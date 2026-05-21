Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Form hướng dẫn cho tác giả viết bài Tạp chí Pháp lý

09:00 21/05/2026

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bài viết gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên gốc, chưa từng công bố ở nơi khác (trừ trường hợp có ghi chú rõ ràng và được Hội đồng Biên tập chấp thuận).

2. Ngôn ngữ:

- Tiếng Việt (bắt buộc)

- Tiếng Anh (đối với tiêu đề, tóm tắt, từ khóa)

3. Tạp chí áp dụng phản biện kín hai chiều (double-blind peer review).

4. Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu, chuyên ngành về những vấn đề về khoa học pháp lý; về lý luận và thực tiễn chính sách pháp lý trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

II. ĐỊNH DẠNG BÀI VIẾT

Nội dung

Yêu cầu

Font chữ

Times New Roman

Cỡ chữ

12 pt

Dãn dòng

1.5

Căn lề

2.5 cm (trên, dưới, trái, phải)

Đánh số trang

Liên tục

Độ dài

4.000 – 8.000 từ (không gồm tài liệu tham khảo)

File

Word (.doc hoặc .docx)

III. CẤU TRÚC BẮT BUỘC CỦA BÀI VIẾT

1. Tiêu đề bài viết

- Tiếng Việt và tiếng Anh

- Ngắn gọn, phản ánh đúng nội dung pháp lý nghiên cứu

Ví dụ:

Tiếng Việt: Bảo vệ quyền lợi người lao động trong hợp đồng điện tử

Tiếng Anh: Protection of Employee Rights in Electronic Contracts

2. Tóm tắt (Abstract)

- Tiếng Việt và tiếng Anh

- Độ dài: 150–250 từ

- Nội dung gồm:

+ Bối cảnh pháp lý – xã hội

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Kết quả chính

+ Ý nghĩa thực tiễn

3. Từ khóa (Keywords)

- Tiếng Việt và tiếng Anh

- 3–6 từ khóa

- Phản ánh đúng nội dung pháp lý cốt lõi của bài viết

4. Giới thiệu / Đặt vấn đề

- Lý do chọn đề tài

- Câu hỏi nghiên cứu

- Tổng quan nghiên cứu trước

- Khoảng trống nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

(có thể trình bày riêng hoặc lồng ghép trong phần Giới thiệu/Đặt vấn đề)

- Phân tích văn bản pháp luật

- So sánh pháp luật

- Phân tích án lệ

- Khảo sát thực tiễn (nếu có)

- Các phương pháp khác

- Giải thích lý do lựa chọn phương pháp (Nếu cần thiết)

6. Kết quả và thảo luận

- Trình bày kết quả nghiên cứu

- Phân tích, lập luận pháp lý

- So sánh với nghiên cứu trước

- Đánh giá tác động pháp luật – xã hội

7. Kết luận

- Tóm tắt phát hiện chính

- Kiến nghị hoàn thiện pháp luật hoặc chính sách

- Không đưa thông tin mới

8. Tuyên bố đóng góp khoa học

Vai trò từng tác giả (ý tưởng, phân tích, viết, chỉnh sửa ... – nếu cần thiết)

9. Cam kết xung đột lợi ích (nếu có)

- Ghi rõ:

 + Mô tả chi tiết nếu có

10. Lời cảm ơn (nếu có)

- Cơ quan tài trợ

- Cá nhân hỗ trợ học thuật

11. Tài liệu tham khảo

- Theo chuẩn Chicago (Notes & Bibliography)

- Sắp xếp theo thứ tự ABC

IV. HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN (CHICAGO STYLE)

1. Nguyên tắc chung

- Tạp chí áp dụng Chicago Manual of Style – Notes & Bibliography (NB), 17th edition.

- Mọi nguồn tài liệu được sử dụng trong bài viết bắt buộc phải được trích dẫn trong chú thích (footnote) và liệt kê đầy đủ trong Danh mục tài liệu tham khảo (Bibliography).

- Việc trích dẫn phải chính xác, trung thực, phản ánh đúng nội dung của nguồn tài liệu; nghiêm cấm đạo văn và tự đạo văn.

- Số chú thích được đánh liên tục theo thứ tự xuất hiện trong bài viết.

2. Trích dẫn trong văn bản (Notes – Footnote)

2.1. Cách đặt chú thích

- Số chú thích đặt tại vị trí kết thúc mệnh đề hoặc câu có sử dụng nguồn, sau dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy…), trừ dấu gạch ngang (dash) thì số chú thích đặt trước dấu này.

- Thông thường, mỗi lần sử dụng nguồn có một chú thích tương ứng; trong trường hợp nhiều nguồn cùng dùng để chứng minh một ý, có thể gộp trong một chú thích, các nguồn ngăn cách bằng dấu chấm phẩy (;).

- Một chú thích có thể chứa một hoặc nhiều nguồn.

2.2. Hình thức chú thích lần đầu (Full Note)

a) Sách (Book)

Cấu trúc:

Tên tác giả, Tên sách (in nghiêng), lần xuất bản (nếu có) (Nhà xuất bản, năm), số trang.

Ví dụ:

1. Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing Management, 15th ed. (Pearson, 2016), 45.

Lưu ý: Theo Chicago 17, không bắt buộc ghi nơi xuất bản; tạp chí thống nhất sử dụng cấu trúc trên.

b) Chương sách trong sách biên tập (Book Chapter)

Cấu trúc:

Tên tác giả chương, “Tên chương,” trong Tên sách (in nghiêng), biên tập bởi Tên biên tập viên (Nhà xuất bản, năm), trang.

Ví dụ:

2. Michael Porter, “Competitive Strategy,” in Strategy and Innovation, ed. John Smith (Oxford University Press, 2018), 120–122.

c) Bài báo khoa học (Journal Article)

Cấu trúc:

Tên tác giả, “Tên bài báo,” Tên tạp chí (in nghiêng) tập, số (năm): trang.

Ví dụ:

3. John A. Smith and Laura M. Brown, “The Impact of Digital Transformation on Business Strategy,” Journal of Business Research 120, no. 3 (2020): 47.

d) Văn bản pháp luật Việt Nam

Cấu trúc:

Tên văn bản, năm ban hành, điều/khoản (nếu có).

Ví dụ:

4. Bộ luật Dân sự 2015, Điều 468.

e) Văn bản pháp luật nước ngoài

Cấu trúc:

Tên văn bản, năm ban hành, điều/khoản (nếu có).

Ví dụ:

5. European Union, General Data Protection Regulation (GDPR), 2016, art. 6.

f) Án lệ / bản án

Cấu trúc:

Tên vụ việc (in nghiêng), số bản án, cơ quan xét xử, ngày ban hành.

Ví dụ:

6. Nguyễn Văn A v. Công ty B, Bản án số 12/2020/KDTM-ST, TAND TP. Hà Nội, 15/6/2020.

g) Nguồn trực tuyến (Website)

Cấu trúc:

Tên tác giả hoặc tổ chức, “Tên tài liệu/bài viết,” ngày công bố hoặc cập nhật (nếu có), truy cập ngày…, URL.

Ví dụ:

7. World Bank, “Digital Economy for Development,” accessed March 10, 2024, https://www.worldbank.org.

3. Trích dẫn lặp lại (Subsequent Notes)

- Chicago Style (17th edition) không khuyến khích sử dụng “Ibid.”; ưu tiên dùng trích dẫn rút gọn (shortened note) để đảm bảo rõ ràng và tránh nhầm lẫn.

- Trích dẫn rút gọn gồm: Họ tác giả, Tên rút gọn của tài liệu, số trang.

Ví dụ:

8. Kotler and Keller, Marketing Management, 78.

- Chỉ trong trường hợp trích dẫn ngay sau chú thích liền trước, không có nguồn nào xen giữa, có thể dùng:

Ví dụ:

9. Ibid., 50.

4. Danh mục tài liệu tham khảo (Bibliography)

- Tất cả các nguồn đã trích dẫn trong chú thích bắt buộc phải xuất hiện trong Danh mục tài liệu tham khảo.

- Hình thức trình bày Danh mục tài liệu tham khảo tuân theo quy định Chicago NB, sắp xếp theo thứ tự alphabet tên tác giả.

V. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Không sử dụng trích dẫn kiểu APA hoặc Harvard trong bài viết.

2. Tránh trích dẫn nguồn không rõ tác giả, không rõ xuất xứ học thuật.

3. Ưu tiên nguồn tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, văn bản pháp luật chính thức, án lệ.

4. Mọi tài liệu xuất hiện trong Bibliography phải được trích trong bài và ngược lại.

VI. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC HỌC THUẬT

1. Không đạo văn, tự đạo văn hoặc làm giả dữ liệu.

2. Trích dẫn đầy đủ mọi nguồn sử dụng.

3. Bài viết vi phạm sẽ bị:

- Từ chối

- Thu hồi (nếu đã đăng)

- Thông báo cơ quan liên quan (nếu cần)

VII. HỒ SƠ GỬI BÀI

Tác giả gửi các file sau:

1. Bài viết chính (ẩn thông tin tác giả)

2. Form thông tin tác giả (điền đầy đủ)

3. Phụ lục (nếu có)

📧 Email nhận bài: tcplnckh@gmail.com
🌐 Website: https://phaply.net.vn/

VII. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

1. Kiểm tra hình thức & đạo văn

2. Phản biện kín (02 phản biện độc lập)

3. Thông báo kết quả:

- Chấp nhận

- Yêu cầu chỉnh sửa

- Từ chối

 

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

tạp chí pháp lý
Cùng chủ đề
Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Diễn đàn - Luật gia
Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam...

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị Diễn đàn - Luật gia
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ...

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa...

Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026 Diễn đàn - Luật gia
Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026

(Pháp lý). Năm 2026 đánh dấu bước chuyển phát triển quan trọng của Tạp chí Pháp lý khi chính thức...

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt...

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư Diễn đàn - Luật gia
Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật...

Mới cập nhật
Giải mã “bộ gen” của nhà chế tác bất động sản Tân Hoàng Minh

Giải mã “bộ gen” của nhà chế tác bất động sản Tân Hoàng Minh

Để trở thành “nhà chế tác bất động sản”, Tân Hoàng Minh phải sở hữu một “bộ gen” khác biệt và nhất quán để theo đuổi những chuẩn mực mà số đông khó chạm tới.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tập trung vào 3 định hướng lớn, trong đó, thể chế hóa quy định về quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành luật.

4 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Sáng ngày 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm

11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ Trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC; cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 01/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệm sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam

Trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về thủ tục, chi phí và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Nhà khoa học phải dự báo, tư vấn hoạch định chính sách

Nhà khoa học phải dự báo, tư vấn hoạch định chính sách

Nhà khoa học không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà cần tham gia dự báo, tư vấn và hoạch định chính sách cho đất nước, theo lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay