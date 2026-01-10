Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Xóa nghèo – Bức tranh toàn cầu và dấu ấn Việt Nam "không để ai bị bỏ lại phía sau”

08:32 10/01/2026
Xóa nghèo không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là thước đo căn bản nhất của tiến bộ xã hội. Trong Chương trình nghị sự 2030, Liên Hợp Quốc đặt Mục tiêu Phát triển Bền vững số 1 (SDG 1) xóa nghèo dưới mọi hình thức, ở mọi nơi, lên vị trí nền tảng, bởi nghèo đói là điểm khởi nguồn của bất bình đẳng, bất ổn và tụt hậu phát triển.

Khi thế giới bước vào những năm cuối của thập niên hành động vì SDGs, các số liệu mới nhất cho thấy tiến trình xóa nghèo toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong bức tranh còn nhiều gam màu xám đó, Việt Nam nổi lên như một trong những quốc gia đạt được kết quả giảm nghèo rõ nét và bền vững, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Nghèo đói toàn cầu vẫn là thách thức lớn nhất của phát triển bền vững

1-1768008823.jpg

Theo dữ liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, khoảng 808 triệu người trên thế giới hiện vẫn đang sống trong nghèo cùng cực, tức phải mưu sinh với mức chi tiêu thấp hơn 3 USD/ngày theo sức mua tương đương (PPP 2021). Con số này tương đương gần 10% dân số toàn cầu, phản ánh thực tế rằng dù kinh tế thế giới đã phục hồi sau đại dịch COVID-19, thành quả tăng trưởng chưa được phân bổ đồng đều.

Đáng lo ngại hơn, Liên Hợp Quốc dự báo rằng nếu không có các biện pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá, đến năm 2030, khoảng 8,9% dân số thế giới vẫn sẽ sống trong nghèo cùng cực. Điều này đồng nghĩa với việc mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nghèo đói, vốn được kỳ vọng là thành tựu lớn nhất của Chương trình nghị sự 2030, có nguy cơ không đạt được. Một trong những thách thức đáng chú ý khác là tình trạng tái bùng nổ đói nghèo và tăng giá lương thực, khiến hàng triệu người dễ bị tổn thương hơn, trước các cú sốc kinh tế – xã hội.

Nghèo đói ngày nay không còn là hiện tượng đơn chiều. Các báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng nghèo là sự thiếu hụt đồng thời về thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, năng lượng và khả năng tiếp cận thông tin. Chính sự thiếu hụt đa chiều này khiến hàng trăm triệu người dù thoát nghèo về thu nhập nhưng vẫn dễ dàng rơi trở lại nghèo đói khi đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hay khủng hoảng kinh tế.

An sinh xã hội, bước tiến lịch sử nhưng khoảng trống còn rất lớn

Một trong những điểm sáng hiếm hoi của bức tranh toàn cầu là lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa dân số thế giới (khoảng 52%) đã được hưởng ít nhất một hình thức bảo trợ xã hội. Điều này cho thấy các quốc gia đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng mạng lưới an sinh nhằm bảo vệ người dân trước rủi ro. Tuy nhiên, mặt trái của thành tựu này là khoảng 3,8 tỷ người vẫn hoàn toàn không có bất kỳ hình thức bảo trợ xã hội nào, trong đó có hơn 1,4 tỷ trẻ em. Khoảng cách giữa các nhóm quốc gia là rất lớn, tại các nước thu nhập cao, tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội gần như toàn dân, trong khi tại các nước thu nhập thấp, con số này chỉ ở mức một chữ số.

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng việc thiếu an sinh xã hội khiến hàng tỷ người rơi vào tình trạng dễ tổn thương kéo dài. Chỉ một cú sốc nhỏ như ốm đau, mất việc hoặc giá lương thực tăng cao cũng đủ đẩy họ trở lại vòng xoáy nghèo đói. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tiến trình giảm nghèo toàn cầu chậm lại trong thập kỷ qua.

Việt Nam từ một nước nghèo đến điểm sáng về giảm nghèo bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu gặp nhiều thách thức, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đạt tiến bộ nổi bật và mạnh mẽ về giảm nghèo, cả về tốc độ lẫn tính bền vững, đặc biệt trong giai đoạn 2021–2025.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Việt Nam đã giảm từ 5,2% năm 2021 xuống còn khoảng 1,9% vào cuối năm 2024, và dự kiến tiếp tục giảm xuống còn khoảng 0,9–1,1% vào cuối năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ nghèo của các nhóm dân tộc thiểu số cũng đã giảm mạnh xuống 12,55%, trung bình giảm khoảng 4,45% mỗi năm trong giai đoạn 2021–2025. Đây là kết quả đặc biệt ấn tượng nếu đặt trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh, lạm phát toàn cầu gia tăng và tác động kéo dài của đại dịch.

2-1768008830.png

Nguồn: Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Điểm đáng chú ý là Việt Nam không chỉ tập trung giảm nghèo về thu nhập mà sớm áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, đánh giá mức sống của người dân dựa trên khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của các Mục tiêu Phát triển Bền vững, giúp hạn chế tình trạng “thoát nghèo trên giấy” nhưng vẫn thiếu hụt phúc lợi thiết yếu. Trong lĩnh vực y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Việt Nam hiện đạt khoảng 93–94% dân số, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. Đây được xem là “lá chắn” quan trọng giúp người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương tránh nguy cơ tái nghèo do chi phí khám chữa bệnh, một nguyên nhân phổ biến của nghèo đói ở nhiều quốc gia đang phát triển. Việc Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, đánh giá cả thu nhập và các yếu tố tiếp cận dịch vụ xã hội, được xem là bước tiến quan trọng trong cách tiếp cận giảm nghèo bền vững, phù hợp với tinh thần SDGs. Việt Nam là một trong số ít quốc gia đầu tiên ở châu Á xây dựng tiêu chuẩn này và đã điều chỉnh tiêu chuẩn nghèo quốc gia tám lần để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Việt Nam trong bức tranh toàn cầu

Nếu đặt Việt Nam trong tương quan quốc tế, có thể thấy nhiều chỉ số giảm nghèo của Việt Nam đang ở mức tích cực so với mặt bằng chung. Trong khi gần 10% dân số thế giới vẫn sống trong nghèo cùng cực, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Việt Nam đã xuống dưới 2%. Trong khi chỉ hơn một nửa dân số toàn cầu có bảo trợ xã hội, thì riêng bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã bao phủ gần như toàn dân.

Những kết quả này phản ánh vai trò quan trọng của chính sách công, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc điều tiết, phân bổ nguồn lực và bảo đảm an sinh xã hội. Giảm nghèo tại Việt Nam không phải là kết quả tự phát của tăng trưởng kinh tế, mà là thành quả của các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế và đầu tư mạnh mẽ cho vùng khó khăn. Tuy vậy, các cơ quan chức năng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng thách thức giảm nghèo của Việt Nam hiện nay tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng còn hạn chế và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội chưa đồng đều. Bên cạnh đó, nguy cơ tái nghèo do thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động sinh kế vẫn hiện hữu.

Thập niên quyết định xóa nghèo không thể chậm trễ

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 là thập niên quyết định đối với mục tiêu xóa nghèo toàn cầu. Việc mở rộng và củng cố hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện được coi là giải pháp then chốt, không chỉ để giúp người dân thoát nghèo mà còn bảo đảm họ không rơi trở lại nghèo đói.

Câu chuyện của Việt Nam cho thấy, với quyết tâm chính trị cao, chính sách nhất quán và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, xóa nghèo không chỉ là khẩu hiệu mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động khó lường, việc duy trì thành quả giảm nghèo và bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau” sẽ tiếp tục là bài toán lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Kết luận

Xóa nghèo, mục tiêu nền tảng của phát triển bền vững, vẫn là thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI. Dù thế giới đã đạt được những bước tiến quan trọng, hàng trăm triệu người vẫn đang sống trong nghèo đói và thiếu an sinh xã hội. Trong bức tranh toàn cầu đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về giảm nghèo bền vững, không chỉ nhờ tăng trưởng kinh tế mà còn nhờ chính sách xã hội toàn dân. Những thành tựu này không chỉ mang ý nghĩa quốc gia, mà còn đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới một thế giới công bằng hơn, nơi mọi người đều có cơ hội sống một cuộc sống an toàn, có phẩm giá và triển vọng phát triển.

--------------------------------

Nguồn

- Sustainable Development Goals Report 2025 (Liên Hợp Quốc):

(https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/&sa=D&source=docs&ust=1753214449908900&usg=AOvVaw2eI1EmCjjpT7T6PzMUIc-v)

- SDG1 End Poverty in All Its Forms Everywhere:

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/)

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các cơ quan báo chí chính thống Việt Nam.

ThS. Nguyễn Hữu Chót

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập...

Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài Diễn đàn - Luật gia
Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu,...

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập Diễn đàn - Luật gia
Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập

(Pháp lý). Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược của Việt...

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Diễn đàn - Luật gia
Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý). Bài viết đi sâu phân tích nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không...

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong...

Trọng tài thương mại – cơ chế bảo vệ doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập theo Nghị quyết 66-NQ/TW Diễn đàn - Luật gia
Trọng tài thương mại – cơ chế bảo vệ doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập theo Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý) - Nghị quyết 66-NQ/TW của Trung ương năm 2025 đã mở ra một định hướng chiến lược cho...

Mới cập nhật
Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

3 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

3 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Xác định thiệt hại cho nhà đầu tư do hành vi công bố thông tin sai sự thật trên thị trường chứng khoán : Kinh nghiệm pháp luật một số quốc gia và các gợi mở cho Việt Nam

Xác định thiệt hại cho nhà đầu tư do hành vi công bố thông tin sai sự thật trên thị trường chứng khoán : Kinh nghiệm pháp luật một số quốc gia và các gợi mở cho Việt Nam

Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu và chỉ ra những hạn chế của khung pháp lý xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trước hành vi công bố thông tin sai sự thật trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời phân tích một số giải pháp pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư theo luật chứng khoán của một số quốc gia, từ đó đưa ra các gợi mở nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

3 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

17 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội; đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành bình thường của xã hội, của Nhân dân.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thanh tra không chỉ dừng lại ở việc tìm ra sai phạm mà phải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thanh tra không chỉ dừng lại ở việc tìm ra sai phạm mà phải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thanh tra tìm ra sai phạm là rất cần thiết, nhưng thanh tra không chỉ dừng lại ở việc tìm ra sai phạm, mà quan trọng hơn là phải giúp các cơ quan, đơn vị nhận diện được các rủi ro để quản trị tốt hơn, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Phải phát hiện ra những kẽ hở của pháp luật, của các quy định để tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bộ Chính trị: Sửa Luật Đất đai trong 2026, thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Bộ Chính trị: Sửa Luật Đất đai trong 2026, thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Trong nghị quyết 79, Bộ Chính trị yêu cầu việc thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa. Đây là mức rất cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay