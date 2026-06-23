Kiềng ba chân bảo chứng lợi nhuận ròng của bất động sản dòng tiền

Khi thị trường bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, chuyển từ cuộc chơi kỳ vọng sang hiệu quả, lợi nhuận không còn đến từ lợi thế riêng lẻ. Với bất động sản dòng tiền, vị trí tại trung tâm dòng chảy đô thị, năng lực vận hành và pháp lý minh bạch đang trở thành ba chân kiềng quyết định khả năng khai thác, tích lũy giá trị và tạo nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Từ "mua vì kỳ vọng" đến "mua vì dòng tiền"

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong tâm lý nhà đầu tư. Nhà đầu tư từng quen với việc ra quyết định dựa trên kỳ vọng: kỳ vọng về quy hoạch, kỳ vọng về hạ tầng, kỳ vọng về sóng thị trường nay đang được yêu cầu chứng minh bằng số liệu thực tế.

Nhà đầu tư đang dịch chuyển từ tư duy lướt sóng sang tư duy sở hữu dòng tiền. Ảnh: Shutterstock

Điều đó khiến thị trường dần phân hóa thành hai nhóm rõ rệt: tài sản mang tính “kỳ vọng” và tài sản có khả năng “vận hành”. Một bên là các tài sản phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tương lai: kỳ vọng hạ tầng, kỳ vọng tăng giá, kỳ vọng thị trường hồi phục. Bên còn lại là những tài sản đã nằm sẵn trong dòng chảy kinh tế thực - nơi nhu cầu lưu trú, nhu cầu sử dụng và dòng tiền đã hiện hữu.

Để trở thành một tài sản dòng tiền, bất động sản thường cần hội tụ ba điều kiện.

Đầu tiên là vị trí. Đó không chỉ là vị trí đẹp trên bản đồ, mà phải nằm trong dòng chảy thực của đô thị, có lưu lượng người đủ lớn và ổn định để hình thành nhu cầu lưu trú bền vững.

Thứ hai là năng lực vận hành. Ngay cả khi có lợi thế vị trí, tài sản vẫn khó tạo doanh thu bền vững nếu thiếu hệ thống quản lý chuyên nghiệp để duy trì công suất khai thác, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Và cuối cùng là pháp lý. Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có cấu trúc sở hữu rõ ràng và đủ an toàn để nắm giữ dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng, không khó để tìm thấy một dự án có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng hoặc đơn vị vận hành uy tín. Thách thức nằm ở việc những lợi thế đó có thể cùng cộng hưởng tạo nên hiệu quả khai thác vượt trội hay không.

Ba điều kiện gồm vị trí trong dòng chảy thật, vận hành bởi thương hiệu quốc tế, pháp lý sở hữu lâu dài hiếm khi hội tụ. Khi chúng hội tụ, đó không còn là bài toán đầu cơ. Đó là bài toán tích sản.

Phối cảnh dự án The Legend Danang. Nguồn: ROX Signature

Đà Nẵng và bài toán bất động sản dòng tiền

Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những thị trường phản ánh khá rõ xu hướng chuyển dịch từ bất động sản kỳ vọng sang bất động sản vận hành.

Khu vực lõi đô thị của thành phố tập trung đồng thời nhiều dòng chảy: khách du lịch quốc tế, khách nội địa, chuyên gia công tác và cư dân trung lưu - thượng lưu đang gia tăng nhanh tại thành phố. Không phải ngẫu nhiên Đà Nẵng trở thành nơi có lưu lượng người cao nhất, ổn định nhất và đa dạng nhất. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ tích lũy hạ tầng, định hình văn hóa đô thị và thu hút nhân lực.

Khu vực lõi đô thị Đà Nẵng hội tụ nhiều dòng chảy, là nền tảng quan trọng cho khai thác BĐS dòng tiền. Ảnh: ROX Signature

Theo Avison Young, Đà Nẵng đã đón khoảng 17,8 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 15% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục thu hút mạnh nhóm chuyên gia quốc tế và lao động chất lượng cao gắn với định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Song song với đó, chân dung người mua bất động sản tại đây cũng đang thay đổi. Một bộ phận khách hàng trẻ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng và khai thác thực tế của tài sản thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá. Bên cạnh đó là nhóm khách hàng từ Hà Nội và TP.HCM bắt đầu xem bất động sản Đà Nẵng như một “second living asset”, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc linh hoạt hoặc tái tạo năng lượng.

Tuy nhiên, dòng khách tiềm năng này này không phân bổ đều trên toàn thị trường mà tập trung chủ yếu tại khu vực lõi đô thị. Vì vậy, dù nguồn cung bất động sản rất lớn, chỉ một số ít tài sản nằm đúng vị trí có khả năng đón dòng khách và dòng tiền thường xuyên.

Và thực tế cho thấy vị trí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả khai thác thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng vận hành: chuyển hóa lưu lượng người thành doanh thu, quản lý chi phí vận hành hiệu quả và duy trì chất lượng dịch vụ để tạo tần suất quay lại.

Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs”, các chuyên gia cho rằng: The Legend Danang là một trong những dự án hiếm hoi hội tụ cả 3 yếu tố trên.

Dự án nằm ngay sát cầu Rồng, nơi tập trung các hoạt động du lịch, dịch vụ và lưu trú của thành phố. Về vận hành, tháp căn hộ sở hữu lâu dài được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE, trong khi khách sạn Hyde Danang Centre được vận hành bởi Accor - tập đoàn khách sạn quốc tế hiện diện tại hơn 110 quốc gia. Sự tham gia của các đơn vị quản lý quốc tế giúp hình thành hệ thống vận hành chuyên nghiệp, từ tiêu chuẩn dịch vụ đến khả năng khai thác lưu trú và quản trị tài sản trong dài hạn.

Trong chu kỳ mới, vị trí đẹp là điều kiện cần, nhưng hiệu quả vận hành mới là yếu tố quyết định khả năng tạo doanh thu. Ảnh: ROX Signature

Trong trường hợp của The Legend Danang, dự án sở hữu pháp lý lâu dài cùng cấu trúc bàn giao hoàn thiện và chính sách hỗ trợ tài chính làm giảm áp lực chi phí vốn trong giai đoạn đầu tư ban đầu. Đây chính là điểm cộng khiến dự án trở nên nổi bật hơn trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên tính an toàn và khả năng khai thác thực tế.

The Legend Danang nằm trong lõi đô thị, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và sở hữu pháp lý lâu dài là ví dụ cho mô hình bất động sản hướng tới dòng tiền thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

Các chuyên gia cho rằng, với định vị ở phân khúc bất động sản hàng hiệu, The Legend Danang không phải là sản phẩm phù hợp với mọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, với những người tìm kiếm tài sản có khả năng vận hành, tạo dòng tiền và giữ giá trị trong dài hạn, đây là nhóm tài sản đáng được xem xét.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đón mùa cao điểm du lịch hè 2026 với DIFF 2026 kéo dài từ 30/5 đến 11/7 và mục tiêu 19,1 triệu lượt khách, các chỉ số như tỷ lệ lấp đầy phòng, ADR hay RevPAR sẽ là những thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả thực tế của các tài sản lưu trú. Bởi cuối cùng, giá trị của một tài sản dòng tiền không nằm ở những kỳ vọng trên giấy, mà ở khả năng chuyển hóa dòng người thực thành doanh thu thực trong suốt vòng đời vận hành.