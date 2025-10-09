Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên của Đảng bộ đợt 19/5/2025, đợt 2/9/2025; Hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2025 và lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Toàn cảnh buổi Lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Vũ Huy Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, các Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam.

Đảng viên c hia sẻ ủng hộ, giúp đỡ đồng bào

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên biển Đông. Trong đó, cơn bão số 9 và cơn bão số 10 đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ, bão số 10 đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương và trên 150.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng. Trên 50.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập và thiệt hại. Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Ước tính ban đầu thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của bão lũ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể đã huy động sức người, sức của để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão gây ra.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ chia sẻ cùng đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 10

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam cùng các đ/c Đảng viên ủng hộ chia sẻ cùng đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 10

"Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam kêu gọi toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong cơ quan Hội Luật gia Việt Nam bằng tình cảm và sự chia sẻ, chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào trong vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất. Mức ủng hộ tối thiểu bằng một ngày lương", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc kêu gọi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã hưởng ứng tham gia, quyên góp cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Trao tặng huy hiệu 40 năm Đảng viên ưu tú

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành trao huy hiệu Đảng cho 3 đồng chí đảng viên ưu tú thuộc đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Lương Mai Sao công bố các quyết định tặng huy hiệu Đảng

Đồng chí Lương Mai Sao - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức – Hành chính Hội Luật gia Việt Nam đã công bố các quyết định tặng huy hiệu Đảng 30, 40 năm tuổi đảng của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam.

Theo đó, các đồng chí Đảng viên được trao tặng huy hiệu đợt này bao gồm: Đồng chí Hoàng Thái Dương nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; đồng chí Đinh Hưng Giang nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; đồng chí Lê Văn Hợp nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định việc trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý và đầy ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp lớn của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đóng góp trong quá trình phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

"Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu cao quý của Đảng đợt này", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nói.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trao quyết định, huy hiệu cho các đồng chí Đảng viên ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những đảng viên tiêu biểu, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng và của Hội Luật gia Việt Nam.

Thành tích, sự nỗ lực và tinh thần cống hiến của các đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên của hội noi theo.

"Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tin tưởng và mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người đảng viên cộng sản, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển tới đây và luôn là niềm tự hào của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ.

Đại diện cho các Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Đinh Hưng Giang - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ cộng đồng chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi được nhận huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng - một phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện và cống hiến của mỗi Đảng viên.

Đồng chí Đinh Hưng Giang phát biểu tại buổi lễ

"Chặng đường 30, 40 năm qua là quãng thời gian dài với nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng trân trọng. Nhìn lại, chúng tôi càng thấy rõ hơn niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng và càng ý thức sâu sắc rằng bản thân cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, gương mẫu rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên, tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho Hội Luật gia Việt Nam và cho xã hội", đồng chí Giang nói.

Tiếp đó, các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nghe đồng chí Vũ Huy Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng thông tin về Hội nghị chuyên đề quý III/2025.