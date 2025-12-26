Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển

07:53 26/12/2025
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và tạo động lực cho phát triển.
1-1766710432.jpg

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì làm việc với Bộ Tư pháp về tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng 12/2025 của Bộ Tư pháp - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 25/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì làm việc với Bộ Tư pháp về tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng 12/2025 của Bộ Tư pháp.

Tham dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật

Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, về xây dựng văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng 6 văn bản.

Đến nay, Bộ Tư pháp đã hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 2 văn bản gồm: Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản; hoàn thành nghiên cứu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét ban hành 3 văn bản.

2-1766710439.jpg

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao, phạm vi công việc ngày càng rộng - Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ Tư pháp hiện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay".

Đối với tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Bộ Tư pháp đã hoàn thành tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật được tổ chức vào ngày 17/12/2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo văn bản về kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn do quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Theo đó, tổng số phản ánh, kiến nghị là 2.088. Trong đó có 787 phản ánh, kiến nghị được xác định có khó khăn, vướng mắc cần xử lý; 1.300 phản ánh, kiến nghị được xác định là không phải là khó khăn, vướng mắc; 1 phản ánh, kiến nghị được bổ sung.

3-1766710439.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Gia Huy

Về tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị nêu trên, với kết quả hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, đến nay đã xử lý được 275/787 phản ánh, kiến nghị (chiếm 34,9%). Dự kiến đến hết năm 2025, xử lý được 462/787 phản ánh, kiến nghị (chiếm 58,7%).

Đối với phản ánh, kiến nghị cần xử lý trong năm 2025, dự kiến đến hết năm xử lý được 462/470 phản ánh, kiến nghị (chiếm 98,3%); còn 8/470 phản ánh, kiến nghị (chiếm 1,7%) chưa được xử lý.

Theo Bộ Tư pháp, như vậy, tính đến hết năm 2025, các bộ, cơ quan sẽ hoàn thành mục tiêu "năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật" đã được xác định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

4-1766710439.jpg

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật

Sau khi nghe các đơn vị thảo luận, kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao, phạm vi công việc ngày càng rộng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh 6 nhóm nội dung chỉ đạo trọng tâm mà Bộ Tư pháp và các bộ, ngành cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Về đổi mới căn bản tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, gắn cải cách thủ tục hành chính với thực tiễn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi các quy định chưa phù hợp, thiếu tính khả thi. Việc hoàn thiện pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn quản lý, bảo đảm hiệu quả thi hành.

Thứ hai, tập trung xử lý nợ đọng văn bản và xây dựng các đề án lớn về hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bộ Tư pháp cần xây dựng các đề án mang tầm chiến lược, khoa học, có lộ trình rõ ràng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới nhưng sát với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

5-1766710439.jpg

Phó Thủ tướng khẳng định, hiệu quả quản lý, điều hành phụ thuộc rất lớn vào sự quan tâm của người đứng đầu đối với chuyển đổi số - Ảnh: VGP/Gia Huy

Thứ ba, nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Đây là khâu then chốt trong quy trình xây dựng pháp luật, đòi hỏi Bộ Tư pháp phải rà soát kỹ, khắc phục tình trạng chậm trễ, bảo đảm mỗi văn bản được thẩm định đều đáp ứng yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi.

Thứ tư, liên quan dự thảo văn bản về kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp hoàn thiện các báo cáo chính thức, đồng thời nắm chắc tình hình thực hiện tại các bộ, ngành, đặc biệt là nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật.

Thứ năm, cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác pháp chế và xây dựng pháp luật. Phó Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành trong việc trực tiếp chỉ đạo công tác này; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai chính sách, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật.

Thứ sáu, Bộ Tư pháp cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành tư pháp. Phó Thủ tướng khẳng định, hiệu quả quản lý, điều hành phụ thuộc rất lớn vào sự quan tâm của người đứng đầu đối với chuyển đổi số. Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng các mô hình tốt, nhất là trong lĩnh vực thi hành án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" còn lại, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, báo cáo đầy đủ, minh bạch với Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Chính phủ.

Với vai trò là cơ quan đầu mối về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thông suốt, ổn định, phục vụ phát triển đất nước.

