Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng

13:53 18/11/2025
Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
1-1763448801.jpg

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng. (Nguồn: Quốc hội)

* Buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau: Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

* Trước đó, tại tổ 12 (tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Tháp), các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) và 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục và y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, nhiệm vụ đặt ra là thể chế hóa được các chủ trương, chính sách trong các Nghị quyết số 71 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát lại các Nghị quyết để xem có bao nhiêu định hướng chính sách và những chính sách nào đã đưa vào các dự thảo Luật để sửa đổi, bổ sung như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học… để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, theo đúng tư duy đổi mới xây dựng pháp luật, những gì đã chín rõ, đã rõ, được sự đồng thuận, đúng thẩm quyền của Quốc hội thì đưa vào luật, còn những gì đang vận động phát triển, chưa đủ chín, đủ rõ thì nghiên cứu quy định tại 2 Nghị quyết.

"Đây phải là 2 Nghị quyết quy định các chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn mà thực tế đặt ra đối với giáo dục và y tế", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cụ thể đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, có những chính sách chưa được nghiên cứu đưa vào sửa đổi các Luật về Y tế.

Do đó, cần nghiên cứu đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tạo cơ chế chính sách vượt trội, chẳng hạn như: Y học phổ truyền, liên kết y học chuyên môn sâu, bệnh viện tư nhân quy mô lớn, phối hợp công tư, tiếp cận dịch vụ sớm, chăm sóc lão khoa, nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố…

Còn đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn có chính sách đặc thù giao Chính phủ thí điểm tổ chức xây dựng một số Trung tâm đào tạo đại học quốc tế tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi: “Bây giờ có phân hiệu Đại học nước ngoài tại Việt Nam rồi, tại sao chúng ta không mạnh dạn bố trí các Trung tâm đào tạo đại học quốc tế tại Việt Nam với những chính sách ưu đãi về đất đai, thuế? Chúng ta mời các đại học lớn, nổi tiếng quốc tế về đây, tạo ra một môi trường đào tạo chất lượng cao ở Việt Nam như là đi du học".

Theo baoquocte.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baoquocte.vn/hom-nay-1811-quoc-hoi-thao-luan-ve-luat-phong-chong-tham-nhung-334694.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm Bên khung cửa tư pháp
Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 14/11/2025 tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên...

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh Bên khung cửa tư pháp
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh

(Pháp lý) - Sáng ngày 17/11, tại Trường THPT Bình Chánh (TP.HCM), Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế...

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa Bên khung cửa tư pháp
Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

(Pháp lý). Trong những năm qua, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương...

Bổ sung các quy định thực sự “cởi trói” cho văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập Bên khung cửa tư pháp
Bổ sung các quy định thực sự “cởi trói” cho văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 11/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc...

Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị Bên khung cửa tư pháp
Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày...

Đề xuất mới liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước Bên khung cửa tư pháp
Đề xuất mới liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị nghiên cứu, bố trí mục riêng quy định về văn bản điện tử...

Mới cập nhật
Từ tuân thủ đến thích ứng: Chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam trước CBAM

Từ tuân thủ đến thích ứng: Chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam trước CBAM

(Pháp lý) – Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon của Liên minh Châu Âu (CBAM), đã tạo ra một “ cú sốc” chính sách quan trọng đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn chuyển tiếp và khi chính sách đi vào giai đoạn chính thức vào đầu năm 2026, doanh nghiệp (DN) một số ngành xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải đối mặt với chi phí tuân thủ, rủi ro thương mại và yêu cầu minh bạch khí thải. Việc nghiên cứu thực trạng tuân thủ, thách thức pháp lý, qua đó đề xuất chiến lược thích ứng nhằm giúp DN Việt Nam chủ động chuyển đổi để có lợi thế trong thị trường carbon quốc tế, góp phần giảm rủi ro trong dài hạn… là cần thiết.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 14/11/2025 tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định ASEAN về dẫn độ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN lần thứ 13. Đây có thể coi là dấu ấn quan trọng kỷ niệm 40 năm ngành tư pháp ASEAN (1985 – 2025).

12 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh tra phải khách quan, công tâm, minh bạch

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh tra phải khách quan, công tâm, minh bạch

Tổng Bí thư nêu rõ, Thanh tra ngày nay không chỉ là công cụ phát hiện sai phạm, mà còn là thiết chế kiến tạo sự minh bạch, thúc đẩy đổi mới, bảo vệ sự ổn định và niềm tin xã hội.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng

Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho hai hạng vé Business và SkyBoss trên các đường bay phủ khắp Việt Nam, với mức giá trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), áp dụng cho các chuyến bay từ nay đến hết 31/01/2026.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định về bạo lực học đường tại THPT Bình Chánh

(Pháp lý) - Sáng ngày 17/11, tại Trường THPT Bình Chánh (TP.HCM), Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Chánh tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và phòng chống bạo lực học đường thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh. Hoạt động nổi bật nhất là phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” – mô phỏng theo một tình huống thực tế đang xảy ra ngày càng phổ biến trong môi trường học đường hiện nay.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2

Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2

Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản cá tính” lần 2 khép lại với hàng trăm tác phẩm dự thi. Mỗi thiết kế mang một câu chuyện bản sắc riêng, cho thấy sức hút và khả năng truyền cảm hứng sáng tạo của mẫu xe “quốc dân”.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hội thảo khoa học quốc gia về quyền con người trong kỷ nguyên mới

Hội thảo khoa học quốc gia về quyền con người trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý) - Sáng ngày 17/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý, đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan báo chí trong cả nước.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay