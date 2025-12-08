Cụm thi đua số 6 - Hội Luật gia Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Chiều 8/12, tại Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội), Cụm thi đua số 6 (Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng chính sách pháp luật

Thay mặt Cụm thi đua số 6, ông Hà Công Anh Bảo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại Thương cho biết, năm 2025, Cụm thi đua số 6 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những Cụm hoạt động hiệu quả, toàn diện và có chiều sâu chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam, với sự tham gia của các Chi hội thuộc các Bộ, ngành Trung ương, học viện, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hành nghề luật.

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Cụm 6 nổi bật với vai trò nòng cốt, đóng góp trực tiếp, thực chất vào nhiều dự án luật, nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Nhà nước.

Ông Hà Công Anh Bảo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại Thương

Các Chi hội như: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp… đã phát huy tốt vai trò tham mưu, thẩm định, phản biện chính sách trong các lĩnh vực then chốt như cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, an ninh trật tự, tố tụng và quản lý nhà nước.

Cụm thi đua số 6 hiện có 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam bao phủ hầu hết các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, học viện, đơn vị báo chí và hệ thống các trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam. Đây là Cụm có quy mô lớn, lực lượng hội viên đông đảo với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chuyên gia pháp lý, luật sư, nhà khoa học và giảng viên pháp luật.

Khối viện nghiên cứu, học viện, trường đại học và các tổ chức hành nghề luật đóng góp nhiều ý kiến học thuật, phản biện độc lập, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức và đối tượng. Các Chi hội chủ động tổ chức tập huấn, hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền qua báo chí, tư vấn lưu động, đối thoại pháp luật và lồng ghép PBGDPL vào sinh hoạt chuyên môn.

Đại diện một số Chi hội luật gia trong Cụm thi đua số 6 tại hội nghị

Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như tuyên truyền pháp luật trong hệ thống công đoàn, trong lực lượng vũ trang, trong lĩnh vực hải quan, ngân hàng, sở hữu trí tuệ và giáo dục đào tạo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại được các Chi hội triển khai tích cực, hướng mạnh về cơ sở và nhóm đối tượng yếu thế. Nhiều vụ việc được tư vấn, giải quyết kịp thời trong các lĩnh vực lao động, đất đai, dân sự, hành chính, sở hữu trí tuệ, tín dụng – ngân hàng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và giữ gìn ổn định xã hội.

Trong lĩnh vực cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát và phản biện xã hội, các Chi hội thuộc Cụm 6 tiếp tục tham gia sâu vào việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị lớn của Đảng và Nhà nước; tổ chức nghiên cứu, hội thảo, đề xuất kiến nghị cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Cụm cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, một số khó khăn về nguồn lực, tài chính… từ đó, Cụm cũng chỉ ra những phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện các Chi hội đều nhất trí một trong những yêu cầu quan trọng trong thời gian tới là cần tăng cường sự gắn kết, tương tác, hợp tác nhiều hơn, nhất là trong công tác tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp luật, phản biện xã hội, thiện nguyện…

Đổi mới tư duy hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Cụm thi đua trong năm qua. Từ chỗ hoạt động còn trầm lắng, rời rạc khi mới thành lập, đến nay Cụm thi đua đã tạo được không khí sôi nổi, mang đậm bản sắc riêng.

Số lượng đơn vị tham gia sinh hoạt trong Cụm cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về chất lượng. "Tuy tổng số đầu mối giảm do tinh gọn, sáp nhập, nhưng số lượng đơn vị tham gia thực chất, có đóng góp cụ thể đã tăng so với những ngày đầu thành lập Cụm", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận.

Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, ông Trần Công Phàn cho rằng, đây là "thời điểm vàng" để giới luật gia phát huy thế mạnh chuyên môn. Đặc biệt là vai trò phản biện xã hội, ông nhấn mạnh cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thước đo uy tín của Hội.

Chia sẻ với những trăn trở của một số Chi hội về khó khăn kinh phí, ông Trần Công Phàn đưa ra quan điểm "không nên thụ động chờ đợi mà cần chủ động khẳng định vị thế bằng chất lượng công việc".

Ông ví von: "Hãy làm việc như một bác sĩ giỏi. Khi tay nghề cao, uy tín lớn, bệnh nhân sẽ tự tìm đến. Tương tự, khi Hội Luật gia làm tốt công tác tư vấn, phản biện sắc sảo, các cơ quan nhà nước và xã hội sẽ chủ động đặt hàng và bố trí nguồn lực".

Đại diện Chi hội Luật gia Viện kiếm sát Nhân dân Tối cao tại hội nghị

Định hướng thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam yêu cầu các Chi hội trực thuộc tiếp tục bám sát tinh thần Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt, cần chủ động tham gia sâu hơn vào quy trình xây dựng chính sách, pháp luật, xứng đáng là "cánh tay nối dài" và là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công tác pháp luật.

"Cụm thi đua số 6 là tập hơn những Chi hội mạnh, phải luôn luôn phấn đấu làm Cụm đi đầu trong mọi hoạt động công tác", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ.

Tiếp theo, tại hội nghị đã tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm Phó của Cụm thi đua số 6. Kết quả, Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại thương tiếp tục được tín nhiệm bầu là Cụm trưởng.

Cụm phó gồm các Chi hội: Ban Nội chính Trung ương; Bộ Công an, Bộ Nội vụ; VKSND Tối cao; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện nghiên cứu và đào tạo Kinh tế-tài chính; Công ty luật số 5 Quốc gia; Công ty Invenco.

Ông Dương Đình Khuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam (thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh với các Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 6

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, Cụm thi đua số 6 đã tiến hành Tọa đàm khoa học về Công ước Hà Nội. Tọa đàm đã được nghe 2 tham luận quan trọng là "Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và việc bảo đảm quyền riêng tư trên môi trường số" của ThS. Bùi Thị Hường – Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và pháp luật.

Tham luận "Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng - Chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW" do PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Chi hội Luật gia Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.