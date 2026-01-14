Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

17:22 14/01/2026
Sáng 14/01/2026, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì buổi tổng duyệt.

Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội XIV của Đảng.

1-1768383819.jpg

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo chương trình làm việc, buổi sáng, Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (TP Hà Nội). Sau đó, Đoàn kiểm tra, tổng duyệt các phương án di chuyển; công tác đảm bảo an ninh, an toàn; công tác y tế, lễ tân, hậu cần; đưa đón đoàn đại biểu, các đoàn quốc tế.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra hoạt động chính thức của Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu kiểm tra, nghe báo cáo việc triển khai các khu vực trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu về thành tựu xây dựng Đảng và phát triển đất nước; công tác trang trí, khánh tiết tại hội trường; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật. Đoàn cũng kiểm tra, góp ý các nội dung được diễn tập như: nghi lễ chào cờ, chương trình chụp ảnh các đại biểu, trình chiếu, diễn tập bỏ phiếu...

Tại cuộc họp sau buổi tổng duyệt, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan đã báo cáo về kết quả cụ thể từng phần việc được giao; nêu kiến nghị để hoàn thiện tốt nhất công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

2-1768383818.jpg

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, qua hoạt động tổng duyệt cho thấy các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời theo đúng phương án, kế hoạch đề ra; hoạt động di chuyển, đón, dẫn các đoàn đại biểu an toàn, thông suốt. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác an ninh, kiểm soát, vận hành hệ thống.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, các nội dung công việc bổ sung được nêu tại buổi sơ duyệt ngày 13/01 đến nay đều được hoàn thành. Lực lượng Công an nhân dân sẽ triển khai bổ sung, đồng bộ các phương án ANTT tự để bảo đảm chắc chắn không có sự cố nào xảy ra trong suốt thời gian Đại hội.

3-1768383818.jpg

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên họp

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, các phương án đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã và đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên thực tiễn.

Dựa trên tình hình thực tế, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án đảm bảo ANTT; đón, dẫn các đoàn đại biểu, đoàn khách quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của người dân, doanh nghiệp.

Sau tổng duyệt, các đơn vị của Bộ Công an sẽ tính toán, điều chỉnh, đề xuất phương án dẫn, đón đoàn, di chuyển, vị trí tập kết phương tiện để việc di chuyển của các đoàn đồng bộ, đảm bảo thời gian, lịch trình.

4-1768383810.jpg

Tính đến sáng 14/01, công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất

Tại cuộc họp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, thời gian qua, lực lượng Quân đội nhân dân đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng. Bộ Quốc phòng đã triển khai công việc tại các khu vực bảo vệ, tăng cường trận địa trực phòng không, sẵn sàng xử lý mọi tình huống trên không. Đồng thời, bố trí thêm các đài quan sát chế áp thiết bị bay không người lái; triển khai lực lượng, phương tiện tại các vị trí then chốt.

5-1768383818.jpg

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các đơn vị liên quan báo cáo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sự nỗ lực phối hợp đồng bộ của các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao. "Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các lực lượng, đơn vị tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cố gắng hoàn thiện sớm các nội dung công việc còn lại với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân, tiếp đón phải đảm bảo trang trọng, tạo không khí trang nghiêm; sơ đồ, vị trí của Đoàn Chủ tịch Đại hội và các đại biểu đảm bảo khoa học, hình ảnh trang nghiêm; hạ tầng kỹ thuật, thiết bị vận hành ổn định, thông suốt...

6-1768383819.jpg

Các đại biểu dự họp sau buổi tổng duyệt

Về đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, công tác này đã được Bộ Công an phối hợp với các lực lượng, cơ quan triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về an ninh, an toàn. Thường trực Ban Bí thư nhất trí với đề xuất của Bộ Công an về đẩy sớm thời gian, bố trí khoa học việc di chuyển của các đoàn, bảo đảm lịch trình, thời gian.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng cùng các ban, bộ, ngành, đơn vị tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, cập nhật các nội dung công việc để báo cáo ngay khi có khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.

Cùng chủ đề
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(Pháp lý). Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức...

Luật gia quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân dịp Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Luật gia quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân dịp Đại hội XIV của Đảng

Giới luật gia quốc tế đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh...

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công...

Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử Sự kiện - Chính sách
Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng,...

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Sự kiện - Chính sách
Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(Pháp lý). Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cùng các đoàn...

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một...

