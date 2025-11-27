Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương

13:00 27/11/2025
Giữa những dãy thùng hàng chất cao, người kiểm đếm, người ghi phiếu, người bốc xếp…, mọi công việc diễn ra hối hả, khẩn trương để những chuyến bay Vietjet vận chuyển hàng cứu trợ của người dân cả nước đến với đồng bào đang gồng mình giữa vùng mưa lũ.
1-1764223245.jpg

Hàng trăm thùng hàng cứu trợ của người dân cả nước được Vietjet vận chuyển đến vùng bão lũ những ngày qua

Chỉ trong chưa đầy hai tháng, miền Trung –  nơi “đòn gánh” của hai đầu đất nước lại một lần nữa dầm mình ứng phó với những trận mưa, bão, lũ lụt dồn dập. Nước ngập đến nóc nhà, những chiếc thuyền nan chòng chành đưa người dân đi sơ tán qua dòng nước xiết.

Giữa những hình ảnh đau thương ấy, hàng triệu con dân Việt Nam khắp mọi miền lại cùng hướng về “rốn lũ”, lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào nơi tâm bão. Hòa vào dòng chảy hỗ trợ, Vietjet tiếp tục đảm nhận vai trò “đôi cánh” nối liền yêu thương khi các chuyến bay của hãng vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ từ các điểm cầu sân bay tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

2-1764223245.jpg

Nhân viên Vietjet đưa hàng cứu trợ lên tàu bay để vận chuyển đến đồng bào vùng bão lũ

Tính đến hết ngày 26/11, Vietjet đã vận chuyển thành công hơn 200 tấn hàng hóa cùng hàng trăm lô hàng cứu trợ, bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, bếp gas, chăn mền, cùng thuốc men, thiết bị y tế, áo phao và đèn pin đến người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ngay khi thông tin được công bố, nhiều cá nhân cùng các đơn vị, tổ chức đã nhanh chóng liên hệ với đại diện Vietjet để phối hợp chuyển hàng. Mỗi chuyến hàng mang theo nỗ lực khẩn trương của hãng, không chỉ kịp thời hỗ trợ cho đồng bào miền Trung mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia, kết nối tấm lòng của Vietjet và cộng đồng.

3-1764223245.jpg

Các chuyến bay đêm hối hả, khẩn trương đưa hàng cứu trợ đến người dân vùng bão lũ

Chị Nguyễn Thị Thanh Tú, gửi hàng từ sân bay Nội Bài, chia sẻ: “Tôi đã xem rất nhiều hình ảnh thiên tai, nhưng mỗi lần lũ về miền Trung, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, người dân đang đói rét và kiệt sức giữa bốn bề nước lũ, tim tôi vẫn nhói lên như lần đầu. Tôi tìm kiếm thông tin vận chuyển hàng cứu trợ, thì thấy Vietjet hỗ trợ gửi hàng trong ngày, nên tôi liên hệ ngay. Hy vọng chút tấm lòng của mình sẽ đến đúng nơi đang cần hơi ấm nhất, giúp bà con vơi bớt lo toan trong những ngày tháng khó khăn này”.

Chị Nguyễn Thị Phượng, người dân gửi hàng từ Bắc Ninh, cho biết: “Lúc đầu tôi cũng lo lắm vì thấy những hình ảnh đường sá ở miền Trung bị chia cắt, không biết hàng cứu trợ có đến được và kịp lúc cho bà con hay không. Nhưng khi biết Vietjet nhận chuyển hàng cứu trợ miễn phí, sắp xếp vận chuyển trong ngày, tôi yên tâm hẳn. Nhìn hàng được đóng gói nhanh chóng để xếp lên máy bay cho kịp chuyến, thật sự nhẹ nhõm và ấm lòng vô cùng”.

4-1764223238.jpg

Cán bộ, nhân viên Vietjet chung tay sẻ chia cùng đồng bào vùng bão lũ

Bên cạnh các chuyến bay cứu trợ, hơn 8.000 cán bộ, nhân viên Vietjet trong và ngoài nước đã chung tay trong chiến dịch quyên góp nội bộ lần hai. Số tiền quyên góp được cùng với phần ủng hộ được trích từ ngày lương của cán bộ nhân viên công ty là 5 tỷ đồng sẽ được Vietjet chuyển tới miền Trung, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.

Những đóng góp lặng lẽ ấy đã trở thành một truyền thống cao đẹp, luôn được khơi dậy mỗi khi đất nước đối mặt khó khăn và cần sự chung sức của cộng đồng. Đó không chỉ là những hỗ trợ thiết thực, mà còn là tinh thần tương thân tương ái mà hãng bền bỉ vun đắp trong đời sống văn hoá của tập thể người Vietjet.

Chị Lan Anh, nhân viên Vietjet, chia sẻ: “Có bao nhiêu, tôi góp bấy nhiêu. Mình không dư dả gì, nhưng lúc hoạn nạn thế này thì không thể đứng ngoài được. Nhìn cảnh bà con phải rời nhà cửa, trẻ nhỏ co ro trong những khu sơ tán, tôi thấy thương lắm. Tôi vẫn luôn nghĩ ‘tối lửa tắt đèn có nhau’ nên giúp được gì thì tôi giúp ngay. Mỗi người góp một chút rồi sẽ thành nguồn lực lớn, tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống. Với tôi, giúp được người lúc khó là điều đáng quý nhất”.

5-1764223245.jpg

Đội ngũ kỹ thuật Vietjet ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Mọi nỗ lực của Vietjet đều bắt đầu từ con người, được nuôi dưỡng bằng yêu thương và kết nối bằng sức mạnh của sự đồng lòng. Tinh thần ‘người Vietjet – trái tim nhân ái’ luôn hiện hữu trong từng chuyến bay, từng món hàng và mọi hành động thiện nguyện vì cộng đồng của hãng. Vietjet tin rằng khi tình người được thắp sáng và mỗi tấm lòng cùng nhau san sẻ, bão giông sẽ qua đi, để nụ cười và niềm tin trở lại trên gương mặt kiên cường của người dân miền Trung thân thương.

PV

Vietjet
