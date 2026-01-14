Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

17:08 14/01/2026
(Pháp lý). Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng.
1-1768385343.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trước lễ Khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau khi có Kết luận số 01 ngày 3/4/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các công việc liên quan để thành lập Trung tâm Báo chí (Trung tâm). Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. 

Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (so với 498 phóng viên trong nước tại Đại hội XIII); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.

Trung tâm Báo chí đã phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại Đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV, xây dựng phương án bố trí, điều tiết phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí và trong Hội trường Đại hội để ghi hình, chụp ảnh, ghi âm một cách kịp thời, khoa học, trang trọng, trật tự, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời đáp ứng những yêu cầu đề ra.

2-1768385352.jpg

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, trong thời gian qua, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên báo chí đã được triển đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về Đại hội XIV của Đảng - Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước. Báo chí đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kết quả, thành tựu đất nước sau 40 đổi mới; tập trung tuyên truyền 07 nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá đối với sự phát triển của đất nước; nêu bật những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc…

Ngay sau Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được tổ chức.

Thành Chung

