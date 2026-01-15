Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

11:11 15/01/2026
Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Chiều 14/1, phát biểu tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề cập đến ý nghĩa, tầm quan trọng nổi bật nhất của Đại hội XIV cũng như những điểm mới về tư duy, tầm nhìn và chiến lược.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những thay đổi rất nhanh, nhiều thời cơ nhưng cũng rất phức tạp, khó đoán định, nhiều thay đổi mang tính thời đại. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm nước ta trải qua 40 năm đổi mới với nhiều thắng lợi to lớn, đặt nền tảng cho sự phát triển hướng tới cột mốc 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

1-1768450367.png

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, trả lời các câu hỏi của báo chí. (Ảnh: TTXVN)

"Mục tiêu Đại hội XIII là xây dựng, phát triển nền kinh tế, đưa đất nước ta thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại. Đại hội XIII có thể nói là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, bão lũ thiên tai rồi đứt gãy chuỗi cung ứng.

Vì vậy, Nhân dân ta rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để đưa đất nước ta thực hiện bằng được thắng lợi các mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước", ông Nguyễn Xuân Thắng phân tích.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh sự chung sức đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 Việt Nam trở thành một nước đang phát triển thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại và hiện thực hóa mục tiêu 2045.

"Kiên định với các mục tiêu, nguyên tắc, đường lối kế thừa và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới để chúng ta vững tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Tự chủ chiến lược để tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới. Chúng ta thực hiện mục tiêu rất rõ ràng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước đi lên", ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Về tư duy, tầm nhìn và chiến lược, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá Đại hội XIV có những điểm mới rất toàn diện về nội dung xây dựng, phát triển, trong cách thể hiện các văn kiện và ở việc tổ chức triển khai thực hiện văn kiện ngay trước thềm Đại hội, cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng bằng những quyết sách chiến lược của Đảng.

"Thứ nhất là đổi mới về mặt tư duy. Trọng tâm là vấn đề đột phá, hoàn thiện kỹ thuật về mặt thể chế để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây cũng là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chúng ta chưa đề cập hoặc ở một chừng mực nhất định và nói nhiều đến thể chế kinh tế. Lần này không chỉ nền kinh tế mà là cả văn hóa xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, rất quan trọng", ông Nguyễn Xuân Thắng phân tích.

"Thứ hai là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển nhanh, bền vững đất nước nhưng nội hàm cũng có nhiều điểm mới. Trước đây khi nói về phát triển nhanh, bền vững đất nước về phương diện kinh tế, chúng ta chưa đặt vấn đề về môi trường. Lần này nhấn mạnh vấn đề môi trường. Đây là 3 trụ cột rất quan trọng: Kinh tế, xã hội, môi trường. Môi trường mà chúng ta nói tới có nhiều nội hàm nêu đến vai trò của bản sắc văn hóa, ổn định chính trị".

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Bí thư Tô Lâm rất nhiều lần nhấn mạnh đây là điểm cần tiếp tục thể hiện thật nổi bật trong các văn kiện, trên những vấn đề mang tính nguyên tắc.

"Thứ nhất là phải ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển. Thứ hai là phải phát triển ổn định, phát triển bứt phá bằng thành tựu, bằng được về mục tiêu. Thứ ba là nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Đấy là mục tiêu cuối cùng trong nội dung đổi mới của chúng ta. Để làm việc đó, có mội nội dung cũng rất mới và xuyên suốt trong những dự thảo văn kiện, đấy là xác lập về mô hình tăng trưởng mới chứ không phải là chỉ có đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu, hay từ rộng sang sâu.

Chúng ta phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực. Đấy chính là những yếu tố chúng ta thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, để bứt phá xây dựng nền kinh tế của quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng.

Bằng chứng là năm 2025 chúng ta quyết tâm để có được tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8% và thực tế đạt được 8,02%, phải nói là ở tầm rất lớn", Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhận định.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực của sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Đại hội XIV lần đầu tiên xác định quốc phòng an ninh cùng với đối ngoại đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu thường xuyên. Đây là vấn đề thích ứng để khai thác các điều kiện trong sự phát triển của đất nước khi chúng ta đã hội nhập sâu rộng với thế giới và khu vực.

Một điểm mới khác được nhắc đến là những quan điểm, tư tưởng trong dự thảo văn kiện được cụ thể hóa sâu sắc hơn bằng hệ thống giải pháp về chính sách để thực hiện. Trước đây, việc tổ chức quán triệt nghị quyết, sau đó các bộ ban ngành, địa phương xây dựng chương trình, hành động mới tới tổ chức triển khai thực hiện mất nhiều thời gian.

"Lần đầu tiên chúng ta tích hợp theo định hướng cả báo cáo chính trị và kinh tế xã hội, báo cáo về xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng vào một báo cáo. Đi liền với đó là có chương trình hành động rất cụ thể, thể hiện thực hiện tất cả những nội dung mới từ báo cáo chính trị, rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện và bây giờ đang thực hiện chứ không phải đến sau Đại hội", ông Nguyễn Xuân Thắng nói thêm.

