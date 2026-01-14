Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Luật gia quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân dịp Đại hội XIV của Đảng

16:34 14/01/2026
Giới luật gia quốc tế đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo đất nước, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIV.

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Hội Luật gia dân chủ quốc tế, Hội Luật gia Trung Quốc, Hội Luật gia Liên Bang Nga và Ủy ban đối ngoại Thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) đã có thư chúc mừng gửi đến Hội Luật gia Việt Nam. 

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), ông Edre U. Olalia - Chủ tịch IADL đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng của sự nhìn lại và đổi mới. Đại hội khẳng định cam kết bền bỉ của nhân dân Việt Nam đối với độc lập, công bằng xã hội và phát triển lấy con người làm trung tâm. Việc tổng kết những thành tựu đã đạt được, đồng thời xác định rõ các mục tiêu trong thời gian tới, phản ánh một tiến trình chính trị dựa trên trách nhiệm giải trình trước nhân dân và niềm tin vào năng lực tổ chức của nhân dân trong việc tiếp tục định hình lịch sử của mình.

1-1768383337.jpg

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL)

"Chúng tôi nhận thấy IADL chia sẻ sự đồng thuận với tầm nhìn lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng pháp luật, chính trị và phát triển phải phục vụ lợi ích dân chủ của nhân dân. Với tư cách là một hiệp hội quốc tế của các luật gia tiến bộ, IADL luôn kiên định nguyên tắc rằng các hệ thống pháp luật phải thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia và đấu tranh chống mọi hình thức áp đặt, bóc lột và chủ nghĩa đế quốc. Những cam kết này có sự đồng điệu sâu sắc với cuộc đấu tranh của Việt Nam vì tiến bộ xã hội, phát triển quốc gia và hạnh phúc chung của cộng đồng. 

Trong bối cảnh bất bình đẳng toàn cầu gia tăng, xung đột leo thang và các cuộc tấn công vào quyền tự quyết của các dân tộc vẫn tiếp diễn, thì ý nghĩa của đoàn kết trong mỗi quốc gia và vượt qua biên giới quốc gia càng trở nên cấp thiết. Đây chính là thông điệp mà Đại hội lần thứ XIV thể hiện: một tuyên bố mạnh mẽ về đoàn kết, hành động tập thể và sự tham gia dân chủ. Trên bình diện quốc tế, sự đoàn kết ấy củng cố nỗ lực chung của chúng ta vì một thế giới công bằng và hòa bình, được xây dựng trên nền tảng luật nhân đạo quốc tế và tôn trọng lẫn nhau", Chủ tịch IADL nhấn mạnh.

Trong thư, IADL khẳng định trân trọng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu dài với nhân dân Việt Nam, đặc biệt với Hội Luật gia Việt Nam. IADL gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đồng thời gửi lời chúc Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ tiếp tục hiện thực hóa khát vọng của nhân dân Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường gắn kết và hợp tác với các luật gia và cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, quyền con người và công bằng xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng những kết quả của Đại hội sẽ tiếp tục đóng góp không chỉ cho sự phát triển của Việt Nam, mà còn cho phong trào toàn cầu rộng lớn hơn vì quyền của các dân tộc và chủ nghĩa quốc tế tiến bộ", Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế khẳng định. 

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Trung Quốc, ông Vương Hồng Tường - Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Trung Quốc nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã chứng kiến tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tiềm lực quốc gia và uy tín quốc tế đạt được những bước phát triển chưa từng có. 

Hội Luật gia Trung Quốc bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng Đại hội XIV tới đây của Đảng sẽ đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân nỗ lực không ngừng để đạt được phát triển và thịnh vượng, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, đồng thời đảm nhiệm vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

2-1768383336.jpg

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Trung Quốc

Theo ông Vương Hồng Tường, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, bạn bè kiên định, đồng chí thân thiết và đối tác tin cậy. Cả hai đều là các quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cùng tận tâm vì hạnh phúc của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước, cũng như vì sự nghiệp cao cả của hòa bình và tiến bộ của nhân loại. 

"Cả Trung Quốc và Việt Nam đều đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, kế thừa thành tựu đã đạt được và tiếp tục tiến lên với khí thế mới. Chúng tôi chân thành mong rằng cộng đồng pháp lý hai nước sẽ kiên trì tuân thủ sự định hướng chính trị của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai Nhà nước, tăng cường trao đổi, giao lưu, làm sâu sắc hợp tác thực chất, và đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng Cộng đồng Trung Quốc – Việt Nam chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cũng như vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại", Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Trung Quốc khẳng định. 

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Liên bang Nga, ông S.V. Stepashin - Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga đánh giá trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng có uy tín to lớn trong quá trình hình thành và xây dựng Nhà nước, đồng thời bảo đảm phúc lợi cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội và không ngừng củng cố vị thế trên trường quốc tế, trở thành một trong những quốc gia phát triển năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Trong những năm qua, triển khai Thỏa thuận Đối tác Chiến lược, Hội luật gia Nga và Hội Luật gia Việt Nam thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức các chuyến thăm, làm việc của các đoàn luật gia, cũng như tiến hành các cuộc gặp gỡ trao đổi về những vấn đề pháp lý thời sự. Tổ chức luật gia hai nước cùng chia sẻ những mục tiêu chung, trong đó có việc hoàn thiện và nâng cao vị thế của nghề luật, góp phần củng cố Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền và tự do của công dân, cũng như cung cấp trợ giúp pháp lý.

3-1768383336.jpg

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Liên bang Nga

"Với tư cách là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của giới luật gia Nga, chúng tôi đánh giá cao lập trường nhất quán và mang tính nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các vấn đề quan hệ quốc tế, dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, cũng như sự tôn trọng lẫn nhau về lợi ích. Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng đối với các đồng nghiệp Việt Nam vì sự ủng hộ trong nỗ lực chung nhằm xây dựng một trật tự thế giới công bằng, trong đó có tại các diễn đàn và cơ chế đa phương.

Tôi tin tưởng rằng những quyết định của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phồn vinh của đất nước, củng cố khối đại đoàn kết và sự gắn bó của nhân dân Việt Nam, cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta", Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng. 

Trong thư chúc mừng của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), ông Evgeny D. Grigoriev - Thành viên Chính quyền thành phố Saint Petersburg, Chủ tịch Ủy ban cho rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước, đánh dấu chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những bước đột phá ấn tượng. Sự lãnh đạo kịp thời, linh hoạt của Đảng đã đưa đất nước trở thành một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Công cuộc củng cố tính tự chủ chiến lược, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Việt Nam và tăng cường phúc lợi xã hội đang được triển khai nhất quán, hiệu quả.

4-1768383337.jpg

Thư chúc mừng của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga)

"Thành phố Saint Petersburg tự hào về tình hữu nghị chân thành với Việt Nam, đồng thời trân trọng ghi nhận đóng góp cá nhân của đồng chí và vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai bên, mở ra những chân trời mới cho hoạt động phối hợp thực chất và các dự án trong tương lai.

Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là cột mốc có ý nghĩa quyết định trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thịnh vượng, đồng thời tạo động lực cho những thành tựu mới", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg viết trong thư. 

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/luat-gia-quoc-te-chuc-mung-viet-nam-nhan-dip-dai-hoi-xiv-cua-dang-204260114104437867.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/01/2026, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại...

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(Pháp lý). Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức...

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công...

Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử Sự kiện - Chính sách
Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng,...

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Sự kiện - Chính sách
Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(Pháp lý). Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cùng các đoàn...

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một...

Mới cập nhật
Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/01/2026, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì buổi tổng duyệt.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(Pháp lý). Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Lời giải cho mô hình “tài sản thông minh” từ hệ sinh thái thương mại phía Tây Hà Nội

Lời giải cho mô hình “tài sản thông minh” từ hệ sinh thái thương mại phía Tây Hà Nội

Khi khu trung tâm thương mại ROX Center chính thức đi vào hoạt động với sự xuất hiện của loạt thương hiệu dịch vụ, F&B trong nước và quốc tế, bức tranh về một hệ sinh thái làm việc hiện đại tại ROX Tower Goldmark City đã thực sự hoàn thiện.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

CEO VinEnergo: “Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng”

CEO VinEnergo: “Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng”

Với mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch và tái tạo, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) sẽ được cấp điện từ hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ từ 3-14 km. Điều này sẽ ảnh hưởng ra sao với hệ sinh thái tự nhiên của biển Cần Giờ? Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã trao đổi với Tiền Phong về các ưu tiên trong việc triển khai dự án năng lượng sạch này.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài - Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam

Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài - Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam

(Pháp lý) . Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, pháp luật Việt Nam đã có những điều chỉnh phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài. Tuy nhiên, quy định việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, cần sớm nghiên cứu sửa đổi.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng – Thành công và những vấn đề đặt ra

Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng – Thành công và những vấn đề đặt ra

Trong những năm qua, kết quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng ( PCTN ) đã mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích, thu được nhiều kinh nghiệm, thực tiễn tốt của các quốc gia trên thế giới về PCTN, từ đó nghiên cứu, áp dụng phù hợp vào công tác PCTN của Việt Nam.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay