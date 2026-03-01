Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ
20:00 01/03/2026
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.
