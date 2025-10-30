Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Khắc phục tình trạng "nghị quyết hay nhưng khó triển khai" trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

09:16 30/10/2025
Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tinh thần “nói đi đôi với làm” trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy đến hành động, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.

Đột phá từ đổi mới tư duy phát triển

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chi ủy Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức ngày 29/10, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trình bày tham luận về nội dung “Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển” trong Dự thảo Văn kiện Đại hội. 

Giáo sư Trần Ngọc Đường cho rằng, việc tiếp tục đổi mới tư duy phát triển là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy đột phá, tầm nhìn xa và quyết tâm chính trị của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. 

Ông nhấn mạnh, đây không phải là sự lựa chọn chủ quan mà là đòi hỏi khách quan, tất yếu, xuất phát từ những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng bảo hộ thương mại, biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống đang định hình lại trật tự toàn cầu. 

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải có tư duy phát triển mới linh hoạt, nhạy bén và chủ động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa.

a1-1761790569.jpg

GS.TS Trần Ngọc Đường - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam góp ý tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo Giáo sư, mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước chưa bao giờ trở nên cấp thiết như hiện nay. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Để đạt được những mục tiêu này, không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, trong khi công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và khoa học – công nghệ vẫn còn hạn chế. 

Cần chuyển từ tư duy tăng trưởng thuần túy sang tư duy phát triển bền vững, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Ông cũng chỉ rõ những tàn dư của tư duy cũ như tâm lý bao cấp, ỷ lại, sợ đổi mới, ngại va chạm vẫn còn tồn tại và là lực cản đối với tiến trình phát triển.

Đánh giá về Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, GS.TS Trần Ngọc Đường cho rằng nội dung "tiếp tục đổi mới tư duy phát triển" đã thể hiện rõ tầm nhìn trí tuệ và là ngọn đuốc soi đường cho tiến trình phát triển của đất nước. 

Dự thảo đã mạnh mẽ đề ra yêu cầu vượt qua tư duy cũ, hướng tới tư duy kiến tạo hiện đại, dựa trên các động lực mới là khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Theo ông, đổi mới tư duy phát triển trước hết phải bắt đầu từ đổi mới nhận thức về động lực và mục tiêu phát triển. Trong giai đoạn mới, phát triển không thể tiếp tục dựa trên khai thác tài nguyên hay đầu tư công lớn, mà phải lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển con người làm nền tảng. 

Con người phải được coi là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Nhà nước cần chuyển mạnh từ vai trò quản lý hành chính sang vai trò kiến tạo, phục vụ nhân dân và tạo không gian cho doanh nghiệp, thị trường vận hành hiệu quả.

Giáo sư nhấn mạnh thêm rằng cần tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn tư duy về hội nhập và phát triển bền vững. 

Hội nhập quốc tế phải chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới vị thế chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics. 

Phát triển bền vững cần được cụ thể hóa bằng phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Ông cũng đề cập đến tư duy quản trị phát triển, coi đổi mới thể chế là khâu đột phá quan trọng, trong đó Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, điều tiết vĩ mô, loại bỏ rào cản, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, đồng thời đặt giáo dục, y tế và an sinh xã hội ở vị trí trung tâm.

Từ góc độ lý luận và thực tiễn, GS.TS Trần Ngọc Đường đề nghị "tiếp tục đổi mới tư duy phát triển" cần được xác định rõ như một quan điểm lớn, xuyên suốt trong toàn bộ Báo cáo Chính trị. 

Ông kiến nghị bổ sung nội dung "Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển đất nước trong giai đoạn mới" thành một mục riêng để nhấn mạnh vai trò định hướng lý luận của vấn đề này. 

Đồng thời, cần cụ thể hóa nội dung đổi mới tư duy phát triển trong từng lĩnh vực, ở thể chế phải xây dựng tư duy "kiến tạo phát triển", hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Trong lĩnh vực văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai; trong giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền giáo dục sáng tạo, hiện đại và bình đẳng; trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, hướng tới mô hình liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, phát huy dân chủ và phản biện xã hội. 

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của nhân dân như chủ thể đồng kiến tạo phát triển, tham gia hoạch định, thực thi và giám sát chính sách thông qua các cơ chế pháp lý minh bạch và ứng dụng công nghệ số.

Đoàn kết trí tuệ, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội XIV

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, luật gia và luật sư đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện. Các đại biểu thống nhất đánh giá rằng các dự thảo lần này được chuẩn bị công phu, khoa học, bảo đảm tính kế thừa nhưng đồng thời thể hiện nhiều điểm mới, đột phá, phản ánh tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới sáng tạo của Đảng.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết hội nghị đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao. 

Ông nhấn mạnh, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Hội và các chi bộ trực thuộc đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến một cách nghiêm túc, hiệu quả. 

Theo ông, việc góp ý vào các Dự thảo Văn kiện không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên tự học, tự nghiên cứu, nâng cao hiểu biết lý luận và thực tiễn.

Đánh giá tổng thể, ông Nguyễn Khánh Ngọc nhận định các dự thảo Văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ và đặc biệt là sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, điều hành. 

a2-1761790560.jpg

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tổng kết hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng)

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, điểm mới nổi bật trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là lần đầu tiên các nghị quyết được xây dựng gắn liền với chương trình hành động cụ thể, thể hiện bước tiến quan trọng trong khắc phục tình trạng "nghị quyết hay nhưng khó triển khai". 

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, tinh thần đổi mới thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ văn kiện, đặc biệt là ở quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

"Trong tổng thể hơn 300 trang của các dự thảo, chương trình hành động đã chiếm khoảng 130 trang. Điều này cho thấy phần 'phải làm gì' với các đề án, nhiệm vụ cụ thể là cực kỳ quan trọng. Đây là sự thay đổi lớn trong tư duy lãnh đạo, tăng tính hiệu quả và đổi mới trong cách thực hiện nghị quyết", vị Chủ tịch nói.

Tổng kết các ý kiến đóng góp tại hội nghị, ông Nguyễn Khánh Ngọc nêu bật ba nhóm vấn đề trọng tâm mà giới luật gia, luật sư mong muốn được làm rõ hơn trong văn kiện.

Đầu tiên, khẳng định vai trò nền tảng của nhà nước pháp quyền, cần tiếp tục nhấn mạnh vị trí của thể chế phát triển, thể chế kiến tạo và thượng tôn pháp luật. 

Tiếp đến lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy dân chủ, văn kiện cần đề cao hơn nữa vấn đề dân chủ, xác định vai trò trung tâm của người dân trong mọi quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả. Đồng thời, cần khẳng định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, hội quần chúng trong việc quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuối cùng là đảm bảo tính khả thi của các mục tiêu, bên cạnh việc đặt ra các định hướng đổi mới mạnh mẽ, văn kiện cần đánh giá sát thực tế để đảm bảo tính khả thi, tránh tạo ra sức ép quá lớn khi tổ chức thực hiện, đồng thời cần được trình bày súc tích, dễ hiểu để dễ dàng đi vào cuộc sống.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc trân trọng cảm ơn sự tham dự và những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đại biểu, đồng thời đề nghị các luật sư chưa có dịp phát biểu tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản về Ban tổ chức trước ngày 10/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Trung ương.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/khac-phuc-tinh-trang-nghi-quyet-hay-nhung-kho-trien-khai-trong-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiv-204251029174229177.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội Luật gia VN
Cùng chủ đề
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện Sự kiện - Chính sách
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa...

ĐBQH kiến nghị hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện tiền lương, thu nhập cán bộ Sự kiện - Chính sách
ĐBQH kiến nghị hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện tiền lương, thu nhập cán bộ

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu...

Phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ Luật gia, Luật sư góp ý hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ Luật gia, Luật sư góp ý hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Sáng ngày 29/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chi ủy...

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai Sự kiện - Chính sách
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp mở...

Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia Sự kiện - Chính sách
Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 quy định về xây dựng, quản...

Đề xuất đưa sở hữu trí tuệ thành tài sản sinh lời Sự kiện - Chính sách
Đề xuất đưa sở hữu trí tuệ thành tài sản sinh lời

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi mở đường để quyền sáng chế, tác phẩm và giải pháp...

Mới cập nhật
Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB

Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – những đối tác tin cậy, đã đồng hành cùng MB trên hành trình kiến tạo giá trị và phát triển bền vững.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thi hành pháp luật, đặt trong bối cảnh Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) về đổi mới công tác xây dựng pháp luật.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Newtown Diamond - nơi “đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư”

Newtown Diamond - nơi “đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư”

Trong bối cảnh khu vực phía nam Đà Nẵng đang là một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond nổi bật như một lựa chọn lý tưởng để sống, trải nghiệm và đầu tư cho giới tinh hoa.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank lần thứ 6 được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025

SeABank lần thứ 6 được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - Profit500, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tự hào được vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025. Đồng thời, Ngân hàng cũng được tôn vinh tại bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 của Tạp chí Nhịp cầu đầu tư.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam

Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam

Những kỳ quan lấn biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai), sân bay Kansai (Nhật Bản) hay Vịnh Marina (Singapore) không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là cú hích mạnh mẽ cho du lịch và bất động sản, trở thành biểu tượng thịnh vượng của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, vùng sinh quyển Cần Giờ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đó với “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển ESG++ mang triết lý kiến tạo hài hòa cùng thiên nhiên.

8 giờ trước Thông tin đầu tư

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm. Ngay sau đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

ĐBQH kiến nghị hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện tiền lương, thu nhập cán bộ

ĐBQH kiến nghị hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện tiền lương, thu nhập cán bộ

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu tất yếu trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia. Việc tiếp tục rà soát thể chế, đảm bảo nguồn lực, cải thiện đời sống cán bộ cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số sẽ là nền tảng để bộ máy nhà nước hoạt động thực chất, hiệu quả và gần dân hơn.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão

Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão

Trước những ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phối hợp hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Quân đội (MIC) đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm thời tiết giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về thu nhập.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk thể hiện "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế" tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Vinamilk thể hiện "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế" tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay