WinCommerce hoàn thành tái cơ cấu năm 2023 và đặt mục tiêu đạt lợi nhuận ròng sau thuế là dương vào năm 2025.

Chia sẻ thông điệp: “Kiên định hiện thực hóa Tầm Nhìn”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group nhấn mạnh cam kết của Masan về vận hành công ty một cách hiệu quả và không ngừng tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận kể từ khi đặt cược vào mạng lưới bán lẻ hiện đại vào năm 2019. Đây cũng là thời điểm khởi đầu hành trình xây dựng nền tảng tiêu dùng – công nghệ của Masan, The CrownX (“TCX”).

“Chúng tôi đã nắm trong tay kế hoạch rõ ràng để khai mở giá trị cổ đông cho Masan Consumer trong ngắn hạn và WinCommerce trong trung hạn. Ở vị thế Tập đoàn, chúng tôi không chỉ tập trung vào tăng trưởng mà còn đặt trọng tâm vào gia tăng lợi nhuận trong 18 - 24 tháng tới”, ông Danny Le chia sẻ thêm.

Theo ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc của Masan Consumer Holdings (MCH), chiến lược của Masan Consumer tập trung vào hiện thực hóa tầm nhìn: “MỖI GIA ĐÌNH VIỆT NAM, MỌI SẢN PHẨM MASAN; MỖI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI, ÍT NHẤT MỘT SẢN PHẨM MASAN”.

MCH đã gầy dựng thành công 05 thương hiệu mạnh có doanh thu hàng năm từ 150 triệu đến 250 triệu USD: Kokomi, Omachi, CHIN-SU, Nam Ngư và Wakeup 247, đóng góp vào 80% tổng tăng trưởng doanh thu. Sự phát triển thành công của các thương hiệu này là kết quả của chiến lược nhất quán kéo dài hàng thập kỷ theo sát hành trình của người tiêu dùng để giải quyết những nhu cầu lớn chưa được đáp ứng. MCH đặt mục tiêu mở rộng hơn nữa thị trường mục tiêu bằng cách tham gia vào thị trường tiêu dùng bên ngoài, cung cấp các sản phẩm cao cấp thay thế bữa ăn tại nhà và thay thế bữa ăn tại nhà hàng cho người tiêu dùng. Ông Thắng tin rằng điều này chỉ là bước đầu trong hành trình của Masan Consumer để chiến thắng thị trường FMCG của Việt Nam. Mục tiêu chiến lược của Masan Consumer là sở hữu 6 thương hiệu tỷ đô, thực hiện chiến lược “Go Global” và trở thành công ty hàng đầu Đông Nam Á về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ mô hình FMCG mới.

MCH đặt mục tiêu đạt 10 – 20% doanh thu từ thị trường toàn cầu, đưa thương hiệu Việt ra thế giới.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng - Giám đốc Marketing Cấp cao – Ngành hàng Thực phẩm Tiện lợi (Công ty Masan Consumer) chia sẻ lộ trình để Omachi trở thành thương hiệu tỷ đô bằng cách cao cấp hóa thương hiệu và mở rộng sang thị trường thay thế bữa ăn tại nhà hàng Omachi đã cao cấp hóa trải nghiệm mì ăn liền từ món ăn mang tính chất “thời điểm khó khăn” thành bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thoải mái. Điều này giúp tăng định giá cao các sản phẩm. Từ năm 2017 đến năm 2023, Omachi đã tăng gấp đôi số lượng bữa ăn phục vụ lên 544 triệu mỗi năm, thể hiện sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tiêu dùng về trải nghiệm cao cấp. Omachi kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi bữa ăn phục vụ và giá trị trên mỗi khẩu phần ăn trong tương lai.

Omachi đặt mục tiêu mở rộng thị trường mục tiêu từ 1 tỷ USD của ngành hàng Mì ăn liền lên 17 tỷ USD của ngành hàng Thay thế bữa ăn tại nhà hàng (RMR) với việc ra mắt Lẩu tự sôi, Cơm tự chín Omachi tại sự kiện.

Bà Đinh Hồng Vân - Giám đốc cấp cao ngành hàng gia vị (Công ty Masan Consumer) đưa ra kế hoạch chi tiết để CHIN-SU trở thành thương hiệu tỷ đô bằng cách cao cấp hóa thương hiệu, mở rộng phạm vi danh mục sản phẩm và thực hiện chiến lược “Go Global”. CHIN-SU khởi đầu hành trình từ năm 2002 chỉ là một dòng sản phẩm nước tương. Đến năm 2024, thương hiệu đã phát triển thành danh mục gia vị cao cấp và toàn diện. CHIN-SU mang ẩm thực Việt Nam ra thế giới, hướng tới 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu. Năm 2023, CHIN-SU giành vị trí top 1 trên sàn thương mại điện tử Coupang của Hàn Quốc, vị trí top 10 trên Amazon và mở rộng sang thị trường các nước phát triển.

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông, bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám đốc của WinCommerce trình bày những thành tựu đạt được từ giai đoạn tái cơ cấu WCM và công bố mục tiêu đạt lợi nhuận ròng sau thuế là dương trong năm quý I/2025. Trong quý I/2024, WCM đánh dấu cột mốc quan trọng khi chương trình Hội viên WIN đã thu hút hơn 8,5 triệu hội viên và hỗ trợ mở 1 triệu tài khoản Techcombank mới.

Kế hoạch năm 2024

Năm 2024, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi vẫn được kỳ vọng là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu. Chương trình Hội viên WIN sẽ tiếp tục tập trung vào việc gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp và đối tác của Masan. LNST thuần cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (Core NPAT Pre – MI) dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với 1.950 tỷ đồng trong năm 2023.

