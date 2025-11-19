Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Đề xuất biến động tài sản trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai bổ sung

11:54 19/11/2025
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chiều 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, đại biểu đề nghị không nên quy định cứng trong luật mức tiền biến động phải kê khai bổ sung là 1 tỷ đồng mà giao Chính phủ quy định chi tiết để tránh phải sửa luật nhiều lần. Có ý kiến đề xuất luật hóa nguyên tắc mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp với thu nhập, đều phải giải trình.
a1-1763528057.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên thảo luận

Không nên quy định cứng trong luật mức tiền biến động phải kê khai bổ sung là 1 tỷ đồng

Điểm a khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 theo hướng quy định: “Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên”.

a2-1763528074.jpg

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phát biểu

Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, việc nâng mức biến động về tài sản, thu nhập trong năm từ 300 triệu đồng lên 01 tỷ đồng là phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội; phản ánh đúng tình hình biến động về tài sản, thu nhập hiện nay. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, không nên quy định cứng mức tiền biến động là 1 tỷ đồng trong dự thảo Luật, mà nên giao Chính phủ quy định tại các văn bản dưới Luật để phù hợp và điều chỉnh linh hoạt với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước từng thời điểm.

a3-1763528073.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên thảo luận

a4-1763528074.jpg

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu

Nêu quan điểm về vấn đề trên, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đồng tình với dự thảo Luật quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cân nhắc, khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng cũng có thể kê khai bổ sung nhằm khỏa lấp khoảng trống với mức biến động như vậy. “Thí dụ mình chỉ tính từ 1 tỷ trở lên, còn dưới 1 tỷ như 999 triệu thì không lẽ chúng ta bỏ sót, không kê khai. Cho nên đối với những đối tượng như thế này, tôi cũng đề nghị cũng nên kê khai” đại biểu đề nghị.

Để tránh việc phải sửa luật, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị cần nghiên cứu quy định trong luật này, giao Chính phủ quy định việc kê khai tài sản tăng thêm khi giá trị đồng tiền và thu nhập của cán bộ công chức, viên chức tăng lên cao hơn giá trị nêu trên.

a5-1763528074.jpg

Đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Đồng tình với việc dự thảo luật đã nâng mức kê khai bổ sung từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng, nhưng đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, quy định như trên chỉ đề cập đến việc tài sản hình thành dưới 1 tỷ đồng phải kê khai bổ sung, còn nếu cộng dồn từ năm trước đó, tài sản có thể trên 1 tỷ đồng. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần xem xét để có quy định cụ thể về việc kê khai trong trường hợp này.

a6-1763528074.jpg

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Luật

a7-1763528074.jpg

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Đề xuất luật hóa nguyên tắc mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp với thu nhập, đều phải giải trình

Cho ý kiến về quy định liên quan đến kê khai biến động tài sản, siết trách nhiệm đối với biến động dưới 1 tỷ đồng tại Điều 36, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ quy định theo ngưỡng tuyệt đối sẽ xuất hiện tình trạng chia nhỏ giao dịch, chuyển dịch tách lẻ dẫn đến cơ quan kiểm soát khó phát hiện. “Do đó, tôi đề nghị luật hóa nguyên tắc mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp với thu nhập, dù dưới 1 tỷ đồng đều phải giải trình. Đây là cơ chế quan trọng để ngăn chặn kỹ thuật “né kê khai” vốn rất phổ biến trong thời gian vừa qua”, đại biểu đề xuất.

a8-1763528074.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên thảo luận

Cũng theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi bảo đảm ba trụ cột gồm: dữ liệu thống nhất; cơ quan chịu trách nhiệm rõ ràng; cơ chế giám sát chủ động, qua đó hình thành một hệ thống kiểm soát tài sản thu nhập hiện đại, chủ động ngăn chặn nguy cơ tham nhũng ngay từ gốc.

a9-1763528074.jpg

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với quy định về giá trị tài sản và mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ của việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu và giá trị tài sản thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo nhấn mạnh, việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 lên 150 triệu và giá trị tài sản thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ căn cứ vào 2 yếu tố chủ yếu:

Thứ nhất, từ năm 2018 đến nay, lương cơ sở có 3 lần tăng.

Thứ hai, do điều kiện kinh tế-xã hội phát triển gấp 3 lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.

a10-1763528074.jpg

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

a11-1763528074.jpg

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên thảo luận

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/su-kien-noi-bat.aspx?ItemID=96981

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra Bên khung cửa tư pháp
Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với...

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID Bên khung cửa tư pháp
Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Chiều 17/11/2025, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng Bên khung cửa tư pháp
Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm Bên khung cửa tư pháp
Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 14/11/2025 tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên...

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh Bên khung cửa tư pháp
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh

(Pháp lý) - Sáng ngày 17/11, tại Trường THPT Bình Chánh (TP.HCM), Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế...

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa Bên khung cửa tư pháp
Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

(Pháp lý). Trong những năm qua, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương...

Mới cập nhật
Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Sáng 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 03 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị)

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Chiều 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng thu ngắn hạn sang thu dài hạn; Quy định mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng; Giảm trừ thuế các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng cụ thể…

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

MB ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mới, mở rộng giao thương quốc tế và nâng cao quản trị chi tiêu doanh nghiệp

MB ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mới, mở rộng giao thương quốc tế và nâng cao quản trị chi tiêu doanh nghiệp

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với những thách thức về chi phí vận hành gia tăng, khả năng quản lý tài chính minh bạch và thúc đẩy giao thương quốc tế trở thành những yếu tố quyết định thành công. Ngày 19/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ – sản phẩm tiên tiến, đa năng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng cơ hội giao thương quốc tế.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đầu giờ sáng 19/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình tóm tắt và Báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với hiệu quả và tính minh bạch của thi hành án dân sự (THADS), đồng thời chỉ ra những thách thức và yêu cầu trong việc hoàn thiện khung pháp lý để kiến tạo một nền tư pháp số hóa vững chắc.

16 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Chiều 17/11/2025, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự, thay mặt Cơ quan chủ trì soạn thảo phát biểu giải trình thêm tại phiên thảo luận.

16 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

Kiêu hãnh vươn mình trước vịnh, Aria Bay của BIM Land là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng tại “hàng ghế đầu” kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tòa tháp đôi 40 tầng sở hữu hệ sinh thái hơn 100 tiện ích cao cấp và toàn diện, như một bản giao hưởng trên tầng không của những trải nghiệm tinh tế, phóng khoáng và giàu cảm hứng.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay