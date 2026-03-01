Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là một mốc chính trị quan trọng theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ quản trị mới của đất nước trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc phát triển đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

