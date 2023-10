Masan Group công bố giao dịch đầu tư vốn cổ phần lên đến 500 triệu USD dẫn đầu bởi Bain Capital

Số tiền thu được từ Giao dịch này sẽ được dùng để nâng cao vị thế tài chính và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Masan. Giao dịch này đánh dấu dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư này vào câu chuyện tăng trưởng của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam cũng như khả năng của Masan trong việc hiện thực hóa cơ hội phục vụ 100 triệu người tiêu dùng trong nước từ các nhu cầu cuộc sống cơ bản hàng ngày cho đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Về Giao dịch này, ông Danny Le, Tổng Giám đốc của Masan Group cho biết: “Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng gặp nhiều thách thức, Masan vẫn liên tục đầu tư vào nền tảng sẵn có và không ngừng thực hiện những đổi mới mang tính đột phá để luôn ở vị thế sẵn sàng khi thị trường tiêu dùng phục hồi. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành nhân tố mang lại lợi nhuận gia tăng gấp nhiều lần trong “thời điểm vàng” của câu chuyện tiêu dùng tại Việt Nam. Giao dịch hợp tác cùng Bain Capital là sự ghi nhận nỗ lực của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Masan đã không ngừng triển khai các sáng kiến, đầu tư lấy người tiêu dùng làm trọng tâm để đạt được 80% thị phần chi tiêu của người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Bain Capital để thúc đẩy tầm nhìn này, trở thành nền tảng đáp ứng vạn nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng.”

Ông Barnaby Lyons, một lãnh đạo của Bain Capital chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Masan trong dự án đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Masan có những nền tảng vững chắc, tầm nhìn và chiến lược tăng trưởng phù hợp để thành công trong một thị trường tiêu dùng hấp dẫn và tăng trưởng cao. Masan là một trong những thương hiệu uy tín nhất tại Việt Nam với khả năng dự đoán xu hướng tiêu dùng và đáp ứng những nhu cầu này nhờ vào nền tảng hệ thống và những sản phẩm mang tính sáng tạo đột phá. Chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng nhờ vào sự tăng trưởng liên tục của Masan, được những nhà lãnh đạo hàng đầu dẫn dắt”.

Từ năm 2022 đến năm 2040, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng hàng năm dự kiến là 7,7%. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này bởi quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, sự bùng nổ của tầng lớp người tiêu dùng với thu nhập ngày càng cao hơn, nhu cầu đa dạng hơn, vượt khỏi những nhu cầu cơ bản, hướng đến trải nghiệm về phong cách sống và tài chính. Với vị thế dẫn đầu thị trường tiêu dùng Việt Nam, Masan đã và đang chuyển đổi từ một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu trở thành một Tập đoàn sở hữu nền tảng tiêu dùng bán lẻ, hướng đến những tăng trưởng tiềm năng xuyên suốt chuỗi giá trị tiêu dùng. Cụ thể, Masan nhận diện rõ 3 xu hướng tăng trưởng bền vững trong tương lai:

- Cao cấp hóa sản phẩm cùng những phát kiến, đổi mới, đặt sức khoẻ người tiêu dùng làm trọng tâm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh của Masan Consumer Holdings.

- Sự dịch chuyển từ sản phẩm không có thương hiệu sang sản phẩm thịt có thương hiệu với chất lượng cao hơn, do Masan MEATLife cung cấp.

- Sự chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại, được tăng tốc nhờ nền tảng bán lẻ WinCommerce.

- Chương trình Hội viên WIN, nền tảng trung tâm của Masan giúp tạo cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng đã đạt 7 triệu Hội viên và đặt mục tiêu nâng con số này lên 10 triệu vào cuối năm nay, 30 triệu vào năm 2025. Chương trình Hội viên WIN là nền tảng giúp Masan phục vụ người tiêu dùng Việt Nam tốt hơn bằng những sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa, và đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Masan kỳ vọng Giao dịch sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới mức 3,5x một cách ổn định lâu dài.

Bain Capital có bề dày kinh nghiệm trong việc đầu tư để hỗ trợ sự tăng trưởng và quản trị của nhiều nhóm doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng ở châu Á, trong đó bao gồm cả các khoản đầu tư vào Công ty Schwan và Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính cho Masan Group trong Giao dịch này.

Giao dịch phụ thuộc vào các phê duyệt phù hợp theo điều lệ của doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.