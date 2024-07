Loạt chính sách đất đai, tài chính mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024

(Pháp lý) – Vừa qua trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “ Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương”, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Ngọc Linh cùng 6 bị can khác vì đã phạm tội “ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” . Chúng tôi đã nghiên cứu các dấu hiệu pháp lý và so sánh các yếu tố CTTP của 2 tội danh trên và thông tin tới độc giả có thêm kiến thức pháp luật hình sự.

