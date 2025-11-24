Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, những diễn biến thời tiết cực đoan, mưa lũ dồn dập tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất. Hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị cô lập, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên (CTTV) đã cùng Ngân hàng SeABank phát động chương trình ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và nhận được sự đồng lòng hưởng ứng của các lãnh đạo cấp cao và cán bộ nhân viên trên khắp cả nước.

Tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG - chia sẻ đây là tấm lòng của 22.000 cán bộ nhân viên hướng về đồng bào và cũng là một hoạt động khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì cộng đồng - truyền thống tốt đẹp đã được thực hiện trong suốt hơn 30 năm của Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các CTTV.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG đại diện trao tặng ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khoản hỗ trợ 3 tỷ đồng của Tập đoàn BRG và các CTTV cùng 2 tỷ đồng của Ngân hàng SeABank được trao gửi với mong muốn góp phần tiếp thêm nguồn lực để MTTQ Việt Nam kịp thời phân bổ cho các địa phương, từ đó hỗ trợ bà con xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt. Song song, đại diện doanh nghiệp cũng cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ cán bộ nhân viên tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Bà Trần Thị Thanh Thủy - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SeABank đại diện trao tặng ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - bày tỏ niềm xúc động và trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của CBNV Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các CTTV. Khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất dày và mức độ nghiêm trọng hơn, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội càng có ý nghĩa quan trọng, là nguồn lực bổ sung thiết thực trong công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các CTTV luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho an sinh xã hội và cộng đồng như trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", các quỹ khuyến học, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai...

Những hành động thiết thực, kịp thời này không chỉ thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân cả nước.