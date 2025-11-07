Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Luật Chuyển đổi số: Cần thống nhất, thực chất và khả thi

11:40 07/11/2025
Phiên thảo luận tổ chiều 6/11, các đại biểu Quốc hội Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh và Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số, coi đây là bước đi thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nhiều đại biểu đồng thời kiến nghị hoàn thiện nội dung, khắc phục sự chồng chéo, và bổ sung cơ chế thực thi phù hợp với thực tiễn.
a1-1762490106.jpg

Quang cảnh phiên họp tổ

Cần rà soát kỹ, tránh “một việc nhiều luật”

Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) và đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) cùng cho rằng dự án Luật Chuyển đổi số hiện còn chồng chéo, trùng lặp với nhiều luật chuyên ngành, như Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Thương mại điện tử và Luật An ninh mạng.

Cũng theo các đại biểu, việc phân tán chính sách ở nhiều điều khoản khiến việc áp dụng thiếu nhất quán, khó tra cứu và giám sát. Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) đề nghị hệ thống hóa các chính sách chuyển đổi số vào một chương riêng, tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch và dễ thực hiện.

a2-1762490429.jpg

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Thị Hoa Ry nhấn mạnh luật nên tập trung quy định những nguyên tắc lớn, còn các vấn đề kỹ thuật và chuyên sâu nên dẫn chiếu đến các luật chuyên ngành. Cách tiếp cận này, theo đại biểu, vừa bảo đảm tính linh hoạt, vừa giúp luật dễ thích ứng với tốc độ phát triển công nghệ.

a3-1762490429.jpg

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu

Chuyển đổi số phải lan tỏa tới cộng đồng và doanh nghiệp

Dự án Luật Chuyển đổi số được đánh giá là dự án Luật khó và đặc biệt, bởi trên thế giới chưa có quốc gia nào ban hành luật tương tự. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, loại bỏ các khái niệm đã phổ biến như “chính phủ số”, “công dân số”, “nhân lực số” để tránh đa nghĩa, đồng thời viết lại Điều 4 về chính sách Nhà nước theo hướng mang tính quy phạm, cụ thể hóa tinh thần “Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt”.

a4-1762490429.jpg

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh kiến nghị bổ sung khái niệm “chuyển đổi số cộng đồng”, coi đây là chìa khóa giúp người dân, tổ chức xã hội, thôn, bản, khu dân cư ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống, thu hẹp khoảng cách số, hình thành cộng đồng số an toàn và sáng tạo.

Cùng hướng quan điểm “pháp luật phải đi vào thực tiễn”, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) nhấn mạnh, để chuyển đổi số trở thành động lực phát triển kinh tế, Nhà nước cần có chính sách mạnh hỗ trợ doanh nghiệp truyền thống. Đại biểu đề xuất ưu đãi về thuế, tín dụng, đào tạo nhân lực số, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và vùng sâu, vùng xa.

a5-1762490429.jpg

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau nhấn mạnh “Nếu không có công cụ tài chính và cơ chế hỗ trợ rõ ràng, mục tiêu phát triển kinh tế số sẽ khó đi vào đời sống”

Đảm bảo an toàn dữ liệu, phân định rõ trách nhiệm quản lý

Đa số các ý kiến đồng thuận rằng, cùng với thúc đẩy chuyển đổi số, cần chú trọng bảo đảm an toàn dữ liệu và minh bạch trong quản trị công nghệ. Đại biểu Trần Quốc Tỏ (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) chỉ ra sự chồng chéo trong phân công cơ quan quản lý, khi Luật Dữ liệu quy định Bộ Công an là đầu mối, trong khi dự thảo Luật Chuyển đổi số lại giao Bộ Khoa học và Công nghệ phụ trách toàn diện. Đại biểu kiến nghị rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, tránh tình trạng “một lĩnh vực nhiều đầu mối”, gây khó trong triển khai thực tế.

a6-1762490429.jpg

Đại biểu Trần Quốc Tỏ - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) cũng lưu ý cần có nguyên tắc chặt chẽ trong quản lý và nhập dữ liệu, bảo đảm chính xác tuyệt đối và phân tầng truy cập thông tin theo cấp độ bảo mật.Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước, trong đó phải ngăn chặn AI truy cập dữ liệu bên ngoài, đảm bảo an toàn, minh bạch và tôn trọng quyền con người.

a7-1762490429.jpg

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ

Tăng cường đạo đức số và hành lang pháp lý cho không gian mạng

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) với đề xuất bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển đổi số, đặc biệt là lợi dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để gây chia rẽ, kỳ thị hoặc phân biệt đối xử trên không gian mạng. Theo đại biểu, quy định này giúp lấp khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực mới, đồng thời tăng cường tính minh bạch và kỷ cương trong không gian số.

a8-1762490429.jpg

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh nhấn mạnh “Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là câu chuyện về đạo đức, trách nhiệm và niềm tin xã hội”

Cần cơ chế tài chính và tín dụng rõ ràng cho kinh tế số

Một số đại biểu cho rằng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, Luật cần có quy định cụ thể về ưu đãi tài chính và thuế. Các quy định hiện nay “mới dừng ở mức khuyến khích”, chưa đủ cơ sở áp dụng thực tiễn. Do đó, đại biểu đề nghị luật cần nêu rõ mức ưu tiên về lãi suất, hỗ trợ tín dụng và giảm thuế cho doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, thay vì chỉ mang tính định hướng.

Các đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng, sau khi tiếp thu và hoàn thiện, Luật Chuyển đổi số sẽ trở thành nền tảng pháp lý vững chắc, giúp Việt Nam tiến nhanh, tiến vững và tiến xa trong kỷ nguyên số.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?ItemID=96708

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại Sự kiện - Chính sách
Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều...

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Sự kiện - Chính sách
Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Sau 2 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó...

Nghiên cứu bổ sung, làm rõ 6 nhóm vấn đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai Sự kiện - Chính sách
Nghiên cứu bổ sung, làm rõ 6 nhóm vấn đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 51, chiều 05/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần...

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm Sự kiện - Chính sách
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành...

Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Sự kiện - Chính sách
Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Xây dựng Nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một...

Mới cập nhật
Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Thông qua thành công của Hội chợ Mùa Thu lần I - 2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nói riêng và Vingroup nói chung đã thiết lập một chuẩn mực mới, khai thông điểm nghẽn hạ tầng tổ chức các sự kiện giao thương, giải trí quốc tế của Việt Nam.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng quan về triển vọng lãi suất và đầu tư công tại Diễn đàn Economic Insights của MB

Tổng quan về triển vọng lãi suất và đầu tư công tại Diễn đàn Economic Insights của MB

(Pháp lý). Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2025, diễn đàn Economic Insights lần thứ 11 đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia và nhà quản lý, tập trung vào chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá". Tổng Giám đốc MB, ông Phạm Như Ánh, đã chia sẻ những quan điểm đáng chú ý về triển vọng lãi suất và tầm quan trọng của đầu tư công trong việc định hình nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(Pháp lý). Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights tại Hà Nội với chủ đề "Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá". Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 11 năm của diễn đàn, khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế - tài chính uy tín tại Việt Nam, nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và giới tài chính - ngân hàng.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khi đam mê không tắt: Number 1 đồng hành cùng hành trình chạm đỉnh khoa học của Gen Z Việt

Khi đam mê không tắt: Number 1 đồng hành cùng hành trình chạm đỉnh khoa học của Gen Z Việt

Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.

13 giờ trước Thông tin cần biết

Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Trên hành trình trở thành đô thị quốc tế, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn đón chào tầng lớp tinh hoa trong nước và quốc tế. Trong dòng chảy phát triển đó, dự án Capital Square nổi lên như lời tuyên ngôn về phong cách sống sang trọng, cộng đồng ưu tú và tiềm năng đầu tư bền vững.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực

(Pháp lý). Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam đã trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với mức tăng trưởng GDP thực đạt 7,9% trong chín tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều bất định, đặc biệt là những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến đà phát triển này.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Lý do tài sản mã hóa chỉ được phát hành cho nhà đầu tư ngoại

Lý do tài sản mã hóa chỉ được phát hành cho nhà đầu tư ngoại

Việt Nam chưa cho nhà đầu tư nội mua tài sản mã hóa phát hành trong nước là bước đi thận trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi và thử nghiệm khung quản lý, theo chuyên gia.

15 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

16 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Sau nhiều thập kỷ phát triển đô thị tại khu Nam và Đông, TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng đột phá với động lực mới Cần Giờ - viên ngọc xanh vừa được đánh thức bởi loạt dự án hạ tầng tỷ đô và siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam - Vinhomes Green Paradise.

16 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay