Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Cụm thi đua số 6 - Hội Luật gia Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

21:01 08/12/2025
Chiều 8/12, tại Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội), Cụm thi đua số 6 (Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng chính sách pháp luật

Thay mặt Cụm thi đua số 6, ông Hà Công Anh Bảo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại Thương cho biết, năm 2025, Cụm thi đua số 6 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những Cụm hoạt động hiệu quả, toàn diện và có chiều sâu chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam, với sự tham gia của các Chi hội thuộc các Bộ, ngành Trung ương, học viện, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hành nghề luật.

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Cụm 6 nổi bật với vai trò nòng cốt, đóng góp trực tiếp, thực chất vào nhiều dự án luật, nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Nhà nước.

1-1765202494.jpg

Ông Hà Công Anh Bảo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại Thương

Các Chi hội như: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp… đã phát huy tốt vai trò tham mưu, thẩm định, phản biện chính sách trong các lĩnh vực then chốt như cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, an ninh trật tự, tố tụng và quản lý nhà nước.

Cụm thi đua số 6 hiện có 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam bao phủ hầu hết các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, học viện, đơn vị báo chí và hệ thống các trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam.

Đây là Cụm có quy mô lớn, lực lượng hội viên đông đảo với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chuyên gia pháp lý, luật sư, nhà khoa học và giảng viên pháp luật.

Khối viện nghiên cứu, học viện, trường đại học và các tổ chức hành nghề luật đóng góp nhiều ý kiến học thuật, phản biện độc lập, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức và đối tượng. Các Chi hội chủ động tổ chức tập huấn, hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền qua báo chí, tư vấn lưu động, đối thoại pháp luật và lồng ghép PBGDPL vào sinh hoạt chuyên môn.

2-1765202494.jpg

Đại diện một số Chi hội luật gia trong Cụm thi đua số 6 tại hội nghị

Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như tuyên truyền pháp luật trong hệ thống công đoàn, trong lực lượng vũ trang, trong lĩnh vực hải quan, ngân hàng, sở hữu trí tuệ và giáo dục đào tạo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại được các Chi hội triển khai tích cực, hướng mạnh về cơ sở và nhóm đối tượng yếu thế. Nhiều vụ việc được tư vấn, giải quyết kịp thời trong các lĩnh vực lao động, đất đai, dân sự, hành chính, sở hữu trí tuệ, tín dụng – ngân hàng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và giữ gìn ổn định xã hội.

Trong lĩnh vực cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát và phản biện xã hội, các Chi hội thuộc Cụm 6 tiếp tục tham gia sâu vào việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị lớn của Đảng và Nhà nước; tổ chức nghiên cứu, hội thảo, đề xuất kiến nghị cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

a3-1765202494.png

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Cụm cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, một số khó khăn về nguồn lực, tài chính… từ đó, Cụm cũng chỉ ra những phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện các Chi hội đều nhất trí một trong những yêu cầu quan trọng trong thời gian tới là cần tăng cường sự gắn kết, tương tác, hợp tác nhiều hơn, nhất là trong công tác tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp luật, phản biện xã hội, thiện nguyện…

Đổi mới tư duy hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Cụm thi đua trong năm qua. Từ chỗ hoạt động còn trầm lắng, rời rạc khi mới thành lập, đến nay Cụm thi đua đã tạo được không khí sôi nổi, mang đậm bản sắc riêng.

Số lượng đơn vị tham gia sinh hoạt trong Cụm cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về chất lượng. "Tuy tổng số đầu mối giảm do tinh gọn, sáp nhập, nhưng số lượng đơn vị tham gia thực chất, có đóng góp cụ thể đã tăng so với những ngày đầu thành lập Cụm", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận.

7-1765202436.jpg

Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, ông Trần Công Phàn cho rằng, đây là "thời điểm vàng" để giới luật gia phát huy thế mạnh chuyên môn. Đặc biệt là vai trò phản biện xã hội, ông nhấn mạnh cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thước đo uy tín của Hội.

Chia sẻ với những trăn trở của một số Chi hội về khó khăn kinh phí, ông Trần Công Phàn đưa ra quan điểm "không nên thụ động chờ đợi mà cần chủ động khẳng định vị thế bằng chất lượng công việc".

Ông ví von: "Hãy làm việc như một bác sĩ giỏi. Khi tay nghề cao, uy tín lớn, bệnh nhân sẽ tự tìm đến. Tương tự, khi Hội Luật gia làm tốt công tác tư vấn, phản biện sắc sảo, các cơ quan nhà nước và xã hội sẽ chủ động đặt hàng và bố trí nguồn lực".

8-1765202494.jpg

Đại diện Chi hội Luật gia Viện kiếm sát Nhân dân Tối cao tại hội nghị

Định hướng thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam yêu cầu các Chi hội trực thuộc tiếp tục bám sát tinh thần Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt, cần chủ động tham gia sâu hơn vào quy trình xây dựng chính sách, pháp luật, xứng đáng là "cánh tay nối dài" và là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công tác pháp luật.

"Cụm thi đua số 6 là tập hơn những Chi hội mạnh, phải luôn luôn phấn đấu làm Cụm đi đầu trong mọi hoạt động công tác", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ.

Tiếp theo, tại hội nghị đã tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm Phó của Cụm thi đua số 6. Kết quả, Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại thương tiếp tục được tín nhiệm bầu là Cụm trưởng.

Cụm phó gồm các Chi hội: Ban Nội chính Trung ương; Bộ Công an, Bộ Nội vụ; VKSND Tối cao; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện nghiên cứu và đào tạo Kinh tế-tài chính; Công ty luật số 5 Quốc gia; Công ty Invenco.

9-1765202494.jpg

Ông Dương Đình Khuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam (thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh với các Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 6

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, Cụm thi đua số 6 đã tiến hành Tọa đàm khoa học về Công ước Hà Nội. Tọa đàm đã được nghe 2 tham luận quan trọng là "Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và việc bảo đảm quyền riêng tư trên môi trường số" của ThS. Bùi Thị Hường – Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và pháp luật.

Tham luận "Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng - Chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW" do PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Chi hội Luật gia Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/cum-thi-dua-so-6-hoi-luat-gia-viet-nam-phat-huy-hon-nua-vai-tro-phan-bien-xa-hoi-204251208172435683.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội Luật gia VN Cụm Thi đua số 6
Cùng chủ đề
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật...

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Diễn đàn - Luật gia
“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột”...

Giáo dục phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở việc “truyền đạt văn bản pháp luật” Diễn đàn - Luật gia
Giáo dục phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở việc “truyền đạt văn bản pháp luật”

Ngày 5/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp...

Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ vọng từ "sandbox quốc gia" Diễn đàn - Luật gia
Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ vọng từ "sandbox quốc gia"

Trong dòng chảy đối thoại sôi động của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 vừa diễn ra tại Thành...

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập...

Các yêu cầu cấp thiết đối với công tác PBGDPL trong bối cảnh mới Diễn đàn - Luật gia
Các yêu cầu cấp thiết đối với công tác PBGDPL trong bối cảnh mới

Bối cảnh mới cho thấy công tác PBGDPL phải gắn với các nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà...

Mới cập nhật
Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Vì sao bất động sản ven biển không ngừng tăng nhiệt?

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và du lịch như Bãi Cháy, Quảng Ninh.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc: chuỗi cung ứng dịch chuyển, dòng vốn FDI tái phân bổ, và làn sóng công nghệ mới đang định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá.

19 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Dự án Tổ hợp đa chức năng APEC 2027 có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được xây dựng với tốc độ khiến nhiều người choáng ngợp, đến nay đã hoàn thiện 34% tống khối lượng. Mới đây ASEAN Urbanist – diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện đô thị của Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi và ví von việc xây dựng các công trình APEC mà Sun Group đang thực hiện với “tốc độ ánh sáng”.

19 giờ trước Thông tin đầu tư

Hoàn thiện mô hình Tòa án chuyên biệt: Bảo đảm chuẩn mực quốc tế, giữ vững chủ quyền tư pháp

Hoàn thiện mô hình Tòa án chuyên biệt: Bảo đảm chuẩn mực quốc tế, giữ vững chủ quyền tư pháp

Chiều 5.12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đa số đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết ban hành đạo luật mới, coi đây là công cụ pháp lý quan trọng để thiết lập mô hình tòa án hiện đại, minh bạch, góp phần nâng tầm môi trường đầu tư. Tuy vậy, nhiều nhóm vấn đề trọng tâm tiếp tục được đại biểu phân tích nhằm bảo đảm luật khi ban hành khả thi, chặt chẽ và tương thích với thông lệ tư pháp quốc tế.

20 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025

Một loạt chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Nghị định mới về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, khung pháp lý mới cho hoạt động của công ty quản lý nợ,... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2025.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế: Ủng hộ cơ chế "chuyên biệt" nhưng cần gỡ vướng pháp lý

Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế: Ủng hộ cơ chế "chuyên biệt" nhưng cần gỡ vướng pháp lý

Chiều 04/12, sau khi nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật này. Tại Tổ 1- Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, các đại biểu Quốc hội đánh giá việc xây dựng dự án Luật đã thể hiện tư duy pháp lý mới, đột phá, chạm đến cốt lõi của niềm tin đối với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi trong quy trình tố tụng, tiêu chuẩn thẩm phán và cơ chế thi hành án.

20 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 05/12/2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, với 92,39% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

20 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và một số quốc gia ASEAN, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về tương trợ tư pháp hình sự. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay