Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Các yêu cầu cấp thiết đối với công tác PBGDPL trong bối cảnh mới

14:03 26/11/2025
Bối cảnh mới cho thấy công tác PBGDPL phải gắn với các nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước gồm: Cải cách thể chế và cải cách tư pháp, Chuyển đổi số quốc gia, Hội nhập quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Sáng 26/11, tại Tp.Hải Phòng, dưới sự chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Ban Nghiên cứu, xây dựng và PBPL, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho Hội luật gia các tỉnh, thành phố. 

Tại hội nghị có sự tham dự của TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, ĐBQH khoá XV; luật gia Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật và hơn 70 luật gia tới từ 18 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, ĐBQH khoá XV, bày tỏ niềm vui khi được thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tham dự hội nghị, đồng thời kỳ vọng hội nghị sẽ là nơi luật gia các tỉnh có thể chia sẻ kinh nghiệm các cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong bối cảnh mới.

Công tác PBGDPL trong bối cảnh mới 

Tại hội nghị, Luật gia Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam trình bày về bối cảnh mới và yêu cầu cần đổi mới trong công tác PBGDPL của Hội Luật gia Việt Nam.

Theo luật gia Nguyễn Văn Huệ, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCHTW Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện NNPQXHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh cần "tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật". Điều này đặt ra yêu cầu công tác PBGDPL phải được nâng lên tầm cao mới, góp phần bảo đảm mọi chủ thể trong xã hội đều thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

1-1764140601.png

Luật gia Nguyễn Văn Huệ thông tin về một số nội dung chính của hội nghị

Tiếp đó, với sự ra đời của các Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặt công tác PBGDPL phải nhanh chóng được hiện đại hóa phương thức truyền tải, trên các nền tảng số giúp người dân dễ dàng tiếp cận nội dung pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, yêu cầu hội nhập quốc tế đòi hỏi công tác công tác PBGDPL phải chủ động, tích cực trong việc tiếp thu các chuẩn mực pháp lý mới, gắn với các cam kết quốc tế của Việt Nam, nhất là các điều ước, hiệp định mới mà nước ta tham gia. 

Cụ thể hơn, trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã khẳng định rõ quan điểm: pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được tổ chức thi hành nghiêm minh và khi mọi tầng lớp nhân dân hiểu, tin và tự giác tuân thủ. Trong đó, công tác PBGDPL giữ vai trò then chốt, là cầu nối thiết yếu giữa hoạt động lập pháp, hành pháp và ý thức pháp luật của người dân. Việc đổi mới công tác PBGDPL theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu phải tổ chức đồng bộ các hoạt động, các khâu. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cho thấy vai trò của công tác PBGDPL giúp người dân, các chủ cơ sở kinh tế nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh tế, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong kinh doanh và đời sống. 

2-1764140602.png

Luật gia Nguyễn Thanh Hồng, PCT Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị

Ngoài các vấn đề nêu trên, phát biểu tham luận nhiều luật gia quan tâm tới bối cảnh hoạt động của công tác PBGDPL trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, các đại biểu luật gia chia sẻ về các khó khăn như: kinh phí, cơ sở hoạt động... cũng như cách thức tổ chức khắc phục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong bối cảnh mới từ kinh nghiệm thực tiễn mỗi địa phương.

Những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với công tác PBGDPL hiện nay

Trong bối cảnh mới như hiện nay, Luật gia Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật đề xuất các yêu cầu trong bối cảnh mới.

Theo đó, công tác PBGDPL cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách tiếp cận hướng tới tạo lập niềm tin pháp luật, hình thành hành vi pháp lý chuẩn mực, nâng cao năng lực pháp lý của công dân và cộng đồng. Trong đó, xem việc tuân thủ pháp luật là hành vi văn minh, có văn hóa. Coi việc nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân là "đầu tư cho phát triển" và lấy kết quả thay đổi hành vi pháp lý, ý thức tôn trọng pháp luật của người dân làm thước đo hiệu quả. 

3-1764140698.png

Quang cảnh hội nghị

Trong công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình, ứng dụng các nền tảng số, phương thức hiện đại như hội thảo, tập huấn trực tuyến, video clip, đồ họa thông tin minh họa pháp luật trên mạng xã hội sẽ bổ trợ cho cách làm truyền thống. Trong đó, phân loại và cá thể hóa đối tượng PBGDPL và lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp với từng nhóm và cần được "may đo" cho phù hợp. Đối với nhóm đối tượng yếu thế (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cải tạo hoàn lương...), việc PBPL cần thực hiện theo phương thức chuyên biệt (trợ giúp pháp lý lưu động, biên dịch sang tiếng dân tộc, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, tài liệu chữ nổi, v.v.) để bảo đảm họ tiếp thu hiệu quả. 

Tăng cường liên kết với các tổ chức, cơ quan liên quan. Chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang hệ sinh thái pháp lý cộng đồng Chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái pháp lý cộng đồng bền vững, kết hợp giữa phổ biến – tư vấn – trợ giúp pháp lý – phản ánh chính sách – giám sát thực thi pháp luật. Sự liên kết đồng bộ giữa các tổ chức và các ngành sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng, giúp công tác PBGDPL trở thành một phong trào sâu rộng, bền bỉ trong toàn xã hội. 

4-1764140698.png

Đại diện Hội Luật gia Hải Phòng có những chia sẻ thẳng thắn và đưa ra đề xuất với Hội Luật gia Việt Nam về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác PBGDPL trong bối cảnh mới

Ngoài ra, công tác PBGDPL phải bảo đảm tính chiến lược, kịp thời, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Trong đó, "Tính chiến lược" nghĩa là phải có tầm nhìn dài hạn, gắn PBGDPL với các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền, với kế hoạch tổng thể và bước đi cụ thể cho từng giai đoạn. "Tính kịp thời" đòi hỏi thông tin, chính sách pháp luật mới phải được phổ biến nhanh chóng, ngay khi ban hành để người dân sớm nắm bắt và thực hiện. "Dễ hiểu, dễ tiếp cận" là nguyên tắc then chốt bảo đảm người dân ở mọi trình độ đều có thể hiểu và làm theo pháp luật. 

"Trong bối cảnh mới, công tác PBGDPL của HLGVN vừa phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, vừa phải gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Những yêu cầu và định hướng nêu trên đòi hỏi HLGVN phát huy cao độ lợi thế và trách nhiệm của mình, tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công tác PBGDPL, qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng NNPQXHCN Việt Nam, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân", luật gia Nguyễn Văn Huệ nêu quan điểm.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/cac-yeu-cau-cap-thiet-doi-voi-cong-tac-pbgdpl-trong-boi-canh-moi-204251126085918073.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zal

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Quyền được sống trong môi trường trong lành: Quy định pháp luật của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Quyền được sống trong môi trường trong lành: Quy định pháp luật của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết tập trung phân tích cơ sở pháp lý của nguyên tắc được sống trong môi trường...

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập Diễn đàn - Luật gia
Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật,...

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay Diễn đàn - Luật gia
Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà...

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới Diễn đàn - Luật gia
Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức...

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay Diễn đàn - Luật gia
Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác...

Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7 Diễn đàn - Luật gia
Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7

Ngày 21 và 22/11, tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác pháp luật...

Mới cập nhật
Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật

Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật

Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay (26/11), Quốc hội đã thông qua 4 dự thảo luật, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 1)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 1)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tạp chí Pháp lý điện tử sẽ lần lượt giới thiệu những điểm mới đáng chú ý trong số các dự luật đó.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

MB xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, phục vụ từ quân nhân, người trẻ đến doanh nghiệp và tiểu thương, thể hiện tầm nhìn của ngân hàng nhóm “Big 5”.

9 giờ trước Thông tin đầu tư

Quyền được sống trong môi trường trong lành: Quy định pháp luật của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Quyền được sống trong môi trường trong lành: Quy định pháp luật của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết tập trung phân tích cơ sở pháp lý của nguyên tắc được sống trong môi trường trong lành, quá trình hình thành và phát triển của quyền này trong hệ thống pháp luật quốc tế và Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng thực thi các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, đặc biệt là Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, nhằm làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai

Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai

( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai sẽ giúp cho quá trình đánh giá của cơ quan chức năng được đúng đắn và kết luận đúng bản chất hành vi nào là vi phạm hành chính, hành vi vi phạm nào là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

10 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

10 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. Nó thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin". Xét về nội hàm của vấn đề, mô hình này sẽ không chỉ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đất đai mà còn có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác (đầu tư, cấp phép kinh doanh, thuế...). Đây là điều tạo nền tảng và tiền đề cần thiết để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Bài viết đi vào phân tích sự cần thiết và tính khách quan trong việc hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng kiến tạo phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò cơ bản của Hội Luật gia Việt Nam góp phần tham gia hoàn thiện pháp luật đất đai.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay