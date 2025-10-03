Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam thống nhất sửa đổi dự thảo Điều lệ Hội

16:01 03/10/2025
Sáng 3/10, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thảo luận, thống nhất sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Hội.

Cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới

Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ. Ngoài ra, hội nghị còn có sự hiện diện của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ…

a1-1759482052.jpg
 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam ở Hà Nội, kết hợp trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cho biết Ban Thường vụ sẽ xem xét, đánh giá kết quả công tác trong 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho quý IV năm 2025. Cùng với đó là thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Điều lệ Hội và công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV giai đoạn 2025-2030.

a2-1759482062.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2025, đồng chí Trần Công Phàn cho hay, thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh/thành để thực hiện sắp xếp Hội Luật gia cấp tỉnh. Hội Luật gia Việt Nam cũng chủ động sắp xếp, tinh gọn các phòng, ban của mình.

Đặc biệt, Hội đã quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo. Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, Hội phối hợp với Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế, Tạp chí Pháp lý tổ chức hội thảo "Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống". Tạp chí Đời sống và Pháp luật cũng đã tổ chức tọa đàm với các chuyên gia kinh tế hàng đầu để thảo luận về việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 trong bối cảnh hiện nay.

a3-1759482062.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam

Các mặt công tác chuyên môn khác của Hội như công tác chính trị, tư tưởng; tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tiếp công dân, hòa giải cơ sở và công tác đối ngoại... đều được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Đồng chí Trần Công Phàn cũng lưu ý cần "tăng tốc, tập trung cao độ" để hoàn thành khối lượng công việc còn lại của năm.

Thành lập Hội Luật gia cấp xã là nhiệm vụ bắt buộc

Tại hội nghị, đồng chí Lương Mai Sao – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Hành chính trình bày Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội. Đáng chú ý là nội dung đề nghị thay đổi "Hội Luật gia cấp huyện" thành "Hội Luật gia cấp xã" (trước đây là Chi hội) để phù hợp với bối cảnh thực tiễn.

Một số đề xuất khác bao gồm: Bổ sung Thường trực vào Điều 18 về chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tách Điều 29 về Thường trực Hội Luật gia tỉnh, huyện thành 2 điều riêng biệt (Điều 27 và Điều 30) để linh hoạt hơn trong cơ cấu; và quy định riêng về Ủy viên Thư ký Hội Luật gia xã (Điều 32) để đảm bảo tính rõ ràng.

a4-1759482062.jpg

Đồng chí Lương Mai Sao – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Hành chính trình bày Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo và đóng góp thêm ý kiến. Đơn cử, đồng chí Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Luật gia Khánh Hòa đề nghị cần diễn đạt lại câu chữ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và khẩn trương rà soát lại danh sách hội viên sau sáp nhập để công tác quản lý được thuận lợi hơn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, đề nghị thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam cần nâng cao tiếng nói về nhân quyền và phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội, xác định đúng vị thế mới khi trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

a5-1759482062.jpg

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tổng kết, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao các ý kiến đóng góp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Hội Luật gia cấp xã. Theo đồng chí, dù sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện trong bối cảnh hiện nay.

"Hoạt động của chúng ta chủ yếu diễn ra ở cơ sở với hơn 100 nghìn hội viên. Vì vậy, đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

a6-1759482062.jpg

Một số đại biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng khẳng định, bối cảnh mới sẽ tồn tại cả thách thức và thuận lợi, đòi hỏi các cấp Hội cần nắm bắt thời cơ và chứng minh giá trị bằng những hành động cụ thể.

Theo Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam, hiện nhiều địa phương, các cấp ủy và chính quyền đã sẵn sàng "đặt hàng" để Hội hỗ trợ giải quyết công việc.

"Khi chúng ta làm tốt, trở thành địa chỉ tin cậy, các cơ quan sẽ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ vì họ cũng mong muốn có người san sẻ công việc. Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau thẳng thắn trao đổi để chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cùng nhau làm tốt hơn và cùng tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu.

