Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7

Ngày 21 và 22/11, tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN thường niên lần thứ 7 với chủ đề "Tăng cường hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các quốc gia láng giềng".

Đối thoại pháp lý sâu rộng

Diễn đàn năm nay đã quy tụ hơn 300 đại biểu quốc tế là đại diện Ban Thư ký ASEAN, lãnh đạo một số cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Tư pháp, Hiệp hội luật, Trường đại học cùng các Chuyên gia pháp lý và Cộng đồng doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội Luật gia Trung Quốc, đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam do ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm Trưởng đoàn đã sang Trung Quốc tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7 và có các buổi làm việc trong khuôn khổ của Diễn đàn.

Sự kiện quy tự hơn 300 đại biểu đại diện các quốc gia ASEAN và Trung Quốc tham dự

Diễn đàn năm nay có các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo các quốc gia, đại diện các tổ chức, hiệp hội tại phiên chính thức và ba phiên Hội thảo chuyên đề gồm: Diễn đàn hiệu trưởng các trường luật Trung Quốc – ASEAN; Diễn đàn trọng tài thương mại quốc tế về Hành lang thương mại đường bộ – đường biển quốc tế mới (ILSTC); và Diễn đàn Trung Quốc – ASEAN về quản trị tội phạm xuyên biên giới. Các cuộc thảo luận tập trung vào đào tạo pháp luật, trọng tài thương mại và quản trị tội phạm xuyên biên giới nhằm củng cố các khuôn khổ pháp lý cần thiết cho sự phát triển của khu vực.

Các đại biểu của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, ông Trần Văn Thanh – Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội Luật gia Trung Quốc đã bày tỏ niềm vui mừng của nước chủ nhà Trung Quốc khi chào đón các đại biểu quốc tế tới tham dự Diễn đàn hợp tác pháp luật Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7.

Tiếp đó, Diễn đàn đã lắng nghe bài phát biểu của đại diện các quốc gia ASEAN và Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo đều đề cao tầm quan trọng của hợp tác pháp trong bối cảnh biến động địa chính trị và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế ngày càng tăng. Đồng thời, các đại biểu cũng nhấn mạnh việc cần xây dựng khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ hơn để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Các đại biểu thuộc Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Diễn đàn

Trong phiên tiếp theo, Diễn đàn đã lắng nghe 12 bài tham luận của các đại biểu là lãnh đạo một số Cơ quan tư pháp, Hiệp hội Luật, Trường đại học của Trung Quốc và các nước ASEAN. Đại diện Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn năm nay, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có bài phát biểu tại Phiên chính thức của Diễn đàn.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã khẳng định Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7 năm nay với chủ đề: "Tăng cường hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các quốc gia láng giềng" và 3 Hội thảo chuyên đề của Diễn đàn, thể hiện tầm nhìn chiến lược, trách nhiệm của Ban tổ chức và vai trò quan trọng của nước chủ nhà Trung Quốc về vị trí vai trò và tương lai hợp tác, phát triển pháp luật giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến đổi cả tích cực và tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến xu hướng hợp tác pháp luật giữa các nước.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ tin tưởng, từ nay trở đi giới luật gia, luật học có thể cùng phối hợp hành động nhằm tiếp tục tăng cường cơ chế Diễn đàn, làm phong phú thêm các nội dung hợp tác, đưa các thành tựu đã đạt được vào thực tế, đảm bảo cho việc thực hiện một Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc - ASEAN phát triển lành mạnh và bền vững, đảm bảo cho việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng đoàn phía Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Trong các phiên Hội thảo chuyên đề, Bà Nguyễn Quỳnh Anh – giảng viên chính Trường Đại học Luật Hà Nội, đại biểu Đoàn Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn năm nay đã có bài tham luận tại Phiên 3 - Diễn đàn Trung Quốc – ASEAN về quản trị tội phạm xuyên biên giới với chủ đề "Cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa ASEAN và Trung Quốc: Những thách thức mới và giải pháp".

Đại diện Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, các tội phạm xuyên quốc gia gần đây không còn giới hạn ở các hình thức truyền thống như buôn bán ma túy, buôn người, rửa tiền và khủng bố. Các hình thức mới, bao gồm tội phạm công nghệ cao, tội phạm tài chính kỹ thuật số và tội phạm môi trường đã xuất hiện và gia tăng nhanh chóng.

Những diễn biến này đặt ra những thách thức đáng kể cho các Chính phủ và đòi hỏi có các cơ chế hợp tác nội khối và ngoại khối thích ứng kịp thời. Qua đó, đại diện Hội Luật gia Việt Nam cũng đưa ra một số giải pháp như: cải thiện khuôn khổ pháp lý chung, đẩy mạnh hoạt động hợp tác đào tạo, hợp tác điều tra chung, phát triển nền tảng chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ pháp lý để tăng cường khả năng phục hồi an ninh khu vực.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh - đại diện Đoàn Hội Luật gia Việt Nam trình bày tham luận

Cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn, Đoàn Hội Luật gia Việt Nam cũng tham gia Buổi hội kiến giữa Lãnh đạo Hội Luật gia Trung Quốc và các lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

Về phía Trung Quốc có ông Vương Hồng Tường – Phó Chủ tịch điều hành Hội Luật học; ông Cao Tử Thành – Phó Chủ tịch Hội Luật học, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư toàn Trung Quốc; ông Doãn Bảo Hổ – Phó Tổng Thư ký Hội Luật học; ông Lữ Hưng Hoàn – Chánh Văn phòng Hội Luật học; bà Phan Tân Nham – Phó Giám đốc Trung tâm trao đổi học thuật pháp lý Trung Quốc; ông Trương Tiểu Quân – Phó Hiệu trưởng Đại học Chính pháp Tây Nam, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật Trung Quốc - ASEAN.

Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc Trung tâm thông tin và tư vấn pháp luật Việt - Trung-ASEAN; Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Xuân Anh – Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Vương Hồng Tường – Phó Chủ tịch điều hành Hội Luật học Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng các đại biểu Việt Nam sang tham dự Diễn đàn tại Trùng Khánh nhân dịp này.

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, tạo thuận lợi để hai hội tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Lãnh đạo hai bên tin tưởng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa hai nước sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu

Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu pháp luật Trung Quốc - ASEAN thuộc Trường Đại học Chính pháp Tây Nam (Trung tâm), một trong những trường đào tạo Luật lớn và lâu đời nhất tại Trung Quốc.

Hai bên đã có những chia sẻ về quá trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Hội Luật gia Việt Nam và Trung tâm trong những năm vừa qua và hi vọng tiếp tục có được sự hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa hai bên.

Hội Luật gia Việt Nam cũng nhất trí với đề xuất thành lập các Tổ tư vấn pháp luật chung giữa hai bên của Trung tâm để tư vấn pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tham gia vào tiến trình hòa giải thương mại, trọng tài thương mại, giải quyết tranh chấp để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp của hai bên.

Buổi làm việc của Hội Luật gia Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu pháp luật ASEAN – Trung Quốc

Cũng trong buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu pháp luật Trung Quốc – ASEAN, Trường Đại học Chính pháp Tây Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và các thành viên trong Đoàn cũng đã chứng kiến Lễ Kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Chính pháp Tây Nam của Trung Quốc và Trường Đại học Luật Hà Nội của Việt Nam.

Qua đó, nhằm thúc đẩy hợp tác pháp lý trong bối cảnh giao lưu học thuật giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ngày càng mở rộng, mở ra cơ hội hợp tác về đào tạo, trao đổi giảng viên – sinh viên, nghiên cứu chung và đồng tổ chức các hội thảo quốc tế, thống nhất coi hợp tác học thuật là nền tảng thúc đẩy kết nối pháp lý giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn ĐH Luật Hà Nội làm việc với Trung tâm Nghiên cứu pháp luật Trung Quốc – ASEAN, Trường Đại học Chính pháp Tây Nam

Ngày 22/11/2025, Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam cũng đã đến chào và thăm trụ sở làm việc mới của Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam tại Trung Khánh, Trung Quốc. Ông Bùi Nguyên Long - Tổng Lãnh sự đã rất cảm động và dành sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo với Đoàn.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam đã thiết lập được Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Trùng Khánh, một trong những đô thị lớn và phát triển của Trung Quốc, nơi có nhiều cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc sinh sống, làm việc và học tập.

Đây là sự kiện ghi mốc son mới trong tiến trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Việt Nam và khu vực miền Tây Trung Quốc nói riêng.

Đoàn Hội Luật gia Việt Nam đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh