Hội Luật gia Việt Nam tập huấn ứng dụng AI trong công tác chuyên môn

12:30 11/11/2025
Việc ứng dụng AI trong công tác chuyên môn không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, mà còn góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sáng 11/11, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Tạp chí Pháp lý tổ chức chương trình tập huấn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong công tác chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam".

Tham dự buổi tập huấn, có ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đây là chương trình tập huấn thiết thực, bổ ích nhằm trang bị kiến thức nền tảng và thực tiễn về AI, các công cụ hỗ trợ xử lý văn bản, nghiên cứu pháp luật, truyền thông cho cán bộ, công chức, người lao động của Hội Luật gia Việt Nam.

1-1762940625.jpg

Buổi tập huấn là cơ hội để tiếp cận xu thế công nghệ mới, chủ động ứng dụng vào công việc chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, công chức, người lao động Hội Luật gia Việt Nam

Báo cáo viên tại tập huấn là Ths. Ngô Hữu Thống - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Nhân lực (AIOV), Chủ tịch, sáng lập DIGISO Group.

Tại chương trình tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan về GenAI và xu hướng ứng dụng trong lĩnh vực pháp lý và truyền thông, đồng thời hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI phổ biến trong công việc hằng ngày.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng giới thiệu nền tảng AI chuyên biệt cho lĩnh vực pháp lý và truyền thông, giúp người dùng tra cứu, phân tích văn bản và tạo nội dung nhanh chóng, chính xác, đồng thời hướng dẫn tạo Chatbot trợ lý cá nhân hóa, phục vụ nhu cầu hỗ trợ pháp lý và quản lý công việc.

2-1762940632.jpg

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc tại buổi tập huấn

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc là xu thế tất yếu của thời đại. Theo kỷ nguyên số, AI đang dần trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng công tác. Đối với đội ngũ Luật gia, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần quan trọng đổi mới phương pháp nghiên cứu, giáo dục, phổ biến và truyền thông pháp luật cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. 

Đây cũng là sự khẳng định quyết tâm của Hội Luật gia Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hoạt động của hệ thống Hội, bắt nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

