THACO AUTO triển khai tính năng mua xe trực tuyến trên website Công ty Tỉnh thành

Với tính năng mới, khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu yêu thích với tiêu chí đa dạng, phù hợp với sở thích cá nhân. Đồng thời khách hàng có thể so sánh giá và thông số kỹ thuật giữa các phiên bản xe (cùng hoặc khác thương hiệu). Đặc biệt, khách hàng có thể dự toán chi tiết mức giá lăn bánh thông qua vài bước đơn giản.

Cụ thể, khách hàng nhận diện nhanh chóng mẫu xe phù hợp qua các tiêu chí đa dạng gồm: Thương hiệu, khoảng giá, phân khúc và địa điểm mua xe. Việc hiển thị kết quả linh hoạt, đúng nhu cầu góp phần gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng.

Chức năng tìm kiếm theo bộ lọc gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng

Sau khi tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết, khách hàng có thể khám phá đầy đủ các phiên bản và tùy chọn màu sắc nội ngoại thất theo sở thích một cách trực quan. Chức năng xem 360 độ tích hợp tính năng phóng to (zoom) sản phẩm giúp khách hàng có cái nhìn đa chiều và chi tiết hơn về mẫu xe.

Hình ảnh sản phẩm sinh động, trực quan góp phần đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng

Ngoài ra, chức năng so sánh tích hợp trên website giúp khách hàng so sánh mức giá và các thông số kỹ thuật chi tiết giữa hai mẫu xe. Không chỉ giữa các phiên bản xe cùng phân khúc hay thương hiệu, tất cả những mẫu xe du lịch do THACO AUTO sản xuất, lắp ráp và phân phối đều có thể thực hiện so sánh.



Tính năng so sánh sản phẩm tích hợp giúp cho việc đưa ra quyết định trở nên dễ dàng hơn

Hơn thế, dự toán chi phí là tính năng nổi bật nhất khi sử dụng chức năng đặt xe trực tuyến qua website. Với tính năng này, khách hàng có thể ước tính cụ thể mức chi phí lăn bánh cho từng mẫu xe với đầy đủ các hạng mục. Khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp có thể tra cứu dự toán chi phí, từ đó điều chỉnh linh hoạt kế hoạch mua xe.

Ngoài ra, chỉ bằng thao tác nhấp chuột và để lại thông tin, đội ngũ nhân viên tư vấn THACO AUTO tại đơn vị sẽ liên hệ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin của khách hàng hoàn toàn được bảo mật theo quy định của THACO AUTO.

Với triết lý tận tâm phục vụ, THACO AUTO luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao trải nghiệm, tiết kiệm thời gian và mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Xem chi tiết: https://thacoauto.vn/dat-xe-truc-tuyen