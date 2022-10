Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Từ ngày 3-7/10, Đoàn Công tác liên ngành Bộ Công an và BHXH Việt Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam. Đoàn công tác do đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) làm đồng Trưởng đoàn. Làm việc tại các địa phương có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Giám đốc Công an, BHXH cấp tỉnh, huyện cùng các Sở, ban, ngành liên quan… nhằm đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.