Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng. (Nguồn: Quốc hội)

* Buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau: Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

* Trước đó, tại tổ 12 (tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Tháp), các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) và 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục và y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, nhiệm vụ đặt ra là thể chế hóa được các chủ trương, chính sách trong các Nghị quyết số 71 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát lại các Nghị quyết để xem có bao nhiêu định hướng chính sách và những chính sách nào đã đưa vào các dự thảo Luật để sửa đổi, bổ sung như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học… để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, theo đúng tư duy đổi mới xây dựng pháp luật, những gì đã chín rõ, đã rõ, được sự đồng thuận, đúng thẩm quyền của Quốc hội thì đưa vào luật, còn những gì đang vận động phát triển, chưa đủ chín, đủ rõ thì nghiên cứu quy định tại 2 Nghị quyết.

"Đây phải là 2 Nghị quyết quy định các chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn mà thực tế đặt ra đối với giáo dục và y tế", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cụ thể đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, có những chính sách chưa được nghiên cứu đưa vào sửa đổi các Luật về Y tế.

Do đó, cần nghiên cứu đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tạo cơ chế chính sách vượt trội, chẳng hạn như: Y học phổ truyền, liên kết y học chuyên môn sâu, bệnh viện tư nhân quy mô lớn, phối hợp công tư, tiếp cận dịch vụ sớm, chăm sóc lão khoa, nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố…

Còn đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn có chính sách đặc thù giao Chính phủ thí điểm tổ chức xây dựng một số Trung tâm đào tạo đại học quốc tế tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi: “Bây giờ có phân hiệu Đại học nước ngoài tại Việt Nam rồi, tại sao chúng ta không mạnh dạn bố trí các Trung tâm đào tạo đại học quốc tế tại Việt Nam với những chính sách ưu đãi về đất đai, thuế? Chúng ta mời các đại học lớn, nổi tiếng quốc tế về đây, tạo ra một môi trường đào tạo chất lượng cao ở Việt Nam như là đi du học".