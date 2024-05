Bac A Bank đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân Điện Biên - Mảnh đất anh hùng

Lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng về lòng tự hào tự tôn dân tộc

Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” là một trong những hoạt động được Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam nhiều lần tổ chức. Năm nay, cuộc đua diễn ra từ ngày 1/5/2024 đến ngày 5/5/2024, trên tổng lộ trình 525km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ, quy tụ sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 10 đội đua khắp cả nước. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, các vận động viên đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024), cuộc đua là dịp để Báo Quân đội Nhân dân, các đơn vị đồng hành cùng toàn thể các lực lượng tham gia thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh đã tham gia, góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong khuôn khổ chương trình lần này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt dưới sự bảo trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) trở thành đối tác thiện nguyện, phối hợp với báo Quân đội Nhân dân trao 8,8 tỉ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc - Chặng đua tại Thành phố Điện Biên Phủ ngày 5/5 vừa qua, ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ: “Năm 2024 là một dấu mốc đặc biệt khi Ngân hàng TMCP Bắc Á kỷ niệm 30 năm thành lập (17/09/1994-17/09/2024). Trong suốt hành trình 30 năm năm xây dựng và phát triển, chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được. Với mong muốn cột mốc này thêm ý nghĩa, chúng tôi đã quyết định tài trợ xây dựng một ngôi trường ở Điện Biên. Đây là công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là công trình chào mừng 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á và 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (6/12/2014-6/12/2024), là một món quà ý nghĩa dành cho nhân dân tỉnh Điện Biên và góp phần vào thành công cho Cuộc đua”.

Kinh phí này sẽ sử dụng để xây dựng khu lớp học khang trang tại Trường PTDT nội trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - nơi các em học sinh các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ về đây học tập và ở nội trú. Trường hiện có quy mô 380 học sinh, sau khi được mở rộng sẽ thu hút 650 học sinh đến học tập. Khu lớp học này sẽ được đầu tư hoàn toàn mới trên khu đất rộng hơn 2ha, cùng với các công trình như khu nội trú, nhà đa năng… sẽ là nơi học tập tuyệt vời cho các em học sinh trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên bày tỏ niềm vui mừng và cho biết sẽ sớm triển khai việc xây dựng: “Sau Cuộc đua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ cử đại diện làm việc với các nhà tài trợ để công trình sớm được triển khai thi công và dự kiến sẽ khánh thành công trình vào tháng 12/2024”- ông bày tỏ.

“Trong thời gian tới, BAC A BANK vẫn kiên định theo đuổi định hướng xuyên suốt là phát triển Ngân hàng theo hướng đa năng, hiện đại, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt ưu tiên tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác thiện nguyện, an sinh xã hội với những chương trình đấy ý nghĩa như Cuộc đua xe đạp Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân” - Ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết thêm.

Góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử tốt đẹp của dân tộc

Nối dài chuỗi hoạt động tri ân Điện Biên lịch sử, anh hùng, BAC A BANK và Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng sự kiện trình chiếu 3D Bức tranh Panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại khu vực tượng đài Cảm tử (41 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - từ ngày 3/5/2024 đến hết ngày 7/5/2024.

Khu vực trình chiếu tái hiện lại hình ảnh bức tranh- tác phẩm nghệ thuật đồ sộ với diện tích hơn 3.000m2 (dài 132 m - cao 20,5 m), được gần 200 họa sĩ dày công, tâm huyết khắc họa rõ nét “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta. Mỗi ca chiếu bức tranh panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ” sẽ bắt đầu với 6 phút giới thiệu nội dung, sau đó ánh sáng sẽ bật toàn không gian. Khán giả sẽ có khoảng 16 phút thưởng lãm tác phẩm lịch sử độc đáo này với 4 trường đoạn: 1. Toàn dân ra trận; 2. Khúc dạo đầu hùng tráng; 3. Cuộc đối đầu lịch sử; 4. Khúc khải hoàn mừng chiến thắng.

Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của không chỉ người dân thủ đô, khách tham quan trong nước mà còn cả bạn bè quốc tế. Công nghệ 3D mapping đã mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp người xem cảm nhận và hiểu thêm về mốc son chói lọi của quân và dân Việt Nam trong lịch quân sự thế giới một cách trực quan và sinh động nhất.

Từ ngân hàng TMCP đầu tiên ở khu vực Miền Trung, đến nay, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã phát triển rất mạnh mẽ, có tổng tài sản đạt 153 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ của BAC A BANK đạt 8.334 tỷ đồng có mạng lưới giao dịch trải dài khắp cả nước. Một trong năm điều làm nên giá trị cốt lõi của thương hiệu BAC A BANK là “Vì Con người”. Do đó, bên cạnh hoạt động đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm - dịch vụ chất lượng, BAC A BANK rất quan tâm chú trọng triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, Ngân hàng dành ngân sách từ vài chục đến hàng trăm tỉ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước