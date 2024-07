Gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng văn hóa và trải nghiệm

Theo các chuyên gia, trải nghiệm nhân viên tuyệt vời và văn hóa doanh nghiệp tích cực sẽ tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn giúp gia tăng chỉ số hạnh phúc cho người lao động và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Những điểm chạm cảm xúc nơi công sở

Hơn cả một nơi làm việc, mỗi người lao động đều mưu cầu một nơi làm việc hạnh phúc. Đó là môi trường làm việc cho phép người lao động được dấn thân, tin tưởng, kết nối, được phát triển bản thân, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần kết nối với mục đích sống và định nghĩa thành công của mỗi người.

Khi nhắc tới môi trường lý tưởng nhất để làm việc, những cái tên như Google, Virgin Group… luôn khiến người ta khát khao. Đó là bởi những doanh nghiệp này luôn tập trung xây dựng môi trường làm việc đem lại hạnh phúc cho nhân viên.

Theo một kết quả khảo sát, 97% nhân viên Google thấy vui vẻ và hạnh phúc tại nơi làm việc. Điều này đến từ sự cam kết của doanh nghiệp với sự đổi mới, tính toàn diện, phúc lợi của nhân viên và giao tiếp minh bạch.

Tỷ phú Richard Branson, nhà sáng lập Virgin Group cho rằng: "Đầu tiên là nhân viên, sau đó là khách hàng. Nếu bạn chăm sóc nhân viên của mình tốt, họ sẽ chăm sóc khách hàng của bạn tốt hơn". Để nhân viên làm mọi thứ với nụ cười, Virgin Group đã nuôi dưỡng những thói quen mang lại kết quả tích cực trên tất cả khía cạnh sức khỏe và phúc lợi (bao gồm cả tài chính, sức khỏe và tinh thần).

Đằng sau hạnh phúc của nhân viên là thành công của doanh nghiệp

Việc coi chỉ số hạnh phúc của nhân viên là thành công của doanh nghiệp ở những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu đã truyền cảm hứng khắp thế giới.

Tại Việt Nam, trong những năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã lắng nghe nhân viên để xây dựng chiến lược phát triển con người, đầu tư cho trải nghiệm, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp đem lại niềm vui cho người lao động. Và ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) là một trong số những doanh nghiệp tiên phong. Mới đây, doanh nghiệp được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế Stevie Châu Á - Thái Bình Dương và Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA) vì những thành tựu trong công tác nhân sự, phát triển nguồn nhân lực.

Cách làm sáng tạo của ROX Group

Điều khiến ROX Group trở thành “miền đất hạnh phúc” với người lao động đến từ sự lắng nghe nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo và trao quyền để nhân viên tham gia sáng tạo trải nghiệm cho chính mình.

Cán bộ nhân viên chinh phục đường chạy tại sự kiện Key In Mei

Từ lắng nghe nhân viên qua khảo sát, năm nay, ROX Group đã mạnh dạn trao quyền cho 3 khối ngành trong tập đoàn tổ chức Ngày hội Truyền thống ROXMei mang màu sắc văn hóa riêng của đơn vị mình.

Điểm chạm văn hóa ROXMei 2024 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết vì được thiết kế thành một cuộc đua với những vòng đấu, thể lệ đầy thử thách, giàu tính cạnh tranh. Luật chơi cũng được tính toán khéo léo để các đội phải tập trung vào con người, vào cảm xúc, vào các hoạt động gia tăng sự gắn kết thay vì tập trung vào thứ hạng, giải thưởng. Nhờ đó, người ROX Group đã có “mùa Mei” khác biệt và ngập tràn năng lượng.

Tiết mục dự thi tài năng tại ROX 28 Anniversary

Chuỗi sự kiện ROXMei 2024 vô cùng đa dạng và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho cán bộ nhân viên. Sự kiện Key In Mei do ROX Key (khối ngành dịch vụ) tổ chức giúp tập thể gắn kết với nhau thông qua thể thao. Bữa tiệc sinh nhật ROX 28 Anniversary, cuộc thi ROX & Tôi (khối văn phòng) mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi nổi cho cán bộ nhân viên. Hội làng ROX “Mây” do ROX Living (khối ngành BĐS) đã dựng lại không gian của làng quê Bắc Bộ xưa, giúp người lao động thêm hiểu, thêm yêu văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hội làng ROX “Mây” tái hiện văn hóa truyền thống Bắc Bộ xưa

Con người không chỉ là đích đến trong các hoạt động văn hóa, trải nghiệm của ROX Group mà còn là trọng tâm trong mọi hoạt động nhân sự.

Giám đốc Nhân sự ROX Group cho biết: “Chiến lược nhân sự của ROX Group gồm 3 trụ cột và 4 nền tảng. Ở đó, nhân viên được phát triển bản thân toàn diện và có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, tôn trọng và hợp tác, tăng cường gắn kết người lao động và giúp họ cảm thấy hạnh phúc trong công việc và cuộc sống”.

Các chuyên gia cho rằng, việc nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp đề cao tính sáng tạo, hướng về cán bộ nhân viên sẽ tạo ra những điểm chạm cảm xúc riêng biệt cho người lao động. Mỗi trải nghiệm tích cực sẽ tạo ra điểm chạm, tích lũy cảm xúc, kiến thức và động lực để nhân viên có thể phát triển và gắn bó hơn với tổ chức. Và ROX Group vẫn đang trên hành trình sáng tạo những trải nghiệm thuận ích để bồi đắp “miền đất hạnh phúc” cho cán bộ nhân viên.