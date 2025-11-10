Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

15:08 10/11/2025
Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư này quy định chi tiết về cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an trong việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; biểu mẫu phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị thuộc Bộ Quốc phòng.

1-1762762106.jpg

Ảnh minh họa

Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Dự thảo Thông tư quy định rõ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị cho cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an.

Công an tỉnh, thành phố có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị cho cơ sở kinh doanh trong phạm vi địa bàn quản lý.

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Tại Điều 5 dự thảo Thông tư quy định cụ thể cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị có trách nhiệm:

- Định kỳ hàng quý báo cáo về tình hình an ninh, trật tự theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;

- Báo cáo đột xuất các vụ việc hoặc thông tin về an ninh, trật tự như tình huống (mất, thất lạc thiết bị, phần mềm ngụy trang; thiên tai, hỏa hoạn; các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự) tại cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an nơi gần nhất và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong 24 giờ kể từ khi phát sinh vụ việc, thông tin về an ninh, trật tự.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời gian 10 ngày. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến chi tiết tại đây.

