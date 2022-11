Kiến trúc dự án The Opusk Metropole SonKimLand

Như điểm giao thoa của khu trung tâm thương mại Quận 1, sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm và nhà hát nhạc vũ kịch thành phố, The Opusk được tạo ra đặc biệt với các vật liệu phản chiếu, khiến tòa nhà thoắt ẩn thoắt hiện khi nhìn từ xa.

Những bức tường kính giúp The Opusk đón trọn những chuyển động đầy màu sắc của thời gian, của các mùa trong năm và nhịp điệu muôn màu của cuộc sống. Đồng thời, những bức tường này cũng cách âm và cách nhiệt khiến cuộc sống cư dân thư thái, an yên giữa không gian đô thị sầm uất.

Các thiết kế kiến ​​trúc và cảnh quan của The Opusk Thủ Thiêm nương theo dòng chảy của con sông Sài Gòn. Mỗi bước chân tại The Opusk là một dấu chạm đầy cảm xúc nhờ các điểm nhấn trang trí và cách sắp đặt tạo ra một môi trường đầy cảm hứng. Tại The Opusk, từng yếu tố kiến ​​trúc và thiết kế cảnh quan đều có chức năng như một nốt nhạc, tạo nên một bản giao hưởng bất diệt của cuộc sống.

Quy hoạch tổng thể dự án căn hộ Quận 2 của Sơn Kim Land

Chủ đầu tư Quốc Lộc Phát và SonKim Land đã tận dụng tối đa lợi thế phát triển của khu đô thị mới Thủ Thiêm và kiến tạo nên 1 tòa tháp văn phòng và 1 tòa tháp căn hộ cao 36 tầng khoảng 200 căn từ 1 đến 4 phòng ngủ trong giai đoạn 4 của dự án Metropole.

1PN có diện tích 60m2

2PN có diện tích 80m2

3PN có diện tích 110m2

4PN có diện tích 150-170m2

Bên dưới 2 tòa tháp sẽ là các căn shophouse thương mại cao 2- 3 tầng sở hữu diện tích 250-600m2/sàn, mặt tiền đường lớn. Với vị trí ngay đại lộ vòng cung, con đường tỷ đô của Sài Gòn, shophouse The Opusk Thủ Thiêm sẽ đón trọn dòng chảy thương mại sầm uất của khu đô thị mới Thủ Thiêm, gia tăng tiềm năng kinh doanh và giá trị sinh lời dài hạn cho chủ sở hữu.