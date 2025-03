Căn hộ dưới 3 tỷ đồng sắp “tuyệt chủng”, người trẻ tìm cơ hội an cư tại Vinhomes Grand Park

Giá căn hộ tại TP HCM đã tăng cao nhất từ trước đến nay lên mức 85-91 triệu đồng/m2. Khi dòng căn hộ dưới 3 tỷ đồng gần như “tuyệt chủng”, đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) trở thành điểm sáng, mang đến tấm vé an cư hiếm có cho người trẻ khi đưa ra mức giá “kịch sàn”.

Giá căn hộ tại TP HCM liên tục tăng cao

Theo kết quả điều tra nhu cầu về nhà ở của người dân TP HCM giai đoạn 2026-2030 của Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS), 99,3% người dân có nhu cầu mua căn hộ chung cư trên địa bàn nhằm tiếp tục sinh sống và làm việc tại thành phố. Tuy nhiên, giá nhà tăng cao do khan hiếm nguồn cung đã khiến giấc mơ sở hữu “nhà Sài Gòn” càng trở nên xa tầm tay của đại bộ phận cá nhân và gia đình trẻ.

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản 2024 của Savills chỉ ra, trong vòng 3 tháng cuối năm 2024 giá căn hộ tại TP HCM đã tăng kỷ lục: đạt trung bình đạt 91 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm thuế phí), tăng 36% theo quý và 33% theo năm. Báo cáo của Avison Young cũng cho thấy, 90% rổ hàng mở bán 3 tháng cuối năm 2024 tại TP HCM có giá từ 75-120 triệu đồng mỗi m2.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường căn hộ TP HCM hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới và có chiều hướng tiếp tục đi lên chứ không giảm vì nguồn cung khan hiếm, lực cầu tăng cao. Bên cạnh đó, việc áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2024 càng đẩy mạnh đà tăng giá BĐS trên địa bàn. Những dự án cũ tạm ngừng triển khai trước đây bắt đầu tái khởi động nhưng đều có giá dự kiến tăng cao gấp 2 - 3 lần so với mức đã mở bán trước đó, trong khi phần lớn dự án chuẩn bị mở bán cũng điều chỉnh giá bán tăng thêm tối thiểu 5%.

Tấm vé an cư tại hiếm có Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM

Trong bối cảnh giá căn hộ lập đỉnh và nguồn cung khan hiếm, người mua nhà như tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi đại đô thị Vinhomes Grand Park vẫn còn các giỏ hàng hấp dẫn.

Nhờ được hoàn thiện về khung pháp lý và các thủ tục liên quan đến chi phí đất đai trước khi bảng giá đất mới được áp dụng theo luật kinh doanh BĐS sửa đổi nên đại đô thị có thể đưa ra mức giá bán đặc biệt cạnh tranh so với mặt bằng chung.

Vinhomes Grand Park sở hữu nhiều tiện ích vượt trội, mở ra không gian sống lý tưởng

Điều đáng nói, tất cả các dự án tại Vinhomes Grand Park đều hội tụ nhiều giá trị vượt trội về vị trí, tầm nhìn, quy hoạch, kiến trúc, mảng xanh, hệ tiện ích nội khu và chất lượng xây dựng. Chỉ tính riêng về hệ sinh thái tiện ích, Vinhomes Grand Park đã hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu sống trọn vẹn, đủ đầy, thuận tiện ngay bên thềm nhà của cư dân. Cư dân có thể cho con em học tập tại Vinschool chất lượng quốc tế, mua sắm với Vincom Mega Mall quy mô gần 50.000m2, chăm sóc sức khỏe đã có Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, vui chơi giải trí đa dạng với đại công viên rộng 36ha, công viên Grand Park, quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 2 tầng 36 slots, sân tập pickleball…

Bên cạnh nguồn không khí trong lành, mát mẻ, dồi dào vượng khí đến từ hai con sông lớn là sông Tắc và sông Đồng Nai, đại đô thị Vinhomes Grand Park còn sở hữu hệ sinh thái xanh bền vững, nơi mỗi cư dân được sở hữu 16m2 cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng.

“Tấm vé an cư” của các gia đình trẻ tại Vinhomes Grand Park càng giá trị khi đại đô thị kết nối siêu tốc với nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó phải kể tới đường Vành đai 3 xuyên tâm và sân bay quốc tế Long Thành - đều dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Cùng với metro số 1 đã vận hành, những công trình này sẽ tạo nên mạng lưới giao thông đồng bộ, đa kết nối giữa Vinhomes Grand Park với trung tâm thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ra thế giới, đồng thời là đòn bẩy đưa BĐS tại đây gia tăng giá trị mạnh mẽ.

The Beverly Solari là một trong những dự án được khách hàng trẻ quan tâm nhiều nhất hiện nay tại Vinhomes Grand Park

Với nhiều lợi thế cộng hưởng, nhất là có giá bán vừa tầm, Vinhomes Grand Park đã trở thành điểm sáng của thị trường BĐS khu Đông, giải bài toán an cư, đầu tư cho người trẻ.

Trong đó, phân khu The Beverly Solari là một trong những quỹ căn được quan tâm nhiều nhất hiện nay khi mang tới dòng sản phẩm căn hộ đẳng cấp giữa tầng không “Luxury sky-living” cùng không gian sống khoáng đạt đậm chất bờ Tây nước Mỹ. Ngoài mức giá cực mềm, chỉ từ 59 triệu đồng/m2, người mua còn có thể nhận nhà về ở ngay song hành với việc nhận ngay sổ hồng. Bởi theo chủ đầu tư Vinhomes, trong năm 2025, sẽ có 9.000 sổ hồng được trao tới cư dân Vinhomes Grand Park trong đó có cư dân The Beverly Solari và The Beverly

Giữa lúc giá căn hộ tại TP HCM liên tục lập đỉnh, Vinhomes Grand Park vẫn còn nguồn cung hàng hiệu giữ mức giá “siêu hời” so với thị trường cùng với dư địa tăng trưởng dồi dào trong tương lai. Vì thế, trước khi căn hộ dưới 3 tỷ đồng hoàn toàn biến mất, Vinhomes Grand Park chính là cơ hội cuối cùng cho người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư tại TP HCM.