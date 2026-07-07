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Tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, số tiền chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

08:29 07/07/2026
Trưa 04/7/2026, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, với tinh thần kiên quyết xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền bị chiếm đoạt cho người dân.

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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026

Trong thời gian vừa qua, riêng Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án, 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; trong đó có 2 bị can bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.

Về hình thức, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại "núp bóng trá hình", tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe. Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra các vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản. Đề nghị tất cả các bị hại (trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án, hãy cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đặc biệt với các loại hình đầu tư kinh doanh "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao". Đây là mô tip chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan Công an.

Theo bocongan.gov.vn Copy link
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