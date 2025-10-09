Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước

08:30 09/10/2025
Chiều 8/10, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
1-1759973395.jpg

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình luật Báo chí (sửa đổi) tại phiên họp. ẢNh TNO

Một trong những nội dung đáng chú ý được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh là việc khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, từng bước giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và đổi mới mô hình truyền thông hiện đại.

Thúc đẩy cơ chế tài chính linh hoạt cho báo chí

Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật Báo chí (sửa đổi) không chỉ cần đảm bảo tính khả thi và đồng bộ với các luật hiện hành mà còn phải mở đường cho sự phát triển bền vững của báo chí trong bối cảnh mới. Ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thiết lập cơ chế tài chính đặc thù cho các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị này phát triển năng lực, mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao tính cạnh tranh, thay vì trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước.

“Cần có hướng dẫn cụ thể để các cơ quan báo chí chủ động triển khai hoạt động theo mô hình kinh tế báo chí, vận hành hiệu quả nhưng vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Một điểm mới được bổ sung trong dự thảo luật là khái niệm “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” – những đơn vị báo chí có nhiều loại hình hoạt động, có cơ quan báo chí trực thuộc và được hưởng cơ chế tài chính đặc thù do Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, việc xác định tiêu chí và cơ chế tài chính cho các cơ quan này hiện còn chưa thống nhất. Mỗi đơn vị đang có cơ cấu tổ chức và phương thức vận hành khác nhau, đòi hỏi sự linh hoạt trong cách tiếp cận chính sách, tránh áp đặt một mô hình cứng nhắc.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung rõ các nguyên tắc xác định cơ quan truyền thông chủ lực, cũng như quy định cụ thể về cơ chế tài chính trong luật hoặc văn bản hướng dẫn thi hành, tránh tình trạng áp dụng không đồng đều giữa các đơn vị trung ương và địa phương.

Bên cạnh vấn đề kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đến việc tăng cường sự hiện diện của báo chí cách mạng trên các nền tảng số, nhất là trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới ngày càng chiếm ưu thế trong việc định hướng thông tin dư luận.

2-1759973409.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại phiên họp. ẢNh TNO

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục sắp xếp hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng với tinh thần Nghị quyết 18, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người đứng đầu. Việc xử lý nghiêm các sai phạm, đặc biệt là trong môi trường mạng, cũng được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.

Mở rộng quyền yêu cầu cung cấp thông tin, nhưng cần thận trọng

Liên quan đến quy định cung cấp nguồn tin, dự thảo luật mới đề xuất mở rộng thẩm quyền cho Thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an và công an cấp tỉnh, cho phép yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử mà không giới hạn trong các vụ án “rất nghiêm trọng” hay “đặc biệt nghiêm trọng” như quy định hiện hành.

Đề xuất này, theo tờ trình Chính phủ, được đưa ra theo ý kiến của Bộ Công an. Tuy nhiên, đây là điểm có thể gây tranh luận vì liên quan đến quyền bảo vệ nguồn tin báo chí - một nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động nghề nghiệp.

Theo doanhnghiephoinhap.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doanhnghiephoinhap.vn/chu-tich-quoc-hoi-khuyen-khich-phat-trien-kinh-te-bao-chi-giam-dan-phu-thuoc-ngan-sach-nha-nuoc-117970.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng...

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro Sự kiện - Chính sách
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Trí tuệ nhân...

Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng Sự kiện - Chính sách
Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận thẳng thắn, khoa học...

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII

Sáng nay, 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn...

Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc...

Mới cập nhật
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên của Đảng bộ đợt 19/5/2025, đợt 2/9/2025; Hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2025 và lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

Hầu hết tân sinh viên bước vào đại học đều háo hức về những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp, nhưng chỉ vài tuần sau đã bị thực tế cho nếm đủ combo “khai vị” cực gắt: cháy túi, kẹt xe và sốc với các môn học mới. Một hành trình trưởng thành không giáo trình nào dạy, nhưng ai cũng phải tự mình vượt qua để thật sự lớn lên.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50% (chưa bao gồm thuế, phí) để khám phá Việt Nam và thế giới. Khuyến mãi áp dụng từ 10/10/2025 - 19/10/2025 khi hành khách đặt vé và nhập mã SUPERSALE1010 tại website vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air. Hàng triệu vé Eco (*) với ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, thời gian bay linh hoạt từ 01/11/2025 – 27/5/2026 (**) đang chờ đón bạn!

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) - vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố là người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số

MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số

Lãnh đạo MB chia sẻ, việc tiến vào mảng kinh doanh tài sản số là bắt buộc, nhằm mục tiêu giúp khách hàng có đầy đủ các lựa chọn dịch vụ khi sử dụng hệ sinh thái MB.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Quy định mới về dự án áp dụng hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

Quy định mới về dự án áp dụng hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị định số 257/2025/NĐ-CP ngày 08/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước. Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FWC 2025), Việt Nam SuperPortTM, liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam) đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối logistics hàng không và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay