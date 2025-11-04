Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Cơ chế, chính sách đặc thù cho đường sắt tốc độ cao: Phải rõ phạm vi, trách nhiệm, cam kết và kiểm soát rủi ro

09:48 04/11/2025
Sáng 3/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.
a1-1762224493.jpg

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng cho rằng việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là yêu cầu lớn. Trong đó cần xác định mối quan hệ giữa cơ chế, chính sách trong dự thảo nghị quyết với các cơ chế, chính sách được ban hành cho phương thức đầu tư công lĩnh vực hạ tầng thiết yếu; làm rõ các ưu đãi nổi trội dành cho hình thức đầu tư tư nhân, phương thức đối tác công tư (PPP); cơ chế kiểm soát rủi ro, bảo vệ an toàn nguồn vốn nhà nước.

a2-1762224507.jpg

Phó Thủ tướng cho rằng việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là yêu cầu lớn - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi đầu tư công, Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và rủi ro; khi đầu tư tư nhân, doanh nghiệp sẽ quản lý và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Vì vậy, cơ chế, chính sách cần xác lập mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính.

Quy định 3 hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt sẽ bao gồm: Quy định chung áp dụng cho cả 3 hình thức đầu tư công, PPP, đầu tư kinh doanh; quy định áp dụng riêng cho hình thức đầu tư kinh doanh; quy định áp dụng riêng cho phương thức đầu tư PPP; cơ chế phòng, chống tham nhũng…

a3-1762224507.jpg

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận chi tiết về điều khoản, quy định chung được liên quan đến: Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời công trình điện; khai thác khoáng sản làm vật liệu, bãi đổ thải; công tác chuẩn bị đầu tư; khai thác nhà ga và khu vực phát triển đô thị theo hướng tuyến giao thông (TOD); các chính sách tài chính; phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, những cơ chế, chính sách áp dụng riêng cho hình thức đầu tư kinh doanh (phương án thu xếp vốn, giải ngân; bảo đảm đầu tư; ưu đãi về thuế; vận hành khai thác…); áp dụng riêng cho phương thức đầu tư PPP (cơ chế chia sẻ chênh lệch doanh thu thực tế và doanh thu trong phương án tài chính thời hạn dự án).

a4-1762224507.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Về nguồn vốn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đề nghị bổ sung cơ chế chia sẻ trách nhiệm nguồn lực với ngân sách địa phương, tương tự các dự án đường cao tốc đang triển khai. Đồng thời, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước có khả năng tham gia đầu tư hạ tầng liên quan thì cần cho phép huy động vốn doanh nghiệp, thay vì quy định cứng toàn bộ từ ngân sách Trung ương.

Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng cần làm rõ cơ chế nhà nước cho vay trong trường hợp đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh (đặc biệt là tỉ lệ cho vay và cách tính thời hạn trả nợ theo từng lần giải ngân); đồng thời đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến giới hạn cấp tín dụng và trách nhiệm giám sát, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với pháp luật hiện hành.

a5-1762224507.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh yêu cầu, nghị quyết phải bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, như Luật Đầu tư, Luật PPP, Luật Đất đai và các nghị quyết liên quan đang áp dụng. Các cơ chế tài chính quan trọng như tỷ lệ vốn nhà nước cho vay hoặc giới hạn cấp tín dụng cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng và tính khả thi, nhất là nguy cơ rủi ro, phòng ngừa tiêu cực và trục lợi chính sách.

Dự thảo nghị quyết cũng cần bổ sung nội dung ràng buộc trách nhiệm, cam kết, và cơ chế xử lý nếu nhà đầu tư chậm tiến độ, vi phạm cam kết, mất khả năng tài chính hoặc phá sản.

Một số ý kiến khác cho rằng, việc đánh giá kinh nghiệm quốc tế là nội dung bắt buộc, nhằm tránh vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, giúp lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp, bảo đảm hiệu quả trong tổ chức đầu tư, vận hành và bảo trì.

Nội dung đánh giá tác động của dự án cần được thực hiện tổng thể, không chỉ trong giai đoạn xây dựng mà còn khi khai thác, vận hành và bảo trì hệ thống.

Năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ là vấn đề then chốt

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết bảo đảm có tính bao quát cao, xác định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng cho cả ba hình thức: Đầu tư công, đầu tư tư nhân và PPP.

Trong đó, Bộ Xây dựng cần làm rõ mối quan hệ giữa nghị quyết này với các nghị quyết đã ban hành liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành đường sắt, vật liệu xây dựng... Những cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả thì kế thừa, tích hợp, còn những nội dung chưa đủ mạnh phải được rà soát, hoàn thiện và nâng cấp để bảo đảm nghị quyết thực sự có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Những quy định đã được luật hóa đầy đủ thì không đưa lặp lại, tránh rườm rà và bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực thi.

a6-1762224507.jpg

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết bảo đảm có tính bao quát cao - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, cơ chế Nhà nước cho vay trong trường hợp đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh thì phải có luận chứng đầy đủ từ năng lực của nhà đầu tư, cơ chế kiểm soát dòng vốn đến phương án phòng ngừa rủi ro và bảo toàn tài sản hình thành từ vốn Nhà nước. Đồng thời, phải quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong cả hai trường hợp: Rủi ro khách quan (thiên tai, dịch bệnh, biến động bất khả kháng) và rủi ro do năng lực yếu kém hoặc vi phạm, kể cả phương án Nhà nước tiếp quản hoặc quốc hữu hóa tài sản khi cần thiết để bảo vệ lợi ích công.

Năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ của nhà đầu tư được coi là vấn đề then chốt, phù hợp yêu cầu làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt trong nước. Nhà đầu tư phải xây dựng lộ trình rõ ràng từ tiếp nhận, vận hành, bảo trì đến tiến tới sản xuất, chế tạo từng bước, dựa trên khả năng hấp thụ công nghệ, năng lực nhân lực và quy mô thị trường nội địa; cam kết phương án chuyển giao công nghệ cụ thể, khả thi.

Dự thảo nghị quyết cũng cần làm rõ cơ chế quản lý, sở hữu tài sản, phương thức vận hành và trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong toàn bộ vòng đời dự án, tránh chồng chéo, tránh rủi ro pháp lý sau này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Tổng công ty Đường sắt và Văn phòng Chính phủ thành lập tổ biên tập để rà soát, đánh giá tác động và hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/co-che-chinh-sach-dac-thu-cho-duong-sat-toc-do-cao-phai-ro-pham-vi-trach-nhiem-cam-ket-va-kiem-soat-rui-ro-102251103150336903.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều Sự kiện - Chính sách
Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều

(Pháp lý). Theo ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN, quy trình...

Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai Sự kiện - Chính sách
Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tăng giá...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư...

Hôm nay, Quốc hội làm việc về 9 dự án luật và thảo luận về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Sự kiện - Chính sách
Hôm nay, Quốc hội làm việc về 9 dự án luật và thảo luận về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay Quốc hội sẽ làm việc về 9 dự thảo luật trong...

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Sự kiện - Chính sách
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ...

Tuần làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV: ĐBQH thảo luận ở Tổ về các dự án luật quan trọng Sự kiện - Chính sách
Tuần làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV: ĐBQH thảo luận ở Tổ về các dự án luật quan trọng

Ngày 3/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ bước sang tuần làm việc thứ ba. Các đại...

Mới cập nhật
Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều

Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều

(Pháp lý). Theo ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN, quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần tập trung vào ba yếu tố then chốt: Lấy thực tiễn làm điểm xuất phát; Mở rộng cơ chế tham vấn, đối thoại xã hội; Nâng cao chất lượng thể chế hóa và tổ chức thực thi.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai

Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng...

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập

(Pháp lý). Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) nhấn mạnh đổi mới đào tạo và bồi dưỡng nhân lực pháp lý theo hướng chuẩn hóa chương trình theo chức danh, kết hợp lý luận – thực tiễn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đồng thời nâng cao kỹ năng mềm, ngoại ngữ và năng lực hội nhập.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc khai màn mùa lễ hội với hàng loạt sản phẩm mới

Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc khai màn mùa lễ hội với hàng loạt sản phẩm mới

Ngày 1/11, tại Thị trấn Hoàng Hôn, Tập đoàn Sun Group đã khai trương và ra mắt hàng loạt sản phẩm và show diễn mới, hứa hẹn thổi bùng không khí lễ hội tại Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Hôm nay, Quốc hội làm việc về 9 dự án luật và thảo luận về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hôm nay, Quốc hội làm việc về 9 dự án luật và thảo luận về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay Quốc hội sẽ làm việc về 9 dự thảo luật trong buổi sáng và dành cả buổi chiều thảo luận về Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

Đề xuất mới về mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Luật hóa trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo an toàn, minh bạch

Luật hóa trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo an toàn, minh bạch

Thảo luận ở Tổ 16 về dự án Luật Thương mại điện tử, các ý kiến khẳng định sự cần thiết ban hành Luật, tuy nhiên đề nghị cần có chế tài đối với nhà cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời luật hóa trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo an toàn, minh bạch. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên thảo luận tại Tổ 16 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Cao Bằng, Tuyên Quang.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay