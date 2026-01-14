Luật gia quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân dịp Đại hội XIV của Đảng

Giới luật gia quốc tế đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo đất nước, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIV.

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Hội Luật gia dân chủ quốc tế, Hội Luật gia Trung Quốc, Hội Luật gia Liên Bang Nga và Ủy ban đối ngoại Thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) đã có thư chúc mừng gửi đến Hội Luật gia Việt Nam.

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), ông Edre U. Olalia - Chủ tịch IADL đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng của sự nhìn lại và đổi mới. Đại hội khẳng định cam kết bền bỉ của nhân dân Việt Nam đối với độc lập, công bằng xã hội và phát triển lấy con người làm trung tâm. Việc tổng kết những thành tựu đã đạt được, đồng thời xác định rõ các mục tiêu trong thời gian tới, phản ánh một tiến trình chính trị dựa trên trách nhiệm giải trình trước nhân dân và niềm tin vào năng lực tổ chức của nhân dân trong việc tiếp tục định hình lịch sử của mình.

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL)

"Chúng tôi nhận thấy IADL chia sẻ sự đồng thuận với tầm nhìn lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng pháp luật, chính trị và phát triển phải phục vụ lợi ích dân chủ của nhân dân. Với tư cách là một hiệp hội quốc tế của các luật gia tiến bộ, IADL luôn kiên định nguyên tắc rằng các hệ thống pháp luật phải thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia và đấu tranh chống mọi hình thức áp đặt, bóc lột và chủ nghĩa đế quốc. Những cam kết này có sự đồng điệu sâu sắc với cuộc đấu tranh của Việt Nam vì tiến bộ xã hội, phát triển quốc gia và hạnh phúc chung của cộng đồng.

Trong bối cảnh bất bình đẳng toàn cầu gia tăng, xung đột leo thang và các cuộc tấn công vào quyền tự quyết của các dân tộc vẫn tiếp diễn, thì ý nghĩa của đoàn kết trong mỗi quốc gia và vượt qua biên giới quốc gia càng trở nên cấp thiết. Đây chính là thông điệp mà Đại hội lần thứ XIV thể hiện: một tuyên bố mạnh mẽ về đoàn kết, hành động tập thể và sự tham gia dân chủ. Trên bình diện quốc tế, sự đoàn kết ấy củng cố nỗ lực chung của chúng ta vì một thế giới công bằng và hòa bình, được xây dựng trên nền tảng luật nhân đạo quốc tế và tôn trọng lẫn nhau", Chủ tịch IADL nhấn mạnh.

Trong thư, IADL khẳng định trân trọng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu dài với nhân dân Việt Nam, đặc biệt với Hội Luật gia Việt Nam. IADL gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đồng thời gửi lời chúc Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ tiếp tục hiện thực hóa khát vọng của nhân dân Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường gắn kết và hợp tác với các luật gia và cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, quyền con người và công bằng xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng những kết quả của Đại hội sẽ tiếp tục đóng góp không chỉ cho sự phát triển của Việt Nam, mà còn cho phong trào toàn cầu rộng lớn hơn vì quyền của các dân tộc và chủ nghĩa quốc tế tiến bộ", Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế khẳng định.

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Trung Quốc, ông Vương Hồng Tường - Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Trung Quốc nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã chứng kiến tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tiềm lực quốc gia và uy tín quốc tế đạt được những bước phát triển chưa từng có.

Hội Luật gia Trung Quốc bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng Đại hội XIV tới đây của Đảng sẽ đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân nỗ lực không ngừng để đạt được phát triển và thịnh vượng, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, đồng thời đảm nhiệm vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Trung Quốc

Theo ông Vương Hồng Tường, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, bạn bè kiên định, đồng chí thân thiết và đối tác tin cậy. Cả hai đều là các quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cùng tận tâm vì hạnh phúc của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước, cũng như vì sự nghiệp cao cả của hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

"Cả Trung Quốc và Việt Nam đều đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, kế thừa thành tựu đã đạt được và tiếp tục tiến lên với khí thế mới. Chúng tôi chân thành mong rằng cộng đồng pháp lý hai nước sẽ kiên trì tuân thủ sự định hướng chính trị của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai Nhà nước, tăng cường trao đổi, giao lưu, làm sâu sắc hợp tác thực chất, và đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng Cộng đồng Trung Quốc – Việt Nam chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cũng như vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại", Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Trung Quốc khẳng định.

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Liên bang Nga, ông S.V. Stepashin - Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga đánh giá trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng có uy tín to lớn trong quá trình hình thành và xây dựng Nhà nước, đồng thời bảo đảm phúc lợi cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội và không ngừng củng cố vị thế trên trường quốc tế, trở thành một trong những quốc gia phát triển năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Trong những năm qua, triển khai Thỏa thuận Đối tác Chiến lược, Hội luật gia Nga và Hội Luật gia Việt Nam thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức các chuyến thăm, làm việc của các đoàn luật gia, cũng như tiến hành các cuộc gặp gỡ trao đổi về những vấn đề pháp lý thời sự. Tổ chức luật gia hai nước cùng chia sẻ những mục tiêu chung, trong đó có việc hoàn thiện và nâng cao vị thế của nghề luật, góp phần củng cố Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền và tự do của công dân, cũng như cung cấp trợ giúp pháp lý.

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Liên bang Nga

"Với tư cách là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của giới luật gia Nga, chúng tôi đánh giá cao lập trường nhất quán và mang tính nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các vấn đề quan hệ quốc tế, dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, cũng như sự tôn trọng lẫn nhau về lợi ích. Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng đối với các đồng nghiệp Việt Nam vì sự ủng hộ trong nỗ lực chung nhằm xây dựng một trật tự thế giới công bằng, trong đó có tại các diễn đàn và cơ chế đa phương.

Tôi tin tưởng rằng những quyết định của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phồn vinh của đất nước, củng cố khối đại đoàn kết và sự gắn bó của nhân dân Việt Nam, cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta", Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng.

Trong thư chúc mừng của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), ông Evgeny D. Grigoriev - Thành viên Chính quyền thành phố Saint Petersburg, Chủ tịch Ủy ban cho rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước, đánh dấu chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những bước đột phá ấn tượng. Sự lãnh đạo kịp thời, linh hoạt của Đảng đã đưa đất nước trở thành một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Công cuộc củng cố tính tự chủ chiến lược, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Việt Nam và tăng cường phúc lợi xã hội đang được triển khai nhất quán, hiệu quả.

Thư chúc mừng của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga)

"Thành phố Saint Petersburg tự hào về tình hữu nghị chân thành với Việt Nam, đồng thời trân trọng ghi nhận đóng góp cá nhân của đồng chí và vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai bên, mở ra những chân trời mới cho hoạt động phối hợp thực chất và các dự án trong tương lai.

Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là cột mốc có ý nghĩa quyết định trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thịnh vượng, đồng thời tạo động lực cho những thành tựu mới", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg viết trong thư.