch và kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng các hoạt động của báo chí được thực hiện một cách cụ thể, đồng bộ và phù hợp với mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức cho các nhà báo, biên tập viên và cán bộ báo chí về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của họ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này có thể được thực hiện thông qua tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, buổi tọa đàm và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các thành viên trong ngành báo chí.

Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí. Cần thiết lập một cơ chế kiểm tra và giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng các hoạt động của báo chí tuân thủ các quy định và quyền hạn được giao. Nếu có vi phạm xảy ra, cần có các biện pháp xử lý và trừng phạt hợp lý để đảm bảo tuân thủ và tôn trọng nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng và các cơ quan báo chí. Cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu, trao đổi thông tin và hợp tác giữa Đảng và các cơ quan báo chí. Điều này có thể đạt được thông qua việc tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc chung, giao lưu trực tiếp giữa các đại diện của Đảng và các cơ quan báo chí. Ngoài ra, cần tạo ra các cơ chế để lắng nghe ý kiến, đề xuất và phản hồi từ phía báo chí đối với các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.