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Bàn giao thấp tầng, trao sổ đỏ căn hộ, Sun Urban City tiếp tục kiến tạo niềm tin

16:13 22/06/2026
Chiều ngày 20/6, tại Nhà thi đấu Hà Nam, căn hộ Park Residence và nhà phố, biệt thự Kim Ngân thu hút gần 800 khách hàng quan tâm trong ngày giới thiệu sản phẩm. Ngay tại sự kiện, Sun Property đã chính thức bàn giao nhà phố, biệt thự Kim Tiền và trao sổ đỏ cho chủ sở hữu căn hộ Art Residence.

Sun Urban City liên tục “hâm nóng” thị trường

Với Sun Sports City Ninh Binh, công viên thể thao mới khai trương và công viên Sun World Hà Nam trở lại mùa hè năm nay, dự án Sun Urban City đã trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham dự sự kiện giới thiệu quỹ sản phẩm tiếp theo thuộc tổ hợp căn hộ Park Residence và phân khu Kim Ngân.

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Sự kiện thu hút đông đảo khách tham dự. Ảnh: Ánh Dương

Nghệ thuật trở thành cầu nối đưa khách hàng chạm đến muôn sắc sống tại Sun Urban City. Mang chủ đề “Nhịp Sống Họa Bách Hoa”, màn trình diễn Hand Tutting độc đáo khi các nghệ sĩ hóa thân thành những người kể chuyện bằng đôi tay. Mỗi chuyển động mềm mại như một nét cọ phóng khoáng, từng bước vẽ nên khu vườn bách hoa Sun Urban City, nơi mỗi đóa hoa tượng trưng cho một phân khu, một tiện ích hay một sắc màu cuộc sống riêng biệt. Đến cao trào chương trình, ánh sáng rực lên cùng những chùm pháo đồng loạt bung tỏa, tạo nên khung cảnh như trăm hoa cùng khoe sắc, đánh dấu màn xuất hiện đầy ấn tượng của Park Residence và Kim Ngân.

Trong sự kiện, tọa đàm giữa các đại diện Sun Group cùng các đối tác chiến lược đã mang đến những thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng, vận hành tiện ích và mục tiêu phát triển cộng đồng cư dân, cũng như chia sẻ tầm nhìn về tiềm năng đầu tư trong tương lai gần của dự án.

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Tọa đàm chia sẻ về Sun Urban City và tiềm năng đầu tư. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh các công trình hiện hữu ngày một rõ nét, các căn hộ Park Residence và nhà phố, biệt thự Kim Ngân tiếp tục được hưởng lợi từ hàng loạt động lực tăng trưởng. Nút giao Phú Thứ đã chính thức thông toàn tuyến, gia tăng khả năng kết nối khu vực; cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ bắt đầu hoạt động ổn định từ 26/6/2026; bộ ba đại công viên liên tục thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm. Cùng với cộng đồng cư dân đã chuyển về sống tại các tòa căn hộ Art Residence, tất cả kiến tạo nên một đô thị đáng sống, điểm đến đáng đầu tư phía Nam thủ đô.

“Qũy sản phẩm lần này tiếp tục thừa hưởng lợi thế vị trí hiếm có. Kim Ngân nằm kề cận tổ hợp Art Residence đã đông đúc cư dân, trong khi Park Residence sát công viên Văn hóa, đại công viên thứ 4 dự kiến vận hành vào cuối năm 2026. Đây sẽ là cơ hội đáng chú ý cho những nhà đầu tư muốn đón đầu giá trị gia đồng thời sở hữu sản phẩm tại những vị trí đẹp hữu hạn còn lại của đại đô thị. ” – Đại diện Sun Property nhấn mạnh.

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Sun Property chính thức trao sổ đỏ cho cư dân Art Residence. Ảnh: Ánh Dương

Trong năm nay, Sun Property đã và đang tập trung tiến hành các thủ tục bàn giao cấp tập các nhà phố, biệt thự Kim Tiền, các căn hộ Art Residence tiêu biểu trên trục Đại lộ Lễ hội cho chủ sở hữu và trao sổ đỏ cho cư dân Art Residence. Việc liên tiếp bàn giao nhà và hoàn thiện pháp lý cho khách hàng là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai của chủ đầu tư, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của Sun Urban City trên thị trường.

Xu hướng Staycation – Động lực mới cho thị trường vệ tinh

Ở góc độ thị trường, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh của Batdongsan.com.vn, cũng đã mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản Hà Nội và xu hướng vệ tinh trong quý I/2026, giúp khách hàng, nhà đầu tư tại sự kiện có thêm cơ sở đánh giá.

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Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh của Batdongsan.com.vn, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, xu hướng giãn dân khỏi nội đô Hà Nội đang được thúc đẩy bởi quá trình tái quy hoạch, giải tỏa và áp lực giá nhà trung tâm, tạo động lực cho các đô thị vệ tinh phát triển theo mô hình TOD với đầy đủ hạ tầng, việc làm, giáo dục và y tế. Trong 5 năm qua, số lượng dự án hình thành quanh các tuyến vành đai tăng khoảng 2,6 lần, đạt gần 700 dự án. Đồng thời thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường vệ tinh.

Trong nhóm thị trường vệ tinh, Ninh Bình nổi lên như một TOD Hub phía Nam Hà Nội, sở hữu lợi thế kết nối đa tầng, cùng hệ sinh thái bệnh viện, đại học và khu công nghiệp, tạo nguồn cầu ở thực và cầu thuê bền vững. Dữ liệu thị trường khi nhận, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại Hà Nam tăng mạnh trong vòng hai năm trở lại đây. Đáng chú ý, giai đoạn tăng trưởng này diễn ra cùng thời điểm dự án đô thị quy mô lớn đầu tiên Sun Urban City, bắt đầu được triển khai.

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Trình diễn nghệ thuật Hand Tutting hé lộ quỹ sản phẩm Park Residence và Kim Ngân. Ảnh: Ánh Dương

Giới chuyên gia đánh giá, sự xuất hiện của các đại đô thị được đầu tư bài bản đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường. Hà Nam nổi lên là một trong những điểm sáng về hiệu quả khai thác bất động sản. Theo dữ liệu nghiên cứu, lợi suất cho thuê căn hộ tại địa phương này đạt khoảng 4,5%, trong khi sản phẩm thấp tầng đạt khoảng 2,6%. Riêng tổ hợp căn hộ Art Residence thuộc Sun Urban City sau khi bàn giao được ghi nhận có tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 4,3%.

Làn sóng dịch chuyển từ khu vực lõi đô thị sang các cực tăng trưởng mới được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch, tái cấu trúc không gian phát triển. Song song với sự dịch chuyển về địa lý, hành vi tiêu dùng bất động sản cũng đang có sự phân hóa rõ nét, khảo sát cho thấy, có tới 64% người mua ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phục vụ mục đích an cư hoặc có thể tạo dòng tiền ngay.

Nếu trước đây bất động sản ven đô chủ yếu hưởng lợi từ giãn dân, thì trong tương lai có thể hưởng lợi thêm từ dòng tiền Staycation. Không cần rời khỏi thành phố, một thế hệ người trẻ đang tìm thấy cách nghỉ ngơi hiệu quả hơn: ít di chuyển, nhiều cảm nhận. Họ đã kiến tạo nên một xu hướng du lịch mới: Staycation  - du lịch tại chỗ.

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Sun Urban City đón đầu xu hướng Staycation. Ảnh: Ánh Dương

Định hướng phát triển Sun Urban City của Sun Property đã đón đầu các xu hướng này với khả năng kiến tạo điểm đến vượt trội, quy tụ hệ tiện ích, trải nghiệm chưa từng có tại khu vực: công viên, thể thao, giải trí, ẩm thực,…tích hợp trong cùng không gian đô thị.

Hoàn thiện không gian “Nhịp Sống Họa Bách Hoa” đầy cảm xúc và thăng hoa, giọng ca Tùng Dương cùng các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự kiện.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun Urban City
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