Đảng uỷ Hội Luật gia Việt Nam tham dự quán triệt 3 chuyên đề lớn

Sáng 17/10, Đảng uỷ Hội Luật gia Việt Nam tham dự trực tuyến về quán triệt 3 chuyên đề quan trọng từ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tới các đảng viên trong Đảng bộ.

Sáng 17/10 diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đến dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Nguyễn khánh Ngọc Nguyễn Khánh Ngọc – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng các cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ dự Hội nghị trực tuyến

Hội nghị được thực hiện trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có sự tham dự của gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên BCH các tổ chức Đảng trực thuộc; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Tại 8 tổ chức đảng trực thuộc được kết nối trực tuyến đến 48 điểm cầu với sự tham dự của 1.889 đại biểu và 740 đại biểu học qua truyền hình trực tiếp.

Điểm cầu trực tuyến tại Hội Luật gia Việt Nam

Tại điểm cầu Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam cùng cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại Hội Luật gia Việt Nam.

Theo chương trình, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam dự hội nghị trực tuyến

Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quán triệt bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.