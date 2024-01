Cảnh sát điều tra trong thời kì mới phải giỏi nghiệp vụ, thông thạo công nghệ và văn hóa

Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại diện lãnh đạo các đơn vị dự Hội nghị.

Năm 2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trong công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Thực hiện rất tốt công tác tham mưu tổng kết, sơ kết 03 chuyên đề nghiệp vụ mang tính đột phá, ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn thực hiện trong tình hình mới. Nổi bật là tham mưu lãnh đạo Bộ Công an lần đầu tiên ban hành Chỉ thị và Hướng dẫn là “cẩm nang nghiệp vụ” cho cán bộ cơ sở; lần đầu tiên tham mưu liên ngành tư pháp Trung ương cho chủ trương, thống nhất quan điểm giải quyết các vướng mắc trong công tác truy nã.

Trung tướng Đỗ Văn Hoành chủ trì Hội nghị.

Tham mưu, đề xuất triển khai bố trí điều tra viên Công an cấp xã; phân quyền cho điều tra viên cấp xã giải quyết án ít nghiêm trọng. Tập trung chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công truyền thống sang công nghệ hiện đại; phối hợp các đơn vị xây dựng, triển khai thí điểm Phần mềm điều tra hình sự.

Trực tiếp thụ lý, điều tra nhiều vụ án trọng điểm, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm; trong đó có 3 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; như vụ án FLC, vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tỉnh Bình Thuận… Chất lượng công tác thẩm định, hướng dẫn điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc được nâng lên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương về quan điểm đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác.

Về hợp tác quốc tế, đơn vị đã nâng cao hiệu quả, vai trò, vị thế của Văn phòng INTERPOL Việt Nam và hoạt động hợp tác quốc tế về điều tra hình sự. Đã tiếp nhận, phối hợp chia sẻ thông tin về tội phạm thông qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL trong phòng, chống tội phạm. Trong khuon khổ hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL đã tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai 6 chiến dịch, 6 dự án về phòng chống tội phạm của INTERPOL tại Việt Nam…

Với những kết quả xuất sắc đạt được trong năm 2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có 22 tập thể, 169 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, có 1 đồng chí được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 đồng chí được Huân chương chiến công hạng Ba; 5 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc trong công tác của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý những tác động của tình hình thế giới, khu vực sẽ tác động đến tình hình tội phạm trong nước sẽ phức tạp và khó dự báo hơn, phát sinh nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn; lợi dụng công nghệ cao để hoạt động. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sẽ rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT tập trung vào những giải pháp trọng tâm trên 03 nhóm vấn đề (phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ và hoạt động điều tra, xử lý tội phạm). Trong đó, phải thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng tập trung phân tích, đánh giá các nguyên nhân điều kiện của tội phạm trong thời gian tới (đặc biệt liên quan đến người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy...), nhận diện bức tranh tội phạm tại các đơn vị, địa phương để tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Văn phòng Cơ quan CSĐT và hệ lực lượng tiếp tục thực hiện tốt thực hiện có hiệu quả, xuyên suốt, chuyên sâu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản “không thể đi sau tội phạm”, tiếp cận đầy đủ hơn với những diễn biến mới của tình hình tội phạm hiện nay nhất là trước xu hướng tội phạm truyền thống chuyển dịch sang sử dụng công nghệ để phạm tội. Về công tác điều tra, xử lý tội phạm, thực hiện bài bản việc nhận diện, đấu tranh các nhóm tội phạm để tham mưu đấu tranh hiệu quả. Để làm tốt công tác này, đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, rà soát, phân công, phân cấp, gắn với trách nhiệm từng vị trí công tác. “Người Cảnh sát trong thời kì mới phải giỏi nghiệp vụ, thông thạo công nghệ và văn hóa. Thực thi luật pháp tố tụng không có quyền xin lỗi”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng INTERPOL Việt Nam. Cần xây dựng kế hoạch tổng thể gắn với các giải pháp để nâng tầm hoạt động hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua kênh INTERPOL trong thời gian tới...