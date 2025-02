Trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, EU đang tìm kiếm đối thoại để tránh đối đầu xuyên Đại Tây Dương, đồng thời cân nhắc gia hạn đình chỉ thuế quan đối với Mỹ nhằm duy trì quan hệ tích cực.

EU nhìn thấy cơ hội đàm phán với Mỹ để tránh chiến tranh thuế quan

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu thương mại xuyên Đại Tây Dương với đồng minh thân cận của khối là Hoa Kỳ, nhưng quyết định hoãn áp thuế đối với Mexico và Canada trong tuần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở ra kỳ vọng rằng khối này có thể đạt được một kết quả đàm phán tích cực.

Việc Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định tại khu vực châu Mỹ đã tái định hình chiến lược của Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành của EU chịu trách nhiệm về thương mại - nhằm đưa ra phản ứng cân bằng trước các đe dọa thuế quan đến từ Mỹ mà không kích động phản ứng tiêu cực từ Washington, theo một nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, trở ngại lớn đối với chiến lược của EU là khối này chưa thiết lập được kênh liên lạc tốt với chính quyền mới của Mỹ, nguồn tin cho biết. Một số vị trí quan trọng trong lĩnh vực thương mại tại Washington vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng tiết lộ với hãng Bloomberg rằng EU đang tìm cách xoa dịu căng thẳng với Mỹ liên quan đến xuất khẩu thép và nhôm, dự kiến có thể leo thang vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng những tuyên bố cứng rắn đối với EU trong tuần này, khẳng định rằng thuế quan “chắc chắn sẽ được áp đặt” và viện dẫn thâm hụt thương mại lớn với khối đồng minh này. Trước đó, Bloomberg đưa tin rằng EC đã chuẩn bị danh sách các biện pháp trả đũa toàn diện trong trường hợp Mỹ thực hiện lời đe dọa.

Sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào thứ Hai (3/2), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố: “Khi bị nhắm mục tiêu một cách bất công và tùy tiện, Liên minh châu Âu sẽ đáp trả mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Trump muốn gì từ EU, trong khi sự bất mãn của ông đối với châu Âu đã kéo dài từ lâu, khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn hơn.

Hãng tin Bloomberg cũng cho biết Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một đề xuất nhằm cải thiện quan hệ song phương với Mỹ, trong đó bao gồm việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), phân bón và vũ khí. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác bao gồm điều phối chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát xuất khẩu, giám sát đầu tư và phối hợp để giải quyết tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc, đặc biệt là trong ngành thép.

Theo đó, EU được cho là dự định áp dụng chiến lược tương tự như cuộc đối đầu thương mại với Mỹ năm 2018, nhắm vào các khu vực nhạy cảm về chính trị tại Mỹ để áp thuế trả đũa. Trong cuộc họp bộ trưởng thương mại tại Warsaw hôm thứ Ba (4/2), Ủy ban châu Âu đã chia sẻ một số ý tưởng về gói biện pháp đáp trả với các nước thành viên.

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt mức thuế lên tới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico. Nhưng sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông đã quyết định tạm hoãn trong thời gian một tháng. Một số chính phủ châu Âu coi động thái này là tín hiệu tích cực, cho thấy việc áp thuế không phải là mục tiêu cuối cùng của ông Trump, mà chỉ là một phần trong chiến lược đàm phán.

Vào cuối tháng Ba, các mức thuế của EU đối với khoảng 3 tỷ USD hàng hóa Mỹ dự kiến sẽ có hiệu lực trở lại. Căng thẳng này bắt nguồn từ năm 2018, khi Mỹ áp thuế lên gần 7 tỷ USD hàng xuất khẩu thép và nhôm của EU với lý do an ninh quốc gia. EU đã đáp trả bằng cách nhắm vào các công ty có ảnh hưởng chính trị tại Mỹ, áp thuế đối với xe máy Harley-Davidson và quần jeans Levi Strauss & Co.

Dù vậy, hai bên sau đó đã đạt được một thỏa thuận đình chiến tạm thời vào năm 2021, theo đó Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt và áp dụng hệ thống hạn ngạch thuế quan, trong khi EU đóng băng các biện pháp hạn chế của mình. Hệ thống hạn ngạch này sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết EU có khả năng sẽ gia hạn việc đình chỉ các mức thuế này sau thời hạn tháng Ba để tránh khiêu khích chính quyền Mỹ và duy trì bầu không khí tích cực trong quan hệ thương mại song phương.